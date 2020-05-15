Срок для Навального, смерть Назарчука и проблемы местных депутатов. Главное за неделю
Новости, которые не стыдно обсудить
Еще одна пятница – еще один выпуск "Топ-5". Присаживайся поудобнее, неделя была насыщенной.
Сегодня поговорим о приговоре для Навального, смерти известного алтайского политика Александра Назарчука и проблемах с вакцинацией в Алтайском крае. А также осчастливим алтайских пенсионеров и разделим несчастье местных единороссов.
В комментариях не забудь написать, какая новость показалась тебе интереснее всего.
До встречи через неделю!
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