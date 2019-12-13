Православные отмечают 13 декабря День Андрея Первозванного. О житии святого, а также о традициях и истории этого праздника читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Андрей родился в Вифсаиде – небольшом городе на берегу Генисаретского озера. Его отец работал рыбаком. Андрей вместе со своими братьями также занимался рыбной ловлей. Уже в раннем возрасте он решил посвятить себя служению Богу.
Когда Андрей услышал, что на реке Иордан появился новый пророк, который проповедует скорый приход Мессии и призывает к покаянию, Андрей отправился к нему и вскоре стал одним из ближайших учеников Иоанна Крестителя.
Встреча святого с Иисусом Христом произошла на Генисаретском озере. Андрей и Симон ловили рыбу, а проходивший мимо них по берегу Иисус обратился к братьям со словами: "Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков" (Мф 4:19). Братья оставили сети и последовали за Иисусом. Вместе с другими ближайшими учениками Спасителя они были свидетелями Его служения, казни и Воскресения.
Андрей стал первым из двенадцати призванных учеников Христа и именно поэтому получил имя Первозванного.
После Воскресения Христова Андрей возвратился в Иерусалим, где на Троицу исполнился Духа Святого, сошедшего на апостолов, получил дар исцелять, говорить на разных языках и пророчествовать Слово Божие.
На 13 декабря было принято печь калиту. Это корж из белого теста, который символизирует солнце. Считается также, что калита – символ счастливого брака. Девушка, замешивая тесто, думает о своем любимом парне.
На Руси апостол Андрей считался брачным покровителем. В канун Андреевского праздника молодые девушки молились о замужестве и гадали на женихов.
Также девушки гадали на маленьких пирожках – балабушках. Для этого они вместе пекли пирожки, после чего выкладывали их в ряд во дворе. Считалось, чей пирожок первым съест собака, та выйдет замуж самой первой.
Святой Андрей принял мученическую смерть на косом кресте в виде буквы Х, который впоследствии получил название Андреевского креста. А через несколько лет по эскизам того же Петра был утвержден военно-морской флаг России – Андреевский.
Комментарии
С причала рыбачил апостол Андрей,
А спаситель ходил по воде,
И Андрей доставал из воды пескарей,
А спаситель — погибших людей.
Кстати, кто нибудь обратил внимание почему в старых книгах народ называют по разному, одних человеками а других людьми?
Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru?
да 1088 чел.
нет 1778 чел.
необходим спецраздел 77 чел.
мне все равно 678 чел
Епархия оплачивает рекламу на страницах Амика? Может пора уже антимонопольщиков подключать?
Проповедь апостола Андрея затронула народы, которые живут на территории России и Украины. Поэтому не удивительно, что первый русский орден, учрежденный императором Петром Великим в 1698 году, получил имя Святого Андрея Первозванного и стал высшей наградой Российской империи.
Почему поэтому не удивительно? лол
Были братья работягами - рыбаками, Из уст заступника "юродивых и бедных" усмотрели перспективу личной выгоды, переквалифицировались в ловцов человеческих душ. С колокольни облака разгонять - не хозяйство вести.
С трудом вмещается в мое сознание, понимание. Как ловко наше государство меняет стратегию! Только вчера вечером оно было идейным, сегодня утром - светским, а вечером того же дня уже азартно проповедует православную догму.
Нормальный человек не в состоянии одновременно вместить в себя столько противоречий, где мысли, высказывания и поступки легко изменять от обстановки и стечения обстоятельств.
Убог человек в природе.
Это кому-нибудь вообще интересно?
Не интересно, не читайте!
Амик, лучше напишите про святого гуччи, нынешним попам он более по нраву.
Жизнь каждого человека подобна кораблю, который спустили на воду, и он начал тонуть. Когда он потонет – никто
не знает, но точно знает, что утонет. Для тех, кто достиг сознательного возраста, эта проблема встаёт в полную силу.
Один из парадоксальных психологических феноменов: человек знает, что умрёт, но не верит в это. Другие умирают, но не
я.
Основная цель нашего мировоззрения: увидеть, зачем, для чего я живу и что мне для этого нужно. При такой постановке
вопроса придётся решать: а какое мировоззрение верное, какое отвечает цели человеческого существования и какими
средствами можно достичь этой цели.