День рождения домового – Кудесы – отмечали наши предки 10 февраля. В этот день требовалось всячески ублажать маленького помощника и преподносить ему дары. Поскольку и сегодня многие верят в это волшебное существо, рассказываем, как нужно правильно отмечать день его рождения.
Домовой – это волшебное существо из языческого прошлого славян. Считается, что это помощник по дому, его хранитель. В то же время имеет своенравный и часто проказливый характер.
По одной из легенд, изначально домовой был духом в свите славянского бога Велеса. Когда он ушел из этого мира, часть духов остались жить с людьми. Так появились домовые, лешие, водяные и так далее. Считается, что домовые живут сотни лет. Они могут быть молодые, а могут быть уже старички, лицом похожие на хозяина дома. По некоторым поверьям, домовой умеет оборачиваться в кота или змею.
Помогает хозяевам, если они ему нравятся. А если не нравятся – устраивает пакости, портит вещи и даже пугает. Таким образом он их пытается перевоспитать, наставить на путь истинный. По душе домовому те люди, кто соблюдает чистоту в квартире, не сквернословит и старается все решить миром.
Тогда домовой поддерживает в порядке краны, колонки, газовые плиты, порядок в доме и следит за сохранностью продуктов. Своим поведением он может предупредить хозяев о чем-то. Например, если у вас начало все ломаться, скисает молоко или портятся продукты – это предупреждение, что в доме что-то не ладно. Кроме ремонтных работ подумайте и о том, как поправить энергетику. Например, устройте генеральную уборку, разберите шкафы, помиритесь с близкими.
Еще домовой любит и бережет детей. У доброго домового ребенок редко плачет и быстро засыпает, потому что он читает малышу сказки и навевает добрые сны.
Также считается, что домовой охраняет дом от недобрых людей и злых духов.
Тарелочка должна быть предназначена только для домового. Можно использовать одноразовую, главное, чтобы никто не пил и не ел из нее. Ставить ее нужно справа от печки или плиты. С утра кашу или другое оставшееся угощение нужно скормить птицам.
А еще хорошо устроить в этот день генеральную уборку, показав тем самым, как вы цените его труд и заботу о доме.
Обиделся он на вас, вот что. Ждите теперь всякой мелкой пакости. Согласно поверью, если в Кудесы хозяева забывали покормить домового, то он злился и насылал на дом разные беды. Например, у хозяев терялись вещи, ломались или бились ценные предметы, под ногу попадалась всякая мелочь, о которую легко запнуться.
А уж если домовому понравились забота и угощение хозяев, он в благодарность хранил мир и покой в семье, берег дом от бед и разорения. Ну, в общем, вы поняли: лучше не забывать поздравлять домового с его днем рождения.
Домовой любит порядок. Поэтому необходимо регулярно убирать в доме, чтобы не вызвать его гнев. А еще нельзя обижать его любимцев – кошек.
Если у вас есть дети, вы можете вместе с ними организовать для домового "спаленку": постелите в маленькую коробочку красивые тряпочки или даже сшейте для него подушку и одеяльце. Поставьте эту кроватку в укромное место и пригласите домового туда жить.
Старайтесь пореже заходить ночью на кухню. Кухня – это вотчина домового. Если вы его оторвете от важного дела, он может рассердиться и устроить какие-то мелкие пакости.
При переезде в новый дом обязательно заберите своего домового с собой. Для этого нужно взять лукошко или веник и позвать: "Домовой, домовой, пойдем со мной" или "Вот те сани, поезжай с нами".
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