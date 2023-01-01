Привет, мой внимательный читатель, а теперь и зритель. Это все еще amic.ru, а меня все еще зовут Илья. На календаре пятница и пора подвести итоги уходящей недели.

Для тех, кто пропустил прошлый (он же – самый первый) выпуск (ай-ай-ай), рассказываю: "Топ-5" – это проект, где мы коротко и по возможности весело рассказываем о самых интересных событиях прошедших дней.

На этой неделе поговорим о гражданине Советского Союза, который не принимает российские законы, барнаульце, который решил собирать дань с жителей многоэтажки, и британских ученых, которые не смогли обозвать 2020 год одним словом. А также покажем красивую уроженку Алтайского края и некрасивую алтайскую больницу.

В комментариях пишите о том, какую новость вы с друзьями/коллегами/семьей обсуждали больше всего и как вам наш формат. Мы по-прежнему хотим стать лучше и безгранично вас любим.

Увидимся через неделю!

P.S. Вот он – первый выпуск "Топ-5". Посмотри и его, раз пришел.