Следующее воскресенье после Пасхи называется Красной горкой. В 2021 году она выпадает на 9 мая. С этого дня начинается Фомина неделя и длится она по 15 мая. О том, что это такое и что она значит для православных, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Фомина неделя начинается с Красной горки. Второе название этого праздника – Антипасха, не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его. В этот день было принято проводить свадьбы, организовывать сватовство и гулянья. Люди носили яркую одежду.
В Фомин понедельник хозяева вспоминали дома своих умерших родственников, готовя им обед, блины, куличи и красили яйца. Считается, что в этот день покойные отмечают Пасху. Также топили баню, готовили мыло и полотенце, но люди в неё мыться не ходили.
Фомин вторник называют в народе Радоницей. На неё принято украшать могилы цветами и венками. В этот день можно обращаться к покойникам с просьбами защитить и помочь в трудной ситуации. А к вечеру устраивались гулянья.
В Фомину среду в храмах совершают панихиды. В ночь со среды на четверг в одной из комнат окна оставляли открытыми, и заходить в неё до утра запрещалось. На столе должны стоять гостинцы. Считалось, что в эту ночь покойные навещают свой дом и им нужно оказать гостеприимный приём.
В пятницу было принято после окончания полевых работ жечь чучело из сухих веток. Так изгоняли нечисть с полей и огородов, которая могла навредить хорошему урожаю. Пепел рассеивали по полю.
В Фомину субботу гнали смерть. Для этого женщины встречались в назначенном месте и выкрикивали проклятия смерти.