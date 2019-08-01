Кто такие инкассаторы?

Инкассатор – это сотрудник специализированной организации (например, банка или Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка РФ). Он отвечает за сбор и транспортировку наличных, ценных бумаг и драгоценных металлов между банками, организациями и банками. Инкассатор также наполняет банкомат и изымает из него деньги.

На самом деле это очень непростая работа. Во-первых, физически: постоянное ношение бронежилета, оружия, иногда транспортировка тяжелого груза (мешки с металлами).

Во-вторых, психологическая: постоянная возможность преступного нападения, необходимость всегда быть бдительным, высокая материальная ответственность.