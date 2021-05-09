В следующее воскресенье после Пасхи (а в 2021 году оно выпадает на 9 мая — прим. редакции) православные отмечают праздник Антипасха, который также принято называть Красной горкой и Фоминым воскресеньем. Что это за праздник, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое Антипасха?
Апостол Фома был очень предан Христу. И после смерти Иисуса для Фомы все стало бессмысленным, он закрылся ото всех и потому ничего не знал о воскресении Учителя. Когда же ему об этом рассказала, он не поверил, ответив, то пока сам не увидит и не дотронется до ран христовых, не поверит. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю", – сказал Фома. Через неделю Христос явился Фоме и сказал "не будь неверующим, но верующим". Фома и уверовал еще сильнее, чем раньше. Так и появился праздник Антипасхи. А к апостолу Фоме приклеилось прозвище Неверующий.
Новая Пасха, которую также еще называют Малой Пасхой, символизирует еще одну возможность для каждого постичь чудо воскресения Спасителя.
По другой версии, название "Красная горка" возникло из-за игры, в которую играли наши предки. Нужно было запустить крашеное яйцо так, чтобы оно задело яйца противника, тогда игрок забирал себе оба яйца. Яйца потом не выбрасывали, а ели. Из-за откалывающейся от яиц шелухи горка становилась красной, так и пошло ее название.
А еще на Красную горку было принято обязательно веселиться. В некоторых местах она начиналась поминанием покойников на кладбище, после чего дома устраивался праздник.
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