Евреи всего мира начали отмечать главный праздник, который носит название Песах. Рассказываем, что это за праздник и как его отмечают.
Еврейский Песах – это древнейший праздник иудеев, связанный с Исходом евреев из Египта и избавлением от рабства. На иврите слово означает "миновать, обойти или пройти мимо".
Исход составляет основу иудаизма, и для евреев это главный символ освобождения от египетского рабства в середине XIII века до н. э. В Библии описано, как Моисей по велению Бога выводил народ Израиля из Египта.
Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана (в еврейском календаре – первый месяц года, соответствующий марту-апрелю). Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских.
Народ Израиля под предводительством Моисея покинул египетские земли.
В Израиле первый и последний день этого семидневного праздника – нерабочие дни. Остальные дни называются праздничными буднями (холь а-Моэд). В других городах праздник длится восемь дней, из них выходные – два первых и два заключительных.
Это праздник паломничества, но принято также проводить массовые экскурсии и поездки по стране, в особенности в Иерусалим.
Готовятся к празднику заранее и начинают с генеральной уборки. Но это не просто уборка, хозяйка должна убрать из дома всё квасное (муку, соусы, злаки и всё остальное, где в процессе приготовления происходит брожение).
Утром накануне праздника мужчины-первенцы символически постятся, а вечером вся семья наряжается в белое, собирается за ужином и читает Пасхальную Агаду.
Главный символ Песаха – мацу (сухие пресные лепёшки).
В первый день в синагогах проводят торжественное богослужение. В последний день читают молитву поминания погибших (Хазкарат Нешамот).
Комментарии
"Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана. Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских."
а теперь напишите - по какой причине это произошло.... интересная "добрая" история - обещаю вам...
почему пасху строжайше запрещено праздновать раньше пьесаха?
Настоящее, подлинное звучание названия этого праздника Песах. У него есть ещё и другое имя, если не ошибаюсь «хатамацот». Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев-первенцев в Земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери и ангел, который совершал убийства, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо и надо идти дальше. Эту хитрость с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах – Пасха означает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо».
«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской от первенца фараона до первенца узника, находившегося в темнице». «И встал фараон ночью сам и все рабы и весь Египет и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы маленького мертвеца». То есть, как всегда в христианстве, сплошное повальное человеколюбие. Связь этого события и главного христианского праздника теологически тоже очень чётко установлена. Здесь причины в жертвенной крови, в торжестве евреев и в других вопросах. Церковники, правда, как-то очень стесняются этого факта и избегают разговоров на эту тему с той же настойчивостью и аккуратностью, с которой они избегают вопросов по поводу обрезания Иисуса Христа. Хотя, какие уж могут быть тайны и недоговоренности между своими людьми. Странная застенчивость.
Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр. Сирии
Христианство навязали евреи, чтобы гоев держать в узде. У славян были Перун, Дадж-бог и прочие.
Потому и страдают Иваны, не помнящие родства....
- гость - 10 апреля 2017 г.
09:36
Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр.
Сирии
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Ну конечно. Если папа-еврей, и мама-еврейка, то сын, несомненно - русский.
10.04.2017 09:43
СОК
Потому и страдают Иваны, не помнящие родства....
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А чем вам не нравится древнее еврейское имя Иван?
Папа и мама евреями не были.
10.04.2017 12:47
- гость -
Папа и мама евреями не были.
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Папа его, по одной версии - плотник Иосиф. По другой - Сам Б-г Яхве. Или бог евреев мог иметь другую национальность? Ну, с мамой нет никаких разночтений: Мария - девушка из хорошей еврейской семьи. Даже сегодня с такой родословной Иешуа может рассчитывать на алию.
Кровавый песах...
Иесус родился в следствии непорочного зачатия. Технически он может быть любой начиональности.
14.03.2018 08:57
- гость -
У евреев национальность считается по матери. Так что таки да, еврей.
14.03.2018 08:57
- гость -
У евреев национальность считается по матери. Так что таки да, еврей.
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Вопрос в том, является ли она матерью, в случае если вынашивает ЧУЖУЮ оплодотворенную яйцеклетку. Это к тому, что зачатие было непорочным.
Согласно мифологии яхве - тёмное божество, которому поклонялись древние семиты. Ну и за каким нам тут это все пополизируют?
14.03.2018 09:14
- гость -
Не просто евреем он был, но и иудеем по вере...Мы каждый новый гол отмечаем его обрезание...
10.04.2017 09:43
СОК
Все таки в школе нужно было хотя бы раз в неделю в школу захаживать. Да и книг сейчас море выпускают, если при совке бред навязывали читать - сейчас есть время наверстать упущенное.
"У евреев национальность считается по матери."
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Это у евереев. Почему русские стали считать как евреи?
не радует
36 дня месяца Дайлетъ (8 апреля по с.л.), во всех Родах Православных, Славян и Ариев, Русичей отмечают Праздник ПАСХЕТЪ ( Путь Асами Ходяше Есть Твердо Сотворяша). Это день памяти о 15 летнем переселении наших Великих Предков из Даарии в Рассению и Беловодье.(с)
31.03.2018 16:34
- гость
Сам то понял, что написал?!
Пэсах, Пасха или Пасхетъ, вы главное в доме генеральную уборку не забудьте сделать (один раз в год), как этого требуют традиции этих праздников, о всезнающие земляки. А кем там был по национальности Йешуа-а-Ноцри, не всё ли равно? Аминь (т.е. в переводе с иврита "верую".
Скажите, а погромы таки будут ?
"Сколько тут нацистов, забывших, что живут в еврейской стране на еврейской земле", - Шапиро, лейба для из гоев "соловьев".