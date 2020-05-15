Британские ученые установили, что с людьми, которые не знают актуальных новостей, сложнее установить диалог. Но не переживай, мы не оставим тебя в невеждах и расскажем обо всем в новом выпуске "Топ-5".

В этот понедельник поговорим о ковидном госпитале, которому не суждено быть, колесе обозрения, которому тоже не суждено быть, а также клятве для алтайских учителей. Еще я расскажу тебе историю одной несчастной любви, ну и о Путине поговорим, конечно.

Приятного просмотра и не забывай писать в комментариях о том, какую новость прошедшей недели ты с коллегами/друзьями/семьей обсуждал больше остальных.

Увидимся через неделю!