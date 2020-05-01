Нет. С деревьев клещи точно не прыгают. Дело в том, что им трудно забираться на деревья. Они подстерегают "жертву", притаившись на травинках или мелких кустах. Выше 50 см клещи обычно не поднимаются. Прицепившись к жертве, они ползут вверх, поэтому многие люди снимают их с плеча или головы, отсюда и возникает ощущение, что он упал сверху.

Клещи располагаются на растениях у поверхности земли. Они поджидают свою жертву, расставив лапки в стороны, и цепляются ими за того, кто идет мимо. Именно поэтому чаще всего эти членистоногие обитают вдоль лесных дорожек и звериных троп. Их привлекает запах людей и животных.