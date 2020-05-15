Впервые в истории региона решением суда распустили районный совет депутатов. «Отличился» представительный орган Хабарского района, который три года не мог принять поправки в свой Устав. Но злого умысла в этом не было, считает представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании Наталья Кувшинова.

Так почему же это произошло — об этом она рассказала в «Переговорке» на amic.ru. Основная причина — депутаты не смогли собрать кворум. А для принятия изменений в главный документ района нужна была поддержка даже не половины депутатов, а двух третей. Но кто-то уехал, кто-то сдал мандат по другим причинам.

Даже после решения суда депутаты не смогли собраться, и им помогли «раccобраться». Райсовет распустили в конце июня.

А не могли ли народные избранники провести заседание хотя бы через Zoom и какие выводы из этого сделает краевая власть? Смотрите в нашем видео.

Полную версию программы опубликуем 14 июля на amic.ru. Наталья Кувшинова расскажет про то, как в регионе принимают законы, каково это быть чиновником и женщиной-политиком, какой у нее стол и кричит ли она на подчиненных.