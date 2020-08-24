Понедельник, 24 Август, 10:44

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,1
€ 87,73
19°

956749 +0
Обь
154см +8


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Откуда пошло выражение "Варфоломеевская ночь" и что оно значит?

, ИА "Амител"
Почему Варфоломеевская ночь стала синонимом массовых убийств и откуда пришло это выражение?

Для Франции 24 августа 1572 года – черный день календаря. В канун Дня святого Варфоломея произошло одно из самых трагичных религиозных столкновений. Было убито от 5 до 30 тысяч человек. Откуда пошло это выражение и что оно значит, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое Варфоломеевская ночь?

В ночь на 24 августа во Франции католиками была устроена жестокая резня гугенотов (так в XVI веке называли французских протестантов). По разным данным было убито от 5 до 30 тысяч человек. Точной цифры всех погибших нет до сих пор. Резня началась в Париже и "покатилась" по провинциям. Известно, что, спасая свои жизни, Францию покинуло не менее 200 тысяч гугенотов.

Во время кровавой бойни гибли не только гугеноты. Бандиты и разбойники воспользовались переполохом. Они убивали и грабили обычных горожан.

2
Что значит выражение "Варфоломеевская ночь"?

Выражение "Варфоломеевская ночь" пошло после этой кровавой бойни. Оно означает внезапное уничтожение без объявления войны. Также это может быть синонимом массового убийства.

3
Что предшествовало Варфоломеевской ночи?

В 1570 году завершилась Сен-Жерменским миром третья гугенотская война во Франции. Надо сказать, что мир этот был довольно шатким. Гугеноты получили свободу в вероисповедании. Под их контролем оказалось несколько мощных крепостей. Вождь французских протестантов адмирал де Колиньи был включен в государственный совет при короле. Вскоре он приобрел большое влияние на Карла IX Валуа. Чтобы еще больше укрепить мир, было решено заключить брак между принцессой Маргаритой Валуа и одним из лидеров гугенотов Генрихом Наваррским.

Такое положение дел не могло устроить королеву-мать, Екатерину Медичи. Она боялась утратить влияние на короля. Также Медичи не хотела войны с Испанией. А вот Колиньи пытался убедить Карла начать войну с этой страной.

Недовольство росло, парижские католики подогревали слухи, что гугеноты готовят заговор с целью свержения короля.

Свадьба состоялась 18 августа 1572 года. Пышное торжество еще больше разозлило горожан. Герцог де Гиз 22 августа совершил покушение на Колиньи. Гугеноты потребовали наказать преступника.

Екатерина Медичи воспользовалась сложившейся ситуацией и убедила Карла в необходимости физического уничтожения гугенотов.

Король приказал закрыть городские ворота и привести в боевую готовность всю городскую стражу, дома гугенотов были помечены мелом.

После того как во дворец поступила весть об убийстве Колиньи, было приказано бить в набат. Это был сигнал для католиков. Люди вышли на улицы и начали убивать.


Комментарии

24.08.2017 12:06
- гость -

Все, что нужно знать о Варфоломеевской ночи - написал Марк Твен в своем произведении "Французы и команчи" почти 150 лет тому назад.

24.08.2017 15:06
- гость -

Католики защитили чувства верующих))

24.08.2017 15:50
- гость -

Они и Дюма "Королева Марго" не читали!

24.08.2020 08:46
Мадам

А что - кто-то не знал?!!!!!!!

24.08.2020 09:10
- гость -

А хрустальная ночь про что?

24.08.2020 09:14
Мадам

А хрустальная ночь про что?

Это вроде бы погромы евреев в Германии. Была ещё "Ночь длинных ножей", типа Гитлер неугодных уничтожал...

24.08.2020 09:38
- гость -

Что нужно делать в эту ночь, а что делать нельзя?

24.08.2020 09:51
гость

Что нужно делать в эту ночь, а что делать нельзя?

Молиться за все хорошее против всего плохого.

Во имя веры в мировой истории было убито столько, сколько ни по каким другим мотивам.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
10:40
Ляйсан Утяшева напугала поклонников своей диетой 0
10:28
Сельчанин обманул алтайских студенток 1
10:15
Названы предполагаемые сроки выздоровления Алексея Навального 9
10:03
Жить в Барнауле, работать в Европе: объявлен набор в компьютерную академию 4
09:50
В Бийске 18-летний парень с ножом ограбил магазин разливных напитков 0
09:39
Маркировка домашних животных может стать обязательной в России 9
09:26
Жесткое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 2
09:12
В России планируют возобновить авиасообщение с семью странами 1
09:01
Выгода до 140 тысяч. В Барнауле застройщик предлагает "трешки" с большой скидкой 3
08:47
Семь новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
08:34
Место контрастов. Как выглядит парк им. Ленина, где горожане не позволили строить ФОК 22
08:22
Наркологи назвали три отличия женского алкоголизма от мужского 1
08:00
Краснокнижную птицу сфотографировали в Алтайском крае 0
07:48
Откуда пошло выражение "Варфоломеевская ночь" и что оно значит? 8
07:27
Барнаульское "Динамо" не выиграло первый домашний матч сезона 0
07:06
Пропавшего в Барнауле пенсионера нашли живым 0
06:45
Лукашенко вышел с автоматом из вертолета в Минске. Видео 16
06:22
Диетолог назвала главное условие полезного завтрака 0
06:04
Грозы и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 августа 0
23:35
Такой день. Съемки про драку в Барнауле у Малахова и "нашествие" мотыльков 0
22:38
Свыше 100 тысяч человек протестуют против Лукашенко в Минске 7
21:31
"Нашествие" мотыльков сняли на видео в Алтайском крае 4
20:36
Навального наделили в Германии статусом "гостя канцлера" 16
19:43
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 146 0
19:17
Россия и Турция договорились о новой поставке систем С-400 0
18:49
В Алтайском крае сельчанин убил мужчину за "распускание слухов" 3
18:17
СМИ: В Минск стягивают военную технику 11
17:47
Юлия Тимошенко тяжело болеет коронавирусом 1
17:16
117 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае 0
16:45
Немецкий журналист признал правоту Путина спустя пять лет 5
16:17
Силовики ликвидировали двоих боевиков в Ингушетии 0
15:42
Еще 73 человека с коронавирусом скончались в России 7
15:10
Уроженца Барнаула признали лучшим игроком матча в РПЛ 2
14:34
Град с перепелиное яйцо выпал на алтайском курорте. Фото и видео 1
14:07
12 мужчин и 7 женщин переплыли Обь в Барнауле 17
13:38
Вдова Павла Рохлова намекнула на съемки в шоу Андрея Малахова 22
13:06
67-летний пенсионер пропал в Барнауле 0
12:31
В Бийске завершают ремонт памятника исторического наследия 0
12:05
В ВОЗ рассказали, с какого возраста нужно носить маску 0
11:32
Мотоциклист попал в реанимацию после ДТП в Алтайском крае 0
11:03
Больше 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
10:38
Число умерших больных COVID-19 в Алтайском крае достигло 303 7
10:01
Известный блогер Руслан Усачев побывал в горах Алтая 11
09:32
Росгидромет озвучил прогноз погоды на сентябрь в Алтайском крае 0
09:08
Лукашенко поручил закрыть все предприятия, на которых идут забастовки 52
08:51
Эксперт рассказал о приложениях, которые замедляют работу смартфона 5
08:27
Чтобы запомнить лето. Бомбические рулетики с цукини и тунцом от Sofi 1
07:44
Почти 60 человек эвакуировали из-за пожара в барнаульской многоэтажке 3
07:09
Ученые спустя 500 лет смогли разгадать тайну рисунка Леонардо да Винчи 5
06:32
Дорога к "башням-близнецам", или Фотопрогулка по "Барнаульскому ковшу" 8
06:01
Грозы и град. О погоде в Алтайском крае 23 августа 0
23:32
Такой день. Разведение голубей на балконе и механик-автоугонщик 0
22:30
Врачи не обнаружили наркотиков в анализах Навального 59
21:31
"Не выгонишь с детьми". Пара голубей вывела потомство на балконе жительницы Барнаула 11
20:30
Фильм по мотивам сказки "Конек-Горбунок" покажут в российских кинотеатрах 0
19:45
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 145 0
19:15
СМИ сообщили о состоянии Навального после перелета в Германию 13
18:47
В Барнауле появился обмен едой 5
18:14
Меньше пяти тысяч человек в России заразились коронавирусом за прошедшие сутки 0
17:45
Глава ВПП заявил, что мир может столкнуться с "голодом библейских масштабов" 5
17:04
Прохожий нашел тело женщины в новосибирской лесополосе 1
16:46
Лукашенко поручил военным применить "самые жесткие меры" для защиты страны 15
16:03
Барнаульцы за свои деньги ремонтируют дороги в коттеджном поселке 14
15:44
Еще одна страна открыла границы для российских туристов 1
15:04
Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отсутствия адвоката 5
14:36
Барнаульское отделение ЕР поздравило горожан с Днем Государственного флага 7
14:10
В ВОЗ рассказали, когда человечество сможет полностью победить коронавирус 1
13:38
Ученые выяснили, что беспроводные наушники опасны для здоровья 9
13:08
Барнаульский автослесарь угнал автомобиль клиентки и разбил его 5
12:23
Еще 73 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 1
12:10
Андрей Макин занял должность главврача БСМП Алтайского края 9
11:55
Водитель на иномарке сбил женщину в Барнауле 4
11:20
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем Государственного флага 7
10:50
На приобретение школьных автобусов в Алтайском крае выделили 50 млн рублей 2
10:18
Навального перевозят из Омска в Берлин 103
09:45
Алтайский футболист спас потерявшего сознание игрока "Ахмата" 2
09:10
33 человека заразились коронавирусом в Республике Алтай за прошедшие сутки 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.