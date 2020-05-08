Ежегодно в преддверии праздника Дня Победы российские города окрашиваются в черно-оранжевый цвет. Георгиевские ленточки повязывают на антенны автомобилей и зеркала, дамские сумочки и рюкзаки, прикалывают на пиджаки и платья в знак памяти о героическом прошлом и уважения к ветеранам. Почему некоторые способы повязывания ленты считаются неэтичными, как правильно носить и почему ее называют "георгиевской", читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Позже на оранжево-черных лентах носили награды, затем они стали появляться на наградном оружии офицеров. Георгиевские ленты в качестве наградного атрибута вручались в русской армии до тех пор, пока империя не прекратила свое существование.
Во время Великой Отечественной войны был вновь утвержден орден Славы, имевший три степени. Это была пятиконечная звезда с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета. Такое сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия. И вновь лента символизировала мужество, воинскую доблесть и преемственность традициям.
Уже после распада СССР, в 1992 году, был восстановлен прежний орден Святого Георгия и отличительный знак "Георгиевский крест". Так в современной России вновь появился символ, которому суждено было объединить традиции разных эпох, отстоящих друг от друга на два с лишним века.
Однако среди знатоков геральдики бытует мнение, что оба эти цвета всего-навсего соответствуют цветам государственного герба Российской Империи – черный орел на золотом фоне.
Как появилась традиция раздавать георгиевские ленты?
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. Ее инициаторами стали информационное агентство РИА "Новости" и РООСПМ "Студенческая община". Уже двенадцатый год акция проводится под девизом "Я помню! Я горжусь!".
Ее цель – отдать дань памяти и уважения тем, кто одержал победу в Великой Отечественной войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма для всех людей мира, которые выступают сегодня против фашизма, терроризма и насилия. Георгиевские ленточки раздаются всем желающим.
Акция стала традиционной и проводится на средства предприятий и государственного бюджета в преддверии Дня Победы. Страны, в которых мероприятие проходит наиболее активно, – Россия, Казахстан, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия, Афганистан, а также Молдавия и Белоруссия.
Существует несколько способов завязать георгиевскую ленточку так, чтобы не обидеть ветеранов и не вызвать осуждение окружающих. Все зависит от длины ленты и фантазии обладателя. Наиболее распространенными считаются следующие варианты:
Перевернутая галочка. Расположите ленту вертикально. Прижмите середину указательным пальцем. Другой рукой возьмите верхний конец ленты и потяните вниз в сторону от другого конца так, чтобы получилась буква "Л".
Девятка или буква "М". Поскольку День Победы отмечают 9 мая, георгиевские ленты в виде буквы "М" или девятки будут как нельзя кстати. Однако для их прикрепления одной булавки будет мало.
Цветок. Для объемного цветка понадобятся две ленты. Сложите ее гармошкой так, чтобы получились петли одинакового размера. Закрепите снизу иголкой или скрепкой. Расправьте каждую петлю и слегка разверните в сторону, придайте объем. Проделайте те же действия со второй ленточкой, скрепите обе части цветка булавкой посередине.
Цветок можно выполнить и другим способом. Сделайте петлю на одном конце ленты. Придерживайте пальцами. Отступите несколько сантиметров и сделайте другой рукой вторую петлю, слегка отведя ее в сторону. Продолжайте делать петли по кругу, пока не получится цветок. Закрепите. Чтобы надевать цветок на праздник ежегодно, можно приклеить его на основу для броши (продается в магазинах тканей и швейной фурнитуры).
Случаев неэтичного использования георгиевской ленточки становится все больше. Как правило, этим грешат молодые люди. Многие стали завязывать ленту вместо шнурков, носить ее вместо ремня, прикреплять к автомобилям, надевать собакам вместо ошейника.
Такое неуважительное отношение к символу Победы оскорбительно для ветеранов. Поэтому в 2017 году всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" сформулировало некий кодекс, регламентирующий правила ношения георгиевской ленточки. Новые правила запретили привязывать ленту к антенне автомобиля, а также прикреплять ее к сумке.
Ранее был установлен негласный запрет на повязывание ленты ниже пояса и на голове (например, вместо повязки). Также было запрещено ношение испорченной, грязной георгиевской ленты.
Комментарии
Гы,гы. забавляет Георгиевская ленточка на фольсквагенах и БМВ, и надписи " спасибо деду" на немецких авто
12:03
- гость -
Есть вообще клинические случаи с надписью на иномарках - "Трофей(ная)"
Настораживает то, что этой лентой хотят заменить истинный символ Победы в ВОВ - Красное знамя с серпом и молотом! Именно его водрузили над рейхстагом, а подобную ленту ленту называли гвардейской... Это как пойти на парад с портретом николая кровавого...
Это гвардейская лента. Георгиевская- чёрно- жёлтая.
Георгиевская лента активно использовалась в России вплоть до октябрьской революции 1917 года, когда большевики упразднили все царские награды. Однако и после этого Георгиевская лента оставалась частью наградной системы Белого движения уже в период Гражданской войны.
А теперь реальный символ ВОВ знамя с серпом и молотом,звезды с серпом и молотом,заменяют царской и белогвардейской лентой.Еще что то прл искажение другими истории говорят.
8.05.2019 12:26
9
Георгиевская лента активно использовалась в России вплоть до октябрьской революции 1917 года, когда большевики упразднили все царские награды. Однако и после этого Георгиевская лента оставалась частью наградной системы Белого движения уже в период Гражданской войны.
А теперь реальный символ ВОВ знамя с серпом и молотом,звезды с серпом и молотом,заменяют царской и белогвардейской лентой.Еще что то прл искажение другими истории говорят.
Ну так то да, на рейхстагом водрузили Красное знамя, но никак не георгиевскую ленточку.
Все время на параде 9 мая прикалывали бантик из _КРАСНОЙ_ ленты. Сейчас же по программе декоммунизации России красную ленту хотят заменить Гвардейской. Вообще носить на себе незаслуженные награды - это как минимум моветон. Вы же не одеваете не заслуженные ордена и медали на парад?
Хватит врать и подменять символы...Георгиевская тряпочка никогда не была символом Победы...Напротив, георгиевскими крестами награждались враги СССР...Символ Победы - Красное знамя и красные гвоздики...Не надо оскорблять ветеранов...
Надо ещё научить, что делать брошки всякие из георгиевской ленты тоже как-то фигово
Сегодня задал вопрос людям, торгующим флажками на остановке - почему у них не продаются флажки СССР. Посмотрели как на идиота. Хотя именно СССР одержал Победу в той войне!
День Победы-день Памяти!!! Мой дед никогда не радовался в этот день. Был задумчив,грустен,порой отворачивался со слезами на глазах.устроили карнавал,скоморохи.
А под какими знамёнами генерал власов воевал
Георгиевская лента - не символ Победы. Символ Победы - Красное знамя. Георгиевская лента такой же символ, как и 4 ноября, веденное взамен советского праздника. И таки правильно люди говорят, что цвета Георгиевской ленты желтый и черный. При этом я ничего не имею против ленты, как символа страны и воинской доблести
А вот как на самом деле.
Георгиевская лента до революции 1917 года прилагалась к Георгиевскому кресту и медали, к наградному оружию.
Гвардейская же лента появилась во время Великой Отечественной войны и применялась в оформлении ордена Славы, медали "За победу над Германией" и знамён гвардейских частей.
Ленты отличаются по цвету, на Георгиевской черный с желтым, на Гвардейской черный с темно-оранжевым.
Так, что люди не поддавайтесь на преступное переписывание истории - Георгиевская лента символом Победы не является, в ВОВ не применялась! То, что вам раздают - это Гвардейская лента если имеет черный с темно-оранжевым цвет!!!
8.05.2019 12:42
- гость -
А что у нас в СССР каждый год был парад победы, я что-то не припомню такого, а вот в современной россии каждый год хайпуют правители на чужих заслугах.
Интересно было заглянуть в годичной давности посты : смешались в кучу коммунисты,сталинисты,шовинисты и прочие "исты".
Бум смотреть , сменился ли состав "патриотов судного дня" в этом году.
В связи с недостаточностью СИЗ и обязательного ношения масок , предлагаю апгрейдить серость будней , пришив ленточку к самодельной маске. Она даже может развиваться на ветру ,отгоняя коронавирус. Не факт , что будет прок,как и не факт,что прок будет от масок самопальных.
*Но почему бы и нет,если дозволен был год назад на машинах патриотов щей капустных мнемознак в виде двух геев,занимающихся... с подписью " можем повторить "?
Вот таким образом, наши дети забывают всё!!! Подмена понятий жесточайшим образом!
8.05.2020 08:29
Алексей
Вот таким образом, наши дети забывают всё!!! Подмена понятий жесточайшим образом!
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Ваше право не подменять понятия конкретно своим детям - пользуйтесь , не обобщая "свою шерсть с государственной" (с)
Калибр, задолбал ты уже с гейской темой.
Азимирка Калмазов, а ты патриот галушок или биг мака? Или у тебя зубков нету и ты на манной кашке сидишь и завидуешь тем, кто кушает щи?
8.05.2020 08:37
- гость -
А зачем вы во всём ищете гейскую тему? Радует? Близка? Ну и разумеется - вы в ней очень хорошо разбираетесь, раз находить умеете!
Мясо, ты и по жизни тупой или только в интернете?
Полностью поддерживаю моего любимчика Калибра.Долой мракобесные маски!Долой мракобесные ленты!Долой самодержавие!Верхи не могут!Отрекёмся от старого ми-и-ра,отряхнём его прах с наших ног!
8.05.2020 08:47
месный
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А ничего не меняется ,завёлся один передаст, который извращает написанное,придавая сказанному особый,голубой окрас. Полагаю,именно на его ржавом униТАЗе этот мем и был наклеен.
Драть надо эту задницу. Вот так ,к примеру :
Мой дед никогда не радовался в этот день.
Мои тоже, потому что оба погибли на фронте. И мой отец, который остался старшим пацаном в семье из 5 детей, тоже слезу смахивал в этот день.
8.05.2020 09:07
- гость -
Мой дед никогда не радовался в этот день.
Мои тоже, потому что оба погибли на фронте. И мой отец, который остался старшим пацаном в семье из 5 детей, тоже слезу смахивал в этот день.
+++++++++++++++++
Согласен. Мой отец тоже плясок не устраивал на костях своих погибших товарищей.
Очевидно , нечто подобное было мотивацией того,что 17 лет этот день был рабочим и без бравура , ибо погибло и горя более чем...