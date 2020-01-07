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Традиции Рождества 2020: Можно ли работать и ходить в баню в праздник

, ИА "Амител"
Ответы на самые частые вопросы по поводу Рождества
Фото: profprazdnik.ru

Фото: profprazdnik.ru


Рождество Христово отмечают православные христиане 7 января. Это один из главных церковных праздников. В связи с этим очень многие интересуются, можно ли сегодня ходить в баню или принимать душ. А также – можно ли убирать квартиру и не ходить на работу в этот день? Отвечаем на самые частые вопросы по поводу запретов в Рождество.

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1
Можно ли в Рождество ходить в баню и мыться?
Можно. На самом деле, как говорят священники, у Церкви нет запрета на омовение в праздники. Поэтому личную гигиену в эти дни можно и нужно поддерживать. Другое дело, если поход в баню или в сауну для вас является не необходимостью помыться, а способом весело провести время в компании друзей с возлияниями алкогольных напитков. В этом случае лучше поход в баню перенести на другой день.
2
Можно ли в Рождество убирать квартиру?
Конечно, лучше бы это занятие перенести на другое время. Например, верующие обычно делают генеральную уборку в первые дни января, например, 2-го. Но если у вас нет другого времени, то, конечно, убирайте. Кроме того, если выбирать между пьяным застольем или сплетнями с соседкой, то уборка – более предпочтительный вариант.
3
Можно ли в Рождество работать?
Если работодатель вам это позволит, то можете взять отгул и не ходить на работу. Если же все-таки ваш рабочий график выпадает на Рождество, и работодатель не намерен давать вам выходной даже ради светлого праздника, лучше честно и добросовестно выполнить свою работу и не мучиться сожалениями. Богу угодны не леность и праздность, а добрые дела.   
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3
Можно ли в Рождество шить, вязать, заниматься хобби?
Здесь такой же ответ, как и с уборкой квартиры (смотрите выше). Лучше заниматься рукоделием, чем пьянствовать, сплетничать и валяться на диване. Ручной труд, который приносит радость и удовольствие вам или окружающим не может быть у Бога под запретом.
4
Можно ли гадать в Рождество?
Нет. Церковь в принципе не приемлет никаких гаданий для христиан. Тем более в такой великий праздник.
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5
Можно ли в Рождество поминать усопших?
Память о близких людях, ушедших от нас, безусловно, важна. Но все-таки поминовению лучше уделить другое время. И уж тем более, не стоит ходить на кладбище в этот  день. В Рождество даже в храмах не проводят поминовение усопших. Возобновляют их с 8 января.

 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.01.2017 13:22
Верунцам

Посты бы так соблюдали как праздники.

7.01.2017 13:54
Воланд

Лучше совсем в баню не ходить и не работать до следующего рождества !

7.01.2018 08:19
Пионер

Зачастую "не работать в Рождество", единственное что блюдется.

7.01.2018 09:51
- гость -

А до этого писали, что нельзя убираться.

7.01.2018 10:12
Фанат

Христос Воскрес!!!

7.01.2018 10:30
- гость -

А без советчиков никак нельзя? Что мне делать и когда, я сам лучше знаю.

7.01.2018 10:50
точный

Точно, можно все, что не противоречит УК.

7.01.2018 10:53
- гость -

7.01.2018 10:12
Фанат
Христос Воскрес!!!

Истинного атеиста с утра видно.
Христосоваться будешь 8-го апреля.

7.01.2018 13:43
Павсекакий

10:30
Некоторым без советов нельзя. Своим умом жить не умеют, вот и живут по канонам и традициям. Им так удобнее, когда за них всё уже решено. Не судите строго.

8.01.2018 00:01
Гастарбайтер едущий

НЕт не можно. Даже бывшим комсомольцам и комунистам. Не можно даже тем комунистам большевикам которые когда то всех бохоугодных свяЩченослужителей разных мастей партиями отправляли строить Беломорканал. Все это Хрех

7.01.2020 10:09
Хлестаков

На производство самогона нет запрета ?

7.01.2020 10:13
- гость -

о как бесов корежит! повылазили! брысь!

7.01.2020 10:20
iOne

Вчера чуть не побили оскорблённые.
За то , что пытался доказать , что Ёся если и был , то был евреем.

7.01.2020 11:52
гость

И антисемитских свиней корежит

7.01.2020 11:58
точный

можно

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