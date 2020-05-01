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В этом году в Алтайском крае очень большое количество клещей. Где с ними можно столкнуться и правда ли, что клещи нападают на людей, прыгая с деревьев, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на портале amic.ru.
Где живут клещи?
Клещи предпочитают жить в лесу. Их место обитания – лесная подстилка из опавших листьев и травы. Чаще всего они встречаются в мелколиственных и лиственно-хвойных лесах, где растут береза, осина, серая ольха, черемуха, рябина, ива, а также сосна и ель. В лесах, где преобладают хвойные породы деревьев, эти членистоногие встречаются гораздо реже. Не любят они очень сухие или переувлажненные территории.
Правда ли, что клещи прыгают на людей с деревьев?
Нет. С деревьев клещи точно не прыгают. Дело в том, что им трудно забираться на деревья. Они подстерегают "жертву", притаившись на травинках или мелких кустах. Выше 50 см клещи обычно не поднимаются. Прицепившись к жертве, они ползут вверх, поэтому многие люди снимают их с плеча или головы, отсюда и возникает ощущение, что он упал сверху.
Клещи располагаются на растениях у поверхности земли. Они поджидают свою жертву, расставив лапки в стороны, и цепляются ими за того, кто идет мимо. Именно поэтому чаще всего эти членистоногие обитают вдоль лесных дорожек и звериных троп. Их привлекает запах людей и животных.
Когда клещ наиболее активен?
В Сибири существует два периода активности: первый, когда клещи ведут себя наиболее агрессивно, – с мая по июнь, второй – с августа по сентябрь. В эти периоды необходимо соблюдать особую осторожность и меры профилактики.
Как защититься от клеща?
– наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям;
– брюки заправьте в носки (обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду);
– обязательно наденьте головной убор (платок или шапку);
– одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить клеща;
– обработайте одежду репеллентом; есть специальные средства и для одежды. К примеру, "Рефтамид таежный", "Москитол-антиклещ", "Пикник-антиклещ", "Дэта". Больше всего внимания надо уделить брюкам, поскольку к ним прицепляется очень много клещей. Также тщательно следует обработать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, манжеты рукавов и воротник.
Впервые данный материал был опубликован на amic.ru 23 марта 2016 года
Комментарии
С деревьев падают на жертву... Сам видел!