Как ходить, чтобы не упасть?

Выходите из дома пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить. При ходьбе старайтесь наступать сразу на всю подошву, слегка расслабьте ноги в коленях. Да, на подиум вас с такой походкой не возьмут, но зато и переломов удастся избежать. По возможности обходите слишком скользкие участки.

Если на пути встретится "каток", обойти который невозможно, то передвигаться по этому участку следует мелкими скользящими шажками, как лыжник.

Ни в коему случае не держите руки в карманах. Руки должны быть свободны: если вы поскользнетесь, они помогут вам удержать равновесие. И не стесняйтесь при этом махать руками как можно сильнее: здоровье всего дороже.

А теперь представьте, что будет, если при падении вы не успели вытащить руку из кармана и со всего размаха упали на свой локоть. Представили? Поняли, что инвалидность — это на всю жизнь? Запомнили: во время гололеда руки в карманах не держать.