Многим известна история о том, как Вифлеемская звезда привела к новорожденному Иисусу волхвов. Они преподнесли спасителю дары – золото, ладан и смирну.
Считается, что волхвы были звездочетами и мудрецами. Они владели особыми знаниями, предвидели события и могли влиять на них. В славянской культуре им приписывают роль жрецов. Это люди, которые контактировали с духами и богами. Поэтому они занимали в общинах высокое положение. Также упоминания о них можно найти в мифах других народов.
Христианство негативно относится к магии, но волхвы при этом описываются положительно. Евангелист Матфей отмечает, что они совершили благочестивый поступок и приняли Иисуса.
Неизвестно, сколько волхвов пришли поклониться Спасителю. Считается, что их было трое, как и даров. В некоторых источниках даже называются их имена – Каспар, Мельхиор и Валтасар. Их изображают разновозрастными – молодым, зрелым и пожилым.
По преданию, всех троих крестил святой апостол Фома и они стали христианами и проповедниками. Некоторые источники сообщают, что они стали епископами.
Кстати, в Кёльнском соборе хранятся мощи волхвов. Ранее они находились в Константинополе.
Все дары имеют символическое значение. Принесенное золото, а точнее 28 небольших золотых пластин с орнаментом, символизирует царскую славу.
Ладан еще во времена язычества считался чем-то божественным. А смирна символизирует жертву, которую Иисус принесет за искупление грехов людей. Именно это благовоние использовали при погребении.
Сначала дары хранились в Константинополе в храме Святой Софии. В XV веке турки завоевали город. Дары перевезли на Афон в монастырь Святого Павла.
Сейчас они разделены и хранятся в десяти особых ковчегах.
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Комментарии
Волхвы те же самые ванги, глобы и прочие насрадамусы. Одним словом шарлатаны.
Что гость 10,41, "Викинга" насмотрелся? Понравилось как твоих предков грязными темными чертями показали?
Как дары могут храниться где-то, если они были использованы?
На какие шиши Иосиф с женой и ребенком путешествовали в Египет, 2 года там жили и вернулись обратно?
Отвечаю - именно на деньги, вырученные с продажи Даров.
Так что все попытки рясоголовых запудрить нам мозг имеют под собой только обман и желание нажиться на людской глупости.
В 6 января 2017 г.
11:36
Твои предки из Иудеи?
Волхвы, эвридеи.. все эти сказки придумали для порабощения духа. Что-то придумали, что-то извратили и вуаля - богоизбранная нация, пастыри, единобожие и прочая ерунда