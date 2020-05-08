Почему ленточка получила название "георгиевской"?

Черно-желтая лента впервые появилась во времена правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия, который имел четыре степени. Им награждали тех, кто отличился в бою. Орден первой степени был выполнен в виде комплекта из креста, звезды и особой ленты, которая имела сначала две желтые и три черные полосы. Вскоре желтый цвет заменили на оранжевый. Ленту надевали под мундир через правое плечо. Она и получила название "георгиевской" и символизировала мужество и доблесть.

Позже на оранжево-черных лентах носили награды, затем они стали появляться на наградном оружии офицеров. Георгиевские ленты в качестве наградного атрибута вручались в русской армии до тех пор, пока империя не прекратила свое существование.

Во время Великой Отечественной войны был вновь утвержден орден Славы, имевший три степени. Это была пятиконечная звезда с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета. Такое сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия. И вновь лента символизировала мужество, воинскую доблесть и преемственность традициям.



Уже после распада СССР, в 1992 году, был восстановлен прежний орден Святого Георгия и отличительный знак "Георгиевский крест". Так в современной России вновь появился символ, которому суждено было объединить традиции разных эпох, отстоящих друг от друга на два с лишним века.