А вы знаете, что на избирательном участке можно фотографировать? А можно ли зайти в кабинку для голосования с родственником? Или просто так посидеть на участке, посмотреть, как другие голосуют? Этот материал для вас, если не знаете.

1 Можно ли помочь проголосовать человеку, который по физическим причинам не может этого сделать сам? Да, закон позволяет помочь проголосовать другому избирателю. Но только если вы сам избиратель, а не член комиссии, наблюдатель, кандидат, журналист, чиновник. Чтобы помочь человеку, который, например, пришел на участок, но плохо видит, нужно сообщить об этом члену комиссии. В списке избирателей сделают специальную пометку. В таком случае вам разрешено зайти даже в кабинку для голосования с этим человеком. Читайте также: Как найти свой избирательный участок?

2 Можно ли заходить в кабинку для голосования с другим человеком? Это запрещено, если речь не идет о случае, описанном выше. Однако, если вы с маленьким ребенком и вам не с кем его оставить, то вам не запретят зайти в кабинку с ним.

3 Можно ли фотографировать на избирательных участках? Прямого запрета в законе нет. Однако запрещено нарушать тайну волеизъявления, а потому нельзя фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей. Читайте также: Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке

4 Можно ли на участке агитировать за кандидата или партию? Категорически запрещено. Не позволяйте себе такого, на каждом участке есть полицейский, и у него есть полное право составить на вас протокол об административном нарушении. Читайте также: Круиз, вброс и другие нарушения, которые могут произойти в день выборов

5 Можно ли на участке находиться просто так? В законе не прописано, как долго избиратель может находиться на участке. Однако прописан круг лиц, которые имеют право быть там все время. Это члены комиссии, кандидаты, наблюдатели, полицейские и журналисты. Вас никто не будет торопить, пока вы изучаете информацию о кандидатах, определяетесь, за кого голосовать, но и пробыть на участке необоснованно долгое время тоже не дадут.

6 А еще на участке запрещено... Пить, курить, нарушать общественный порядок, мешать работе членов комиссии, полицейских, журналистов и наблюдателей.

Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 8 сентября 2016 г., в 10:11.