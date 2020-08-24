Для Франции 24 августа 1572 года – черный день календаря. В канун Дня святого Варфоломея произошло одно из самых трагичных религиозных столкновений. Было убито от 5 до 30 тысяч человек. Откуда пошло это выражение и что оно значит, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
В ночь на 24 августа во Франции католиками была устроена жестокая резня гугенотов (так в XVI веке называли французских протестантов). По разным данным было убито от 5 до 30 тысяч человек. Точной цифры всех погибших нет до сих пор. Резня началась в Париже и "покатилась" по провинциям. Известно, что, спасая свои жизни, Францию покинуло не менее 200 тысяч гугенотов.
Во время кровавой бойни гибли не только гугеноты. Бандиты и разбойники воспользовались переполохом. Они убивали и грабили обычных горожан.
Выражение "Варфоломеевская ночь" пошло после этой кровавой бойни. Оно означает внезапное уничтожение без объявления войны. Также это может быть синонимом массового убийства.
В 1570 году завершилась Сен-Жерменским миром третья гугенотская война во Франции. Надо сказать, что мир этот был довольно шатким. Гугеноты получили свободу в вероисповедании. Под их контролем оказалось несколько мощных крепостей. Вождь французских протестантов адмирал де Колиньи был включен в государственный совет при короле. Вскоре он приобрел большое влияние на Карла IX Валуа. Чтобы еще больше укрепить мир, было решено заключить брак между принцессой Маргаритой Валуа и одним из лидеров гугенотов Генрихом Наваррским.
Такое положение дел не могло устроить королеву-мать, Екатерину Медичи. Она боялась утратить влияние на короля. Также Медичи не хотела войны с Испанией. А вот Колиньи пытался убедить Карла начать войну с этой страной.
Недовольство росло, парижские католики подогревали слухи, что гугеноты готовят заговор с целью свержения короля.
Свадьба состоялась 18 августа 1572 года. Пышное торжество еще больше разозлило горожан. Герцог де Гиз 22 августа совершил покушение на Колиньи. Гугеноты потребовали наказать преступника.
Екатерина Медичи воспользовалась сложившейся ситуацией и убедила Карла в необходимости физического уничтожения гугенотов.
Король приказал закрыть городские ворота и привести в боевую готовность всю городскую стражу, дома гугенотов были помечены мелом.
После того как во дворец поступила весть об убийстве Колиньи, было приказано бить в набат. Это был сигнал для католиков. Люди вышли на улицы и начали убивать.
Комментарии
Все, что нужно знать о Варфоломеевской ночи - написал Марк Твен в своем произведении "Французы и команчи" почти 150 лет тому назад.
Католики защитили чувства верующих))
Они и Дюма "Королева Марго" не читали!
А что - кто-то не знал?!!!!!!!
А хрустальная ночь про что?
А хрустальная ночь про что?
Это вроде бы погромы евреев в Германии. Была ещё "Ночь длинных ножей", типа Гитлер неугодных уничтожал...
Что нужно делать в эту ночь, а что делать нельзя?
Что нужно делать в эту ночь, а что делать нельзя?
Молиться за все хорошее против всего плохого.
Во имя веры в мировой истории было убито столько, сколько ни по каким другим мотивам.