В каких странах мира всё ещё действуют ковидные ограничения и где требуется тест на коронавирус, рассказала в «Переговорке» на amic.ru Наталья Гордеева, член правления Алтайской региональной ассоциации туризма. По словам эксперта, на некоторых популярных туристических направлениях всё ещё сохраняется напряжённая обстановка в связи с вирусом, и приехавшим даже приходится сидеть на карантине.

Наталья Гордеева объяснила, нужно ли сдавать ПЦР-тесты тем, кто возвращается из-за границы в Россию. А ещё поговорили о штрафных санкциях и о том, что они могут настигнуть нарушителя даже спустя полгода после путешествия.

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Также эксперт рассказала, на сколько изменились для россиян цены на отдых за границей и как теперь можно улететь в Европу. А ещё — какие деньги брать с собой и будут ли зарубежные банки принимать карты «Мир». Поговорили и об отмене шенгенской визы и о том, какие новые туристические направления могут открыть для жителей Алтайского края в ближайшее время.

Полную версию «Переговорки» смотрите на amic.ru 28 июля.