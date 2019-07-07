День Ивана Купалы отмечают в России 7 июля. Это старинный языческий праздник, которого очень ждет детвора и молодежь. В первую очередь потому, что в этот день можно обливать водой всех подряд. Кроме того, это волшебный праздник, с которым связано множество магических обрядов и легенд. Что это за праздник, каковы его история и традиции, читайте в нашей традиционно рубрике "Вопрос-ответ".
История праздника Иваны Купалы
Еще в старину люди связывали праздник Ивана Купалы с днем летнего солнцестояния. По старому календарю он выпадал на 20-21 июня. У славян Купала был известен как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
С приходом христианства на Руси День Ивана Купалы приурочили к рождению Иоанна Предтечи. Это один из величайших православных праздников. Он отмечается 7 июля по новому стилю. В этот день верующие вспоминают, как в семье иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии – Иисуса Христа, а потом крестит его в водах реки Иордан.
Обряды в ночь на Ивана Купалу
Ночь на Ивана Купалу – особенная. В это время принято гадать, проводить множество ритуалов и обрядов. Самые главные обряды связаны с огнем, водой и травами. А самое популярное гадание – это гадание на венках. Также, согласно легенде, в эту ночь можно найти цветок папоротника.
Обычай искать цветок папоротника в ночь на Ивана Купалу
Считается, что тот, кто найдет цветок папоротника, обретет удачу, богатство, славу и найдет свою любовь. Ходить на поиски цветка папоротника лучше одному, считалось, что так больше шансов найти заветный цветок, который расцветает ровно в полночь. Если у человека не хватает смелости пойти в лес в одиночку, то можно пойти вдвоем. Это не возбраняется. Согласно преданиям, в ночь на 7 июля за папоротником "охотятся" не только люди, но и нечистая сила. Так что если вам посчастливилось невероятное, и вы сорвали заветный цветок, то возьмите в левую руку полынь и начертите вокруг себя мелом круг. Тогда злые силы не смогут сделать вам ничего плохого.
Как выглядит цветок папоротника, никто не знает. Его еще ни разу не находили. Кто-то считает, что это крупный красный, даже "огненный", цветок. По другим данным, он серебристый, другие говорят, что это маленький беленький цветочек. Однако описание сходится в одном – цвет папоротника светится. Отсюда пошли другие его названия: светицвет, горицвет, жар-цвет, цвет-свет.
Обычай собирать травы
Травы, которые собраны до восхода солнца, считаются магическими и обладают мистической силой. Растения высушивались и применялись строго по назначению. Целебными отварами поили больных людей, окуривали избы, изгоняли злых духов, привлекали удачу и достаток. А некоторые растения могли даровать способность разговаривать с птицами и животными. Одними из самых популярных трав, которые собирали в эту ночь, были крапива, мать-и-мачеха, душица, багульник и полынь.
Главное условие – успеть собрать траву до рассвета, иначе все магические свойства пропадали.
Обычаи на Ивана Купалу, связанные с водой
Наши предки верили, что начиная со дня Ивана Купалы и до Ильина дня (2 августа по новому календарю), вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов. Поэтому купаться разрешалось именно в этот промежуток времени.
Купание в любом водоеме считалось самым главным обрядом праздника. Считалось, что в ночь на Ивана Купалу вода обладает целебными свойствами. А уже на рассвете было принято умываться росой.
Девушки шли на реку еще и ради того, чтобы погадать. Они плели венки из трав, вставляли зажженные свечи и спускали венки на воду. Если венок быстро отплывал от берега, то это сулило долгую и счастливую жизнь или удачное замужество. Если свечка горит дольше, чем у других, то это значило, что жизнь будет очень долгой. Если же венок тонул, это говорило о том, что девушка в этом году не выйдет замуж или же суженый ее разлюбит.
Почему принято прыгать через костер?
Огонь также обладает большой магической силой. Костер, разведенный в ночь на Ивана Купалу, имеет очищающее свойство. По традиции костры разводились на берегах рек и озер. Пламя обязательно должно было быть высоким.
Главная и любимая традиция, связанная с огнем, – перепрыгивание через костер. Считалось, что огонь, также как и вода, очищает человека. А тот, кто выше всех прыгнет через огонь, будет счастливым.
В ночь на Ивана Купалу между кострами проводили домашний скот. Люди верили, что это защитит животных от болезней и смерти. В огне сжигали старую одежду, а также одежду, снятую с больных людей, чтобы хворь к ним больше не приставала.
Еще в эту ночь было принято поджигать деревянные колеса или смоляные бочки. Их скатывали с гор или носили на шестах, символизируя солнцеворот.
Народные поверья на Ивана Купалу
Люди верили, что в эту ночь выходит на праздник нечистая сила. Чтобы защитить свой дом от вторжения нечисти, на пороге дома и подоконниках раскладывали крапиву.
Предки верили, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы охотились за лошадьми, чтобы на них добраться на Лысую гору. Чтобы защитить лошадок, их на всю ночь запирали в конюшнях или сараях.
В ночь на Ивана Купалу предки собирали цветок иван-да-марья. Считалось, что его необходимо положить во все углы избы. Люди верили, что вор никогда не залезет, так как будет слышать голоса в доме.
А еще наши предки верили, что в Купальную ночь деревья могут переходить с одного места на другое, разговаривать друг с другом шелестом листьев. Это относилось также и к траве и цветам. Даже животные по преданиям в эту ночь разговаривают между собой.
Откуда пошла традиция обливать водой?
В наши дня самая популярная традиция в день Ивана Купалы – обливать всех водой. Как уже было сказано выше, предки верили, что вода смывает болезни и очищает человека. Однако церковь не приветствует языческие обряды. Считается, что сегодня обычай обливать водой связан с Иоанном Крестителем.
Комментарии
...Если в деревне не было реки или озера, люди топили бани...
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Этта штож за деревня такая - без реки и озера? Аул, чтоле? Тогда я сомневаюсь, что там Ивана Купала праздновали...
Так всегда в Русской истории: смешали мух, г*вно и пчёл. Сознательное искажение древних Славянских обычаев. Все обычаи и приметы, описанные выше, происходят во время летнего солнцестояния. Так и называется - Купальская ночь. К Ваньке ни какого отношения не имеет. А на Ивана Купалу, или Предтечи, или кто он там, многоликий, идите в церковь лбом бейтесь.
Папоротник цветет именно в Купальскую ночь, а не на 7 июля. Опоздали граждане немного.
Дальней зарницей сватало небо
дороги которые нам найти
вещее небо, мы твои дети - странники в пути.
Выжженным сердцем моё терпение -
эх, крепкий калач!
Годы - матёрое ожидание - душа, не плачь!...
В купальскую ночь.....
Рысь обернись игривою кошкой,
Волчья ягода - спелой морошкой.
Лёд обернётся росой,
что оплакала сердце скошенных трав!...
А топи болотные - камнем раскинутся,
горной дорогою в небо смотрящею..
Станет молитвою плач бродячих собак!...
Пусть будет так!
Ведаю-ведаю -
неосторожною поступью нам с тобою шагать.
Хищные звери - твари голодные
С нашего сердца будут лакать
Песню котрую мы приманили травой сумасшедших туманных гор...
Волей она пускай отзовётся - злой судьбе наперекор!...
в Купальскую ночь!...
Собаку на Балтийской искупали в Купальскую ночь?
Собаку на Балтийской искупали в Купальскую ночь?
только хвост((
5.07.2017 11:34
- гость -
От летнего солнцестояния 2 недели до Иван Купалы. Может это все с летоисчислением старым-новым связано?
да, ятоже считаю что это один прадник- летнее солнцестояние и есть Ивана Купала
Личное мнение никто не отменял. Можете любой день назвать Иваном, Марией или чем угодно. Но исторически это будет не верно. До крещения на Руси не было ИвАнов. Иваны пошли от имени Иоана крестителя. Еврейское имя. Иван - родства не помнящий. Принявшие христианскую веру уничтожали родовые капища. Их и называли "родства не помнящими". А по имени крестителя - Иванами.
И от 21-го июня (Купальской ночи) до 7 июля - больше 2-х недель.