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Как правильно ходить по улицам в гололед и выжить?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как уберечься от травм и пережить голодед

Вечером дождь, а утром — мороз. Это про февраль 2021 года на Алтае. Вчера еще в некоторых районах региона была плюсовая температура, а во вторник, 9 февраля, синоптики обещают до минус 23 градусов мороза. На дорогах не просто гололедица — гололедище. А из дома выходить придется: как-никак рабочий день. Чтобы не добавлять работы врачам и пережить этот день без потерь в редакции ИА "Амител" составили краткую инструкцию о том, как ходить по улицам в гололед и избежать травм.

1
Как одеваться в гололед?
Прогноз погоды — вещь полезная, и с утра пораньше загляните на сайт Гидрометцентра. Если синоптики обещают гололед (а сегодня его точно обещают), то первым делом продумайте, в чем вы пойдете. 
 
Во-первых, обувь. Никакого каблука и высокой платформы. На улице и без того скользко, а не просто падение, но и серьезные травмы. Так обувь — на небольшом каблуке. Эксперты говорят, что сплошная подошва во время гололеда тоже не лучший вариант, особенно если она из материала, который твердеет на морозе. Совсем хорошо, если вы наденете на обувь специальные антигололедные насадки. Не бойтесь показаться смешным: здоровье всего важнее. В конце-концов, хорошо смеется тот, кому есть чем смеяться. 

Во-вторых, одежда. Она должна быть свободной. Дамы, никаких узких юбок: модельная походка "от бедра" в гололед мало кому удается. Да и слишком узкие брюки/джинсы при неожиданной потере равновесия сыграют против вас. К тому же швы могут не выдержать (если совсем узкие и не эластичные). Вы же хотите оконфузиться?

Еще совет: лучше, если вместо тоненькой курточки на вас сегодня будет объемный пуховик или толстая дубленка: они смягчат удар при падении. По этой же причине не забудьте надеть сегодня шапку. Встреча головы и асфальта весьма болезненна.
2
Как ходить, чтобы не упасть?

Выходите из дома пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить. При ходьбе старайтесь наступать сразу на всю подошву, слегка расслабьте ноги в коленях. Да, на подиум вас с такой походкой не возьмут, но зато и переломов удастся избежать. По возможности обходите слишком скользкие участки.

Если на пути встретится "каток", обойти который невозможно, то передвигаться по этому участку следует мелкими скользящими шажками, как лыжник.

Ни в коему случае не держите руки в карманах. Руки должны быть свободны: если вы поскользнетесь, они помогут вам удержать равновесие. И не стесняйтесь при этом махать руками как можно сильнее: здоровье всего дороже. 

А теперь представьте, что будет, если при падении вы не успели вытащить руку из кармана и со всего размаха  упали на свой локоть. Представили? Поняли, что инвалидность — это на всю жизнь? Запомнили: во время гололеда руки в карманах не держать.

3
Как вести себя на улице, чтобы избежать падения?
Внимательно смотреть, куда наступаете. Никаких телефонов: ни звонков, ни переписки. Не торопитесь и тем более не бегите. Пожилым людям удержать равновесие поможет трость с резиновым наконечником или специальная палка с заостренными шипами.

Особенно внимательны будьте при переходе проезжей части. Не выходите даже на пешеходный переход перед близко идущим автомобилем: он просто не успеет затормозить. Во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.
Старайтесь избегать наклонных мест и очень осторожно ходим по лестницам. В этом случае старайтесь рукой держаться за какую-нибудь опору. 
4
Что делать, если поскользнулся?

Поскользнувшись, за счет компенсирующих движений рук и туловища постарайтесь остаться на ногах. Если понимаете, что падаете, постарайтесь максимально сгруппироваться (напрягите мышцы). Самым травмоопасным считается падение назад, поэтому всеми силами постарайтесь падать вбок, попробуйте смягчить падение, спружинив согнутой рукой. Только не падайте на прямую руку, иначе есть риск получить сложный перелом запястья или разрыв сухожилий. Старайтесь не выставлять назад локти, чтобы не получить локтевой перелом. Падение на предплечье самортизирует удар. Постарайтесь выгнуть спину дугой и сожмитесь в комок. Это позволит избежать тяжелых травм.

Если вы все же падаете на спину, постарайтесь тоже выгнуть спину дугой и подтянуть подбородок к груди. Это снизит риск черепно-мозговой травмы.

Одним из самых тяжелых переломов является перелом шейки бедра. Это происходит, когда человек с размаха задом падает на асфальт. Если вы чувствуете, что падаете на попу, подтяните колени к груди и старайтесь упасть на бок.

5
Я получил травму. Что делать?

Обращаться за медицинской помощью. Если после падения вы испытываете резкую боль, головокружение, попросите помощи у прохожих, вызовите скорую помощь, обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Травмпункты в Барнауле работают круглосуточно. Если случилась травма, необходимо в кратчайшие сроки, пока не наступил отек тканей, посетить травматолога.

Травмпункты Барнаула: 

  • Городская поликлинике № 9 , ул. Георгиева, 51, тел: +7 385 247-77-26
  • Детская поликлиника № 9, ул. Георгиева, 13, тел: +7 385 247-75-63
  • Городская больница № 11, ул. Малахова, 51, тел: +7 385 240-06-49
  • Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи, Комсомольский проспект, 73к2, тел: +7 385 224-58-62
  • Глазной травмпункт, ул. Петра Сухова, 13, тел: +7 385 277-23-98
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.02.2021 06:26
- гость -

Уверен наш мэр с армией всяких чинуш пока мы спали посыпал все пешеходные дорожки песочком.

9.02.2021 07:09
- гость -

Уверен наш мэр с армией всяких чинуш пока мы спали посыпал все пешеходные дорожки песочком.

если только сам по ним ходил.

А вообще заголовок огонь - в крае каждый день какое-то испытание на выживание

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