Без ковидного госпиталя, но с денежкой от президента. Главные новости прошлой недели
Новости, которые не стыдно обсудить
Британские ученые установили, что с людьми, которые не знают актуальных новостей, сложнее установить диалог. Но не переживай, мы не оставим тебя в невеждах и расскажем обо всем в новом выпуске "Топ-5".
В этот понедельник поговорим о ковидном госпитале, которому не суждено быть, колесе обозрения, которому тоже не суждено быть, а также клятве для алтайских учителей. Еще я расскажу тебе историю одной несчастной любви, ну и о Путине поговорим, конечно.
Приятного просмотра и не забывай писать в комментариях о том, какую новость прошедшей недели ты с коллегами/друзьями/семьей обсуждал больше остальных.
Увидимся через неделю!
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