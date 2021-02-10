Что делает домовой в доме?

Помогает хозяевам, если они ему нравятся. А если не нравятся – устраивает пакости, портит вещи и даже пугает. Таким образом он их пытается перевоспитать, наставить на путь истинный. По душе домовому те люди, кто соблюдает чистоту в квартире, не сквернословит и старается все решить миром.

Тогда домовой поддерживает в порядке краны, колонки, газовые плиты, порядок в доме и следит за сохранностью продуктов. Своим поведением он может предупредить хозяев о чем-то. Например, если у вас начало все ломаться, скисает молоко или портятся продукты – это предупреждение, что в доме что-то не ладно. Кроме ремонтных работ подумайте и о том, как поправить энергетику. Например, устройте генеральную уборку, разберите шкафы, помиритесь с близкими.

Еще домовой любит и бережет детей. У доброго домового ребенок редко плачет и быстро засыпает, потому что он читает малышу сказки и навевает добрые сны.

Также считается, что домовой охраняет дом от недобрых людей и злых духов.