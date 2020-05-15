Очень скромный человек, который страшно «стеснялся своего роста и могучести», но который преображался, читая стихи. Таким вспоминает великого поэта Роберта Рождественского его дочь Екатерина. 25 июня в Алтайском крае завершился литературный фестиваль имени поэта, на который приехала его семья — дочь с сыновьями и внучкой. Екатерина Рождественская нашла время, чтобы прийти в гости в «Переговорку» на amic.ru. Она рассказала, как Роберт Рождественский относился к тому, что люди пели его песни, но даже не помнили имени автора, а ещё о том, по какой причине сама никогда не читает стихи отца и почему побоялась бы показать ему свою книгу «Шуры-муры на Калининском», которую презентовала на Алтае. Вспомнила Екатерина и о том, как «восстановила историческую справедливость», когда увидела в Косихе памятник отцу без его «вечной сигареты» в руке.

Кто в «Переговорке»



Екатерина Рождественская родилась 17 июля 1957 года в Москве в семье известного советского поэта Роберта Рождественского и литературного критика Аллы Киреевой.



Екатерина Рождественская — известный фотограф, переводчица, писательница и журналист. Широкую известность получила благодаря серии фотопортретов под названием «Частная коллекция», участие в проекте приняли более трёх тысяч человек. Всего у Екатерины Рождественской более 2,5 тысячи фоторабот и 30 фотопроектов. С 2011 года занимается дизайном одежды. Создала бренд, который назвала в честь отца, — ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya.



Мама троих сыновей.

01:53 «Я сюда езжу как вампир — мне необходимо подпитаться эмоциями». Екатерина Рождественская рассказывает, с какими чувствами приезжает на родину отца и почему несколько лет отказывалась от приглашений на Алтай.

04:33 Екатерина вспоминает, как расстроилась, увидев в Косихе памятник Роберту Рождественскому без его «вечной спутницы: сигареты». Она восстановила историческую справедливость, забравшись на двухметровую скульптуру и вставив в руку бронзового поэта карандашик.

05:55 О том, какие песни на свои стихи были любимыми у самого Рождественского и как поэт относился к тому, что его песни «уходили в народ», а люди даже не помнили имени автора.

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07:18 Как рождались песни.

08:30 Екатерина рассказывает, какие строки Роберта Рождественского у неё самые любимые. А также объяснила, почему не читает стихи отца.

09:37 «Я боюсь представить, о чём бы он написал сегодня». Насколько близко поэт принимал события, происходящие в мире.

10:17 «Раньше был „серебряный век“, а сейчас — серое время: цвет тот же, но без блеска» — о современной поэзии.

11:40 «Он безумно стеснялся и своего роста, и своей могучести...» Каким был Роберт Рождественский.

12:48 «Это была одна из самых больших любовей XX века». Об отношениях поэта и его музы.

13:36 «Для меня дочь поэта — главное звание». Как Екатерине пришлось доказывать, что она не «девочка, которая привыкла получать всё».

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Общество Лариса Долина выступила на фестивале Рождественского в Алтайском крае

14:44 «Я побоялась бы показывать её отцу». О книге Екатерины Рождественской «Шуры-муры на Калининском», которую она презентовала на Алтае и которую сама называет «художественными мемуарами».

16:44 «Кобзон заменил мне отца». Екатерина — о легендарных людях, которые приходили в дом поэта, когда он был жив, и остались друзьями семьи, когда он умер. А ещё о периоде, когда она их всех очень не любила.

18:55 «Даже матом она ругалась так, что было восхитительно слушать». О знаменитом фотопроекте Екатерины Рождественской «Частная коллекция», в котором известные люди перевоплощаются в героев картин знаменитых художников разных веков. Рождественская рассказывает о женщине, которую очень боялась снимать, и которая потом стала ей близкой подругой. Это Людмила Гурченко — «прекрасная и в быту, и за кадром, и перед камерой».

20:44 О том, насколько критично относился Роберт Рождественский к успехам дочери и её вероятным ошибкам.

21:22 «Жизнь любит, чтобы её жили». О самых главных ценностях, которым научил свою дочь Роберт Рождественский.