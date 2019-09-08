А вы знаете, что на избирательном участке можно фотографировать? А можно ли зайти в кабинку для голосования с родственником? Или просто так посидеть на участке, посмотреть, как другие голосуют? Этот материал для вас, если не знаете.
Можно ли помочь проголосовать человеку, который по физическим причинам не может этого сделать сам?
Да, закон позволяет помочь проголосовать другому избирателю. Но только если вы сам избиратель, а не член комиссии, наблюдатель, кандидат, журналист, чиновник. Чтобы помочь человеку, который, например, пришел на участок, но плохо видит, нужно сообщить об этом члену комиссии. В списке избирателей сделают специальную пометку. В таком случае вам разрешено зайти даже в кабинку для голосования с этим человеком.
Можно ли заходить в кабинку для голосования с другим человеком?
Это запрещено, если речь не идет о случае, описанном выше. Однако, если вы с маленьким ребенком и вам не с кем его оставить, то вам не запретят зайти в кабинку с ним.
Можно ли фотографировать на избирательных участках?
Прямого запрета в законе нет. Однако запрещено нарушать тайну волеизъявления, а потому нельзя фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей.
Можно ли на участке агитировать за кандидата или партию?
Категорически запрещено. Не позволяйте себе такого, на каждом участке есть полицейский, и у него есть полное право составить на вас протокол об административном нарушении.
Можно ли на участке находиться просто так?
В законе не прописано, как долго избиратель может находиться на участке. Однако прописан круг лиц, которые имеют право быть там все время. Это члены комиссии, кандидаты, наблюдатели, полицейские и журналисты. Вас никто не будет торопить, пока вы изучаете информацию о кандидатах, определяетесь, за кого голосовать, но и пробыть на участке необоснованно долгое время тоже не дадут.
А еще на участке запрещено...
Пить, курить, нарушать общественный порядок, мешать работе членов комиссии, полицейских, журналистов и наблюдателей.
Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 8 сентября 2016 г., в 10:11.
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Комментарии
Пункт 5 забавный, я могу прийти в 08:01, то есть буду не все время, а на одну минуту меньше, взять бюллетень и проголосовать за минуту до окончания, какие основания меня выгнать?
А бюллетени на память можно взять?
а покемонов можно ловить?
А естественную нужду справлять можно???
гость - 10:46
Писить, какать в туалете, поесть - в буфет. Простые правила облегчат вам жизнь в любом месте...
Растелим газетку на урне....Рыбку там, пивка... беломору пачку... Постоим душевно!)))
Фотокамера - это и "шпионская штучка", и источник опасного излучения...так считают некоторые СМИ
- гость - 8 сентября 2016 г.
10:46 А естественную нужду справлять можно???
Можно, но только в кабинке, результаты "смыть" в урну... это я про естественную нужду волеизъявления...
Samatron
зарегистрированный
8 сентября 2016 г.
10:32 а покемонов можно ловить?
Ловить - нет, только чпокать
ЗЫ Кого подразумеваете под "покемонами" на избирательном участке?
8.09.2016 10:52
Дядька
Растелим газетку на урне....Рыбку там, пивка... беломору пачку... Постоим душевно!)))
Дядька, как думаешь, это в гарантированную свободу волеизъявления входит?
По моему внутреннему ощущению-да! Для остальных не знаю, хотя уверен... многие бы присоединились )))
Дядька, тут беда в том, что употреблять в общественном месте антизаконно и негуманно. Ведь не у всех есть возможность присоединится в силу разных причин сводящихся к отсутствию
лишнихсвободных денег, которых нет, но мы держимся
У дядьки тоже немного, наблюдатели от партий пусть скинутся, для поднятия рейтинга))))
У нас в подъезде едросята раскидали фейковые листовки якобы от ЛДПР. Это не запрещени избирательным законодательством?
У нас в подъезде едросята раскидали фейковые листовки якобы от ЛДПР.
Едрисят поймать. Заставить убрать подъезд. Надо же когда-то им начинать работать.
- 10 сентября - это обычный день календаря. Расслабьтесь и получайте удовольствие, от россиян в России уже давно ничего не зависит.
. Расслабьтесь и получайте удовольствие, от россиян в России уже давно ничего не зависит.
Вот благодаря тем, кто расслабился и получает удовольствие, от россиян ничего и не зависит.
"Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать" М. Твен.
Пойду на выборы только в одном случае, если будет графа "ПРОТИВ ВСЕХ", достали уже эти барыги! которые идут продвигать свои интересы.
ЕдРО уже себе 140% обеспечили или нет?
!46%. И это только на дострочном голосовании.
Осветите лучше следующий вопрос: можно ли отказаться от использования КОИБа на оборудованном ими участке и потребовать предоставить обычную урну для сброса бюллетеня?