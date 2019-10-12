На Руси считали, что на Покров день встречаются осень и зима. Люди спешили к празднику привести в порядок все дела в поле, утеплить дом, начинали топить печи. Причем не просто дровами. В основном наши предки жгли веточки яблонь или же сливы. Они верили, что это привлечет богатый урожай в следующем году. О других обрядах и приметах праздника читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ."
Во время таинства к людям пришла Пресвятая Богородица. Она начала молиться вместе с людьми, потом сняла с головы покров и распростерла его над всеми, кто в этот момент находился в церкви. Так она защитила горожан от врагов. Утром 14 октября жители узнали, что сарацины отступили от города. С тех пор люди верят, что в случае опасности о помощи и защите следует просить Пресвятую Богородицу. Именно 14 октября мы вспоминаем о чуде, которое произошло более тысячи лет назад в Константинополе.
- Журавли на Покров отлетели — ждите зиму раннюю да студеную.
- Если к Покрову дуб и береза облетели полностью — зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра. Откуда ветер дует — оттуда и ждите морозов.
- Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет — то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.
- Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать. Какова на Покров погода, такова и зима.
- Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет сыграно в следующем году.
- Если парень на Покров за девушкой ухаживает, то быть ему ее женихом.
- На Покров сильный ветер дует — много будет невест.
- Придет Батюшка-Покров, девке голову покроет.
- Та девушка, которая раньше всех поставит свечу перед иконой пресвятой Богородицы Покровской, та и первой замуж выйдет.
Также было принято сжигать старую одежду или одежду больного человека. Считалось, что тогда все болезни обойдут стороной.
Еще один обычай, который защищал детей от недугов, – обливание водой. Ребятишек выводили на порог дома или улицу и обливали водой через сито или решето. Ритуал проводила самая старшая в семье женщина.
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