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Что за праздник День святого Патрика и как его отмечают

, ИА "Амител"
День святого Патрика отмечают 17 марта

День святого отмечают 17 марта. Рассказываем, что известно об этом празднике и какие у него традиции.

1
Кто такой святой Патрик?

Святой Патрик – христианский святой и покровитель Ирландии. Считается, что именно он распространил христианство в Ирландии. Его почитают в католицизме, англиканской, лютеранской, пресвитерианской церквях, а также в некоторых православных общинах.

Святой Патрик – один из самых почитаемых во всем мире святых. Но у Дня святого Патрика есть и языческие мотивы. Так, его непременными героями являются лепреконы – сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где они спрятаны. Предание гласит, что полностью верить ему не следует – эти человечки злокозненны и проказливы и легко могут обмануть доверчивого искателя сокровищ.

Патрик родился в IV веке в управляемой Римом Британии в состоятельной семье. Его отец был дьяконом, дед – священником христианской церкви. Настоящее имя Патрика – Магон.

В Ирландии Патрик почитается как святой, принесший Ирландии христианскую веру. Умер, предположительно, 17 марта 493 года. Поэтому праздник отмечается именно в этот день. С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трехлистного клевера объяснил людям понятие Святой Троицы.

Предположительно, святой Патрик был похоронен в Даунпатрике в Северной Ирландии.

2

Как отмечают праздник?

Традиционно в День святого Патрика устраиваются парады. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, и духовые оркестры, которые не могут обойтись без знаменитой волынки.

Народная молва гласит о том, что эта традиция родилась в Ирландии. В День святого Патрика полагается выпить хотя бы рюмочку спиртного в каком-нибудь ирландском баре. Существует так называемая "Чарка Патрика" – единица измерения спиртного, которое было выпито в День святого Патрика.

Предание предписывает положить в бокал лист "трилистника" (кислицы) до того как выпить бокал виски. С тех пор в народе говорят "осушим трилистник". Забавно, что в Ирландии этот праздник долгое время считался исключительно религиозным, а до 70-х годов прошлого столетия ирландские законы предписывали всем пабам 17 марта закрываться. Теперь же на главных улицах Дублина проходят праздничные шествия, в пабах играет живая музыка. Жители города надевают рыжие парики и зеленые кепки, которые продаются в магазинах, берут с собой горшочки с клевером и национальные флаги, а вечером устраивают фейерверки и салюты. Праздник всегда проходит в безудержном веселье.

3
Почему символом праздника является зеленый цвет?

Якобы святой Патрик во время проповеди о Святой Троице сорвал растущий под ногами клевер и, высоко подняв трилистник над головой, наглядно показал ирландцам, как Бог-отец, Иисус Христос и святой Дух составляют единство.

С тех пор три зеленых листочка клевера стали ирландским символом Святой Троицы, а зеленый цвет трилистника – цветом всей нации.

4
Где отмечают?
Прежде всего, в Ирландии, Северной Ирландии и в провинциях Канады Ньюфаундленд и Лабрадор. В других странах мира его отмечают неофициально, в том числе и в России.

 Впервые текст был опубликован 10 марта 2017 года. 


Комментарии

10.03.2017 11:03
- гость -

Исконно русский праздник в честь исконно русского святого святителя Патрикия, просветителя и небесного покровителя Ирландии, более известного среди верующих нашей страны как святой Патрик.

10.03.2017 11:08
- гость -

не известен ваш Патрик, окрестивший ирландцев, никому кроме них.
вот Русь князь Владимир крестил и что католики и лютеране будут отмечать этот праздник?

10.03.2017 11:20
Дядька

Надо бы день святого Пастафарианина канонизировать.

10.03.2017 12:51
- гость -

Дядька
10 марта 2017 г.
11:20
Это только тогда, когда РПЦ будет называться Русская Пастафарианская Церковь. Думаю, не долго осталось. Раминь!

10.03.2017 16:41
- гость -

Зачем чужие праздники к нам из ирландии суют.

17.03.2018 10:15
- гость -

АМИК занялся миссионерством

17.03.2018 12:21
Гость

9 марта 2017 года сей Патрик стал почитаем РПЦ, внесен в РПЦ в месяцеслов почитаемых святых, а зачеееем непонятно. Так что любители пива и обладатели пивных пейте пиво и бузите как ирландцы.

17.03.2018 13:31
- гость -

Пусть патрики и отмечают.

17.03.2018 18:26
- гость -

Несчастные, обозленные люди. Слабо себе представляющие иную жизнь.

17.03.2019 10:10
- гость -

Патрик, это который друг спанч боба? Ну ита да, цветное, ага.

17.03.2019 11:23
- гость -


Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Глас 1.
Великий пост.

Пища с растительным маслом.
Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знаком
Прп. Герасима, иже на Иордане (451). Прп. Герасима Вологодского (1178). Блгв. кн. Даниила Московского (1303).

Мчч. Павла, сестры его Иулиании и с ними Кодрата, Акакия и Стратоника (ок. 273). Прп. Иакова постника (VI). Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского (929-935). Блгв. кн. Василия (Василько) Ростовского (1238). Прп. Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299). Свт. Григория, еп. Констанции Кипрской.

Сщмч. Александра пресвитера (1938).

Кипрской иконы Божией Матери в с. Стромыни Московской области.


- никаких Патриков нет

17.03.2019 15:42
- гость -

"Зачем чужие праздники к нам из ирландии суют."
------
Затнм, что религия ваша от иудеев пришла.

17.03.2019 21:42
Олег

Зачем нам это?

18.03.2019 13:36
Гостья

За тем ,чтоб покупали всевозможную отрибутику(подарки, костюмы и т.д и т.п.)все ради денег.

17.03.2020 12:05
- гость -

А императора к святым, РПЦ уже причислила?

17.03.2020 12:14
- гость -

Фрики повылазили.
Патрик это ирландская история.
Хватит своих богатырей везде где только можно примазывать. РЕН тв реже смотрите.

17.03.2020 12:55
- гость -

все неучи

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