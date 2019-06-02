Какие существуют виды энцефалита?

Энцефалит является вирусным заболеванием, которое передается животным и людям при укусах иксодовыми клещами. Наиболее грозным симптомом энцефалита является воспаление головного мозга.

– Эпидемический энцефалит Экономо возникает из-за вируса, передающегося воздушно-капельным и контактным путем. Этот тип энцефалита характерен для всех возрастов. Температура тела быстро повышается до 39-40 °С, больной чувствует сильную головную боль, вялость, боль в суставах, сознание нарушается.

– Клещевой энцефалит относится к первичным вирусным энцефалитам весенне-летнего сезона. Переносчиком вируса является зараженный клещ, встречающийся в тайге и лесах. Вирус попадает в организм человека с укусом клеща.

– Японский энцефалит (энцефалит В) переносится зараженными вирусом комарами. Носителями вируса также могут быть люди и птицы. Инкубационный период длится от 3 до 27 дней. Заболевание начинается сильной лихорадкой (выше 40 °С), ознобом, тошнотой и рвотой, мышечной слабостью и болью.

– Гриппозный (токсико-геморрагический) энцефалит возникает на фоне гриппа. Симптомы – сильная головная боль, тошнота, головокружения, мышечная боль, потеря веса, расстройство сна. Это воспалительное заболевание мозга может привести к эпилептическим припадкам, параличу или коме.

– Энцефалит при ветрянке и краснухе проявляется на второй-восьмой день болезни. Поражается нервная система, человек становится вялым, сонливым, наблюдаются эпилептические припадки, паралич конечностей, координация движений нарушена.

– Герпетический энцефалит вызывается вирусом герпеса. Он поражает кору головного мозга и белое вещество. Такой вирус может сохраняться в организме длительное время.