Что это за праздник?

Еврейский Песах – это древнейший праздник иудеев, связанный с Исходом евреев из Египта и избавлением от рабства. На иврите слово означает "миновать, обойти или пройти мимо".

Исход составляет основу иудаизма, и для евреев это главный символ освобождения от египетского рабства в середине XIII века до н. э. В Библии описано, как Моисей по велению Бога выводил народ Израиля из Египта.

Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана (в еврейском календаре – первый месяц года, соответствующий марту-апрелю). Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских.

Народ Израиля под предводительством Моисея покинул египетские земли.