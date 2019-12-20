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Как вести себя на новогоднем корпоративе, чтобы потом не было стыдно

, ИА "Амител"
Несколько основных правил для того, чтобы офисный праздник запомнился надолго

Офисные праздники на Новый год – отличный способ не только повеселиться, но и провести время с коллегами в неформальной обстановке. Однако бывают такие случаи, когда встреча праздника может обернуться настоящей катастрофой. Рассказываем несколько основных правил того, как вести себя на корпоративе, чтобы потом не было за это стыдно.

1
 Одевайтесь прилично

Есть такая категория людей, которые считают посиделки с друзьями едва ли не большим праздником, чем празднование в новогоднюю ночь. Поэтому неудивительно, что такие люди готовятся к корпоративу основательно и ведут себя как персонаж Георгия Вицина в комедии "Не может быть!", помывшись и воспользовавшись услугами парикмахера за месяц до застолья. В любом случае корпоратив с коллегами – идеальная ситуация, чтобы обновить свой гардероб. Если вас ожидает обычный банкет, приобретите вечернее платье или костюм. Наряд девушки должен быть достаточно праздничным, но в то же время не вызывающим. Хотя если вы хотите соблазнить начальника отдела, просто клевого холостого коллегу – откровенное платье вам не повредит. Мужчинам же тоже стоит одеться поэлегантнее – брюки, джинсы с рубашкой.

2
 Забудьте о работе

Еще один важный пункт. Забудьте, что вы на работе. Поэтому важно, чтобы праздник не проходил в офисе, а был перенесен в какое-нибудь уютное кафе. Как пел Иван Дорн: "Не надо стесняться". Танцуйте, веселитесь, ешьте (тем более взнос за банкет был немаленький) и общайтесь с коллегами. Не будьте занудой, не болтайте о своих новых проектах. Если вы расслабитесь и забудете обо всем, праздник удастся. Можете звать на медленный танец свою начальницу, главного бухгалтера Татьяну Николаевну. В общем, отрывайтесь. Не бойтесь руководства.

3
Расширьте круг общения
Наверное, вы всегда хотели поближе познакомиться с коллегами из других отделов. Расширяйте свой круг общения. Выпить или поболтать с коллегой, который сидит рядом с вами, вы можете в любое время. А вот лично установить контакт с теми сотрудниками вашей компании, которые обычно находятся в других кабинетах, случай может представиться не так уж и скоро. Так что пользуйтесь этим. Во время празднования Нового года постарайтесь показать себя как разносторонняя личность. Найдите с партнерами по работе общую тему для разговора, общее хобби и увлечения. Возможно, после корпоратива у вас появятся новые приятели и важные связи для карьерного роста.
4
Держите рот на замке
Часто такое бывает, что во время корпоративов (что неправильно, смотри пункт № 2) кто-то начинает обсуждать стратегию развития компании и планы на будущее. Конечно, после нескольких бокалов вина, в расслабленной атмосфере, сотрудники, приближенные к руководству, могут не стесняясь обсуждать важные рабочие моменты. Такая информация может оказаться очень ценной для вас в будущем, поэтому будьте внимательны к тому, о чем идет разговор за столом. Но помните: самим не нужно трепаться о своих делах и, конечно, не стоит разводить сплетен. Держите рот на замке. Уверены, что вам не хотелось бы, чтобы именно от вас вся фирма узнала, что заместитель директора встречается со своей секретаршей.
5
Не пейте много алкоголя
Алкоголь в большом количестве – враг. Конечно, многие фирмы и организации стараются устраивать пышные гулянья в пятницу, чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной головой. Однако это не повод напиваться до состояния героев мультиков о "Свинке Пеппе". Конечно, с учетом обстановки, коллеги вам многое простят. Но в состоянии сильного опьянения вы можете совершить такие поступки, за которые вам потом будет стыдно. Не устраивайте пошлые танцы, не засыпайте лицом в салате, а также постарайтесь не приставать к коллегам. Конечно, если вы одиноки и уедете домой в компании коллеги, вас никто не осудит. Новогодний корпоратив – второе место после "Дома 2", где можно построить свою любовь. Хорошего вам Нового года!

 

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 14 декабря 2017 года 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.12.2016 08:47
Аноним

Не ходить в этот цирк.

9.12.2016 09:15
- гость -

"Запомнился на долго", "как вести себя на корпоротиве".

9.12.2016 09:21
Реджинальд Дживс

А я схожу, пощупаю чужих жён. Тем более они не против )))

9.12.2016 09:26
Олень, к сожалению

Реджинальд Дживс 9 декабря 2016 г.
09:21

Братан, я тебя обязательно найду. Ты меня слышишь?

9.12.2016 09:32
- гость -

И какой тогда смысл идти на корпаратив если соблюдать эти правила?

9.12.2016 09:37
Мнение

Неверные жены, как это стало банально. Если раньше говорили про гулящих мужиков, то теперь многие женщины готовы давать себя лапать, отдаваться чужим мужикам. Понятие семьи размывается. Измены, измены.

9.12.2016 09:53
Реджинальд Дживс

Мнение 9 декабря 2016 г.
09:37 Неверные жены, как это стало банально.

Раньше просто больше шифровались, а сейчас при наличие современных средств связи и фото/видео фиксации сделать это труднее. На счёт сдвига морали не думаю, природой в целях размножения заложена подсознательная тяга к половым связям, с этим ничего не сделаешь. Женщина и мужчина на самом деле на ментальном уровне одинаковы не смотря на внешние различия.

9.12.2016 09:54
Олень, к сожалению

Реджинальд Дживс 9 декабря 2016 г.
09:53

Чувак, не зли меня

9.12.2016 09:54
Сотрудник

"чтобы сотрудникам не пришлось просыпаться утром с опухшим лицом и больной голой"
Если на утро и больная и голая, то корпоратив удался

9.12.2016 10:03
Реджинальд Дживс

Смысл корпоратива в том чтобы сделать всё иначе чем в статье. Одеться в "адидас", схватить за попу главбуха, поспорить за работу и всечь директору, а на второй день прикрыться тем что якобы перебрал и ничего не помню. Берти не даст соврать, тыщу раз так делал, прокатывало.

9.12.2016 10:17
- гость -

А где Лариса? Она может многое рассказать. У нее ни один корпоратив не обходится без грязного секса с престарелыми маньяками сослуживцами.

9.12.2016 10:51
- гость -

Главбухша(теперь уже бывшая в Москву уехала) банка одного рассказывала пошла на коропоратив, а проснулась на утро среди голоых мужиков и баб. Никого узнать так и не могла, кто все эти люди, как туда попала ? Шмутки сгребла, прикрылась чем могла и бегом оттуда. Так вот оно бывает.

9.12.2016 10:54
Реджинальд Дживс

- гость - 9 декабря 2016 г.
10:51

Зато какие воспоминая, а у многих только мечты )))

PS Лариса не даст соврать.

9.12.2016 10:55
гостю 10.17

Ты и есть тот престарелый маньяк сослуживец или со свечкой каждый раз стоишь.

9.12.2016 10:56
- гость -

Лариса не даст соврать.

Она сама соврет.

9.12.2016 11:01
Реджинальд Дживс

Запятую забыл поставить: "Лариса не даст, соврать."

9.12.2016 11:02
- гость -

гостю 10.17 9 декабря 2016 г.
10:55 Ты и есть тот престарелый маньяк сослуживец или со свечкой каждый раз стоишь.

блин, спалился... (((

9.12.2016 11:28
Берти Вустер

корпоративы не посещаю принципиально, мне там просто скучно, а с ошалевшими от музыки и алкоголя людьми, у которых все инстинкты вывалились наружу - совсем не интересно.
нравится вам позориться? да за ради бога, делайте что хотите.


9.12.2016 11:30
Реджинальд Дживс

Спасибо, что разрешил!

ЗЫ Главное жён своих не ограничивайте в празднике! ))

9.12.2016 11:31
- гость -

Доминирующая часть офиссообщества ждет новогоднего корпоратива, как ВДВ 2 августа. Считаю это сравнение вполне сопоставимо. Жаль в фонтан не залезешь .

9.12.2016 11:38
Rogue Stray

ИМХО, за год и так понасмотрелся на лица сослуживцев, а тут ещё и корпоратифф.

В тёплый гараж, с корешами пивка тяпнуть.

9.12.2016 11:38
ек

Ай-я-яй, опять в Кашенко калитку забыли закрыть...

9.12.2016 11:39
- гость -

олкаши зохавали мир!

9.12.2016 11:40
Берти Вустер

ЗЫ Главное жён своих не ограничивайте в празднике! ))
_________
я в этом плане человек простой. во-первых все тайное становится явным, а во-вторых перед кем хвостом виляла с него и требуй исполнение всех семейных обязанностей.

9.12.2016 11:43
Олень, к сожалению

т.е. готов разово разменять свою женщину на одну уборку дома и готовку пищи? чО, красава, уважуха!

9.12.2016 11:52
Берти Вустер

Олень, к сожалению,
это означает чисто формальный подход к совместному ведению хозяйства, со всеми вытекающими.

9.12.2016 12:12
- гость -

А если на корпоротиве вести себя так чтобы не было стыдно, зачем тогда туда вообще ходить?

9.12.2016 12:19
дед

"я в этом плане человек простой"! ну слава Богу! хоть в чом то наш Берти похож на простолюдина! ха-ха!

9.12.2016 12:24
- гость -

Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно скучно.

9.12.2016 12:26
- гость -

Хотелось бы попасть на корпоратив РПЦ. Вот наверно веселуха.

9.12.2016 13:23
Rogue Stray

- гость - 9 декабря 2016 г.
12:26
Хотелось бы попасть на корпоратив РПЦ. Вот наверно веселуха.
_______________
Да ничо весёлого. Стоят на коленях, псалмы поют... Крестятся... Кагором причащаются...

9.12.2016 13:50
обезъяна

хожу на корпоративы))

9.12.2016 13:51
- гость -


9.12.2016 10:51
- гость -


газпромбанк, точно

9.12.2016 13:59
ru.банок

Рогуе страу 13:23 это всего лишь официальная версия. Также как нестяжательство и езда на крузере. Хотелось бы реальную картину.

9.12.2016 14:13
Rogue Stray

ru.банок 9 декабря 2016 г.
13:59
Рогуе страу 13:23 это всего лишь официальная версия. Также как нестяжательство и
езда на крузере. Хотелось бы реальную картину.
_____________
Да боже ж мой, ну как и все нормальные люди водку пьют. От проблема-то - кто как Новый год отмечат.

9.12.2016 14:19
- гость -

- гость - 9 декабря 2016 г.
13:51 Нет . Есть один типа банк лежащий на боку, который открывашка все никак просанировать не может.

14.12.2017 08:09
- гость -

а у нас всегда очень веселые корпоративы. приходим с мужьями и женами. Конкурсы, шутки, смех. Весело!! всегда посещаю

14.12.2017 08:21
- гость -


14.12.2017 08:09
- гость -

Сколько человек приходит? Где гуляете? Рядовые сотрудники вместе с руководством сидят?

14.12.2017 08:26
- гость -

14.12.2017 08:21
- гость -
у нас коллектив небольшой. 60 человек + жены и мужья. Приходят все : и офис, и склад, и гараж. Гуляем каждый год в разных местах. В этом году в горный поедем на 2 суток. В прошлом - в Гансе были. Директор вместе женой не только за одним столом со всеми сидит, но и активно участвует и в конкурсах и в застолье. Он у нас вообще человек компанейский. И да, всё мероприятие - за счет шефа

14.12.2017 08:29
- гость -

Не люблю корпоративы, я этих людей и так по восемь часов в день вижу. Еще и отдыхать с ними - это перебор. Своё свободное время люблю проводить с семьёй.

14.12.2017 08:32
- гость -

Да так и скажи, что жена не пускает

14.12.2017 08:33
месный

главное на корпортативе это не мандарины и даже не ёлка - главное не оказаться на следующий день на ютубе.

14.12.2017 08:34
- гость -


14.12.2017 08:26
- гость -

Слышал я о такой организации. Там 90% практикуют свингерство.

14.12.2017 08:34
- гость -

всё мероприятие - за счет шефа

святая простота...

14.12.2017 08:36
- гость -

Да так и скажи, что жена не пускает
--------------
Я сама - жена.

14.12.2017 08:40
- гость -

14.12.2017 08:34
- гость -
ну ВАМ наверное виднее. я не в курсе. 8 лет работаю.

14.12.2017 08:40
- гость -

14.12.2017 08:36
- гость -
значит муж - деспод.

14.12.2017 08:51
- гость -

14.12.2017 08:40
- гость -
14.12.2017 08:36
- гость -
значит муж - деспод.
---------------
С чего бы? Я бОльший деспоТ, чем он. Но толпу и шумиху не люблю. Люблю с мужем и ребенком проводить время.

14.12.2017 08:57
- гость -

Желание или НЕжелание посещать корпоратив во многом зависит от атмосферы в коллективе. Если в коллективе зависть, интриги, скандалы, если начальника не уважают и презирают, если он в свою очередь и не считается с подчиненными и считает их людьми низшего ранга - то и праздник никому не нужен. И даже если придут на него, то только для галочки или из-под палки. Вот на таких мероприятиях обычно натянутая атмосфера, злобные смешки и лесть. А то и скандалы

14.12.2017 09:00
- гость -

Желание или НЕжелание посещать корпоратив во многом зависит от атмосферы в коллективе. Если в коллективе зависть, интриги, скандалы, если начальника не уважают и презирают, если он в свою очередь и не считается с подчиненными и считает их людьми низшего ранга - то и праздник никому не нужен. И даже если придут на него, то только для галочки или из-под палки. Вот на таких мероприятиях обычно натянутая атмосфера, злобные смешки и лесть. А то и скандалы
---------------
И от конкретного человека зависит, от его предпочтений. Все любят отдыхать по-разному. Кому музеи, кому пляж, кому тусовка, а кому и настольные игры в домашнем кругу.

14.12.2017 09:07
- гость -

мероприятие - за счет шефа

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники.

14.12.2017 09:12
- гость -

в домашнем кругу мы проводим 365 вечеров в году... А вот встреча с коллективом в неформальной обстановке не так часто бывает. Я вас ни в коем случае не агитирую, но в нашем коллективе очень душевые корпоративы получаются. Я стараюсь их посещать. Мы всем коллективом готовимся заранее, обсуждаем концепцию, шьем костюмы, готовим номера.

14.12.2017 09:15
- гость -

Мы всем коллективом готовимся заранее, обсуждаем концепцию, шьем костюмы, готовим номера.

То есть просто голыми трахаться вам уже надоело?

14.12.2017 09:16
- гость -

14.12.2017 09:15
- гость -
а вы прям зациклены на трахе? другого варианта развития событий даже представить себе не можете? жаль вас... вы, например, к маме на юбилей тоже приходите за трахом????

14.12.2017 09:20
- гость -

Очень глупое сравнение. При чем тут мама и ваш свальный костюмированный грех?

14.12.2017 09:55
- гость -

прикольно это смешение комментов на АМИКе...
и за прошлые годы, и за текущий...
посмотрел на комменты людей, которых уже нет...
мда....

а по поводу корпоративов могу высказать личное мнение: они могут нравиться или нет, но участие в них обязательное. это маст хэв. туда идут не для собственного удовольствия, это общее мероприятие для всего коллектива.
а негатив возникает тогда, когда кто-то путает рамсы, и не понимает, что расслабляться на корпоративе нужно не "на все деньги", а контролируя себя. бесконтрольно колесом ходи в своём узком кругу, в семье, с друзьями, а на корпорате конечно-же должно быть весело, но всё-же с соблюдением элементарных приличий. а если не можешь или не умеешь себя контролировать, то пей сок или минералку, один вечер перетерпишь без бухла.

14.12.2017 11:21
- гость -

14.12.2017 09:20
- гость -
ну если потанцевать и подурачится с веселыми и интересными людьми для вас грех... вы тогда и на свадьбы не ходите

14.12.2017 12:18
- гость -

14.12.2017 09:55
- гость -

а по поводу корпоративов могу высказать личное мнение: они могут нравиться или нет, но участие в них обязательное. это маст хэв. туда идут не для собственного удовольствия, это общее мероприятие для всего коллектива.

Да Вы что? Правда обязательное? Да ещё и в нерабочее время сотрудника, которое он сам вправе решать как проводить? Ссылку на статью Трудового Кодекса пожалуйста скиньте!

14.12.2017 12:58
- гость -

14.12.2017 12:18
- гость -
судя по тобою написанному, ты ничего не понял.
проходи мимо, я не буду тратить на тебя время.

14.12.2017 13:57
Дядя Вова

14.12.2017 09:55
- гость -
>>прикольно это смешение комментов на АМИКе... комменты людей, которых уже нет... мда....
0меГ регулярно такие темы постит, сам наблюдал, как народ отвечал на прошлогодние посты того же Берти Вустер.
Полный АЛЕС в общем.

12.12.2018 09:04
месный

корпоратив удалса - это когда на следующий день на работе встречают под свист и аплодисменты

12.12.2018 09:16
- гость -

продолжим традицию коментить многолетние статьи
.
у нас гуляет только "Элита" организации - главбухи-замы-юристы
а мы челядь и раб сила не приглашены
ни стола-ни премии, и так уже 5 лет подряд

12.12.2018 10:38
майор

по итогам корпоратива бывает хорошо видно тех кто
не ценит семейные связи
подсиживает других
корыстен
подл
и так далее
А в следующем году этих работников надо увольнять чтобы не позорили коллектив

12.12.2018 10:40
- гость -

нене я хожу тупо пожрать и выпить

12.12.2018 10:41
майор

потому что есть хорошая пословица: Что у трезвого на уме то у пьяного на языке

12.12.2018 10:49
майор

Не беда если человек на корпоративе выпил и переборщил с выпивкой. Это дело житейское
Не беда если человек не любит иностранные алкогольные напитки а предпочитает водку - это наоборот плюс
Вот если гордыня обуяла человека да еще человек при деньгах и должностях -вот это проблема

12.12.2018 10:59
- гость -

и да больше половины девушек имеет шанс раз в год выгулять красивое платье с туфельками, сделать укладку. макияж. маникюр
а не это вот ваше - фи

20.12.2019 07:27
- гость -

Помню после одного корпоратива из пяти бухгалтеров три в декрет ушли одновременно)))

20.12.2019 07:47
Читатель

Тот случай, когда камменты интересней.

20.12.2019 08:36
Гость

Один раз живём! Все на новогодний корпоратив!

20.12.2019 08:47
- гость -

Читатель +! )))

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