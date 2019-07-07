Считается, что тот, кто найдет цветок папоротника, обретет удачу, богатство, славу и найдет свою любовь. Ходить на поиски цветка папоротника лучше одному, считалось, что так больше шансов найти заветный цветок, который расцветает ровно в полночь. Если у человека не хватает смелости пойти в лес в одиночку, то можно пойти вдвоем. Это не возбраняется. Согласно преданиям, в ночь на 7 июля за папоротником "охотятся" не только люди, но и нечистая сила. Так что если вам посчастливилось невероятное, и вы сорвали заветный цветок, то возьмите в левую руку полынь и начертите вокруг себя мелом круг. Тогда злые силы не смогут сделать вам ничего плохого.

Как выглядит цветок папоротника, никто не знает. Его еще ни разу не находили. Кто-то считает, что это крупный красный, даже "огненный", цветок. По другим данным, он серебристый, другие говорят, что это маленький беленький цветочек. Однако описание сходится в одном – цвет папоротника светится. Отсюда пошли другие его названия: светицвет, горицвет, жар-цвет, цвет-свет.