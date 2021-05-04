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Что такое Фомина неделя и как её праздновать?

, ИА "Амител"
В народе Фомину неделю называют Проводной, по традиции в это время поминают умерших

Следующее воскресенье после Пасхи называется Красной горкой. В 2021 году она выпадает на 9 мая. С этого дня начинается Фомина неделя и длится она по 15 мая. О том, что это такое и что она значит для православных, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему неделя называется Фоминой?
Её назвали в честь апостола Фомы, который первым поверил в воскресение Христа. На восьмой день после воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками всё время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показал ему свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. Вера возгорелась в Фоме ярким пламенем, и он воскликнул: "Господь мой и Бог мой!" Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.
По церковному преданию, святой апостол Фома был заключён в темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзённый пятью копьями, отошёл к Господу.
2
Что принято делать в Фомину неделю?
В эту седмицу нужно вспоминать родных и близких, которых уже нет с нами. На протяжении Фоминой недели нужно радоваться тому, что умершие родственники обрели вечную жизнь. По этому поводу принято украшать могилы свежими цветами, приносить и оставлять там различные кушанья, разговаривать с душами умерших и просить у них совета и благословения на самые разные дела.
3
Как проводили Фомину неделю наши предки?

Фомина неделя начинается с Красной горки. Второе название этого праздника – Антипасха, не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его. В этот день было принято проводить свадьбы, организовывать сватовство и гулянья. Люди носили яркую одежду.

В Фомин понедельник хозяева вспоминали дома своих умерших родственников, готовя им обед, блины, куличи и красили яйца. Считается, что в этот день покойные отмечают Пасху. Также топили баню, готовили мыло и полотенце, но люди в неё мыться не ходили.

Фомин вторник называют в народе Радоницей. На неё принято украшать могилы цветами и венками. В этот день можно обращаться к покойникам с просьбами защитить и помочь в трудной ситуации. А к вечеру устраивались гулянья.

В Фомину среду в храмах совершают панихиды. В ночь со среды на четверг в одной из комнат окна оставляли открытыми, и заходить в неё до утра запрещалось. На столе должны стоять гостинцы. Считалось, что в эту ночь покойные навещают свой дом и им нужно оказать гостеприимный приём.

В пятницу было принято после окончания полевых работ жечь чучело из сухих веток. Так изгоняли нечисть с полей и огородов, которая могла навредить хорошему урожаю. Пепел рассеивали по полю.

В Фомину субботу гнали смерть. Для этого женщины встречались в назначенном месте и выкрикивали проклятия смерти.


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