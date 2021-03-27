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Что такое еврейский Песах и когда его празднуют в 2021 году?

, ИА "Амител"
Евреи всего мира начали отмечать главный праздник иудаизма
Фото: nseri.com

Фото: nseri.com

Евреи всего мира начали отмечать главный праздник, который носит название Песах. Рассказываем, что это за праздник и как его отмечают.

1
Что это за праздник?

Еврейский Песах – это древнейший праздник иудеев, связанный с Исходом евреев из Египта и избавлением от рабства. На иврите слово означает "миновать, обойти или пройти мимо".

Исход составляет основу иудаизма, и для евреев это главный символ освобождения от египетского рабства в середине XIII века до н. э. В Библии описано, как Моисей по велению Бога выводил народ Израиля из Египта.

Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана (в еврейском календаре – первый месяц года, соответствующий марту-апрелю). Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских.

Народ Израиля под предводительством Моисея покинул египетские земли.

2
Когда в 2021 году евреи будут отмечать Песах?
Каждый год Песах начинается 14-го числа месяца нисана по еврейскому лунному календарю и длится семь дней. В 2021 году Песах выпадает на дни с 27 марта по 4 апреля.
3
Как отмечают Песах?

В Израиле первый и последний день этого семидневного праздника – нерабочие дни. Остальные дни называются праздничными буднями (холь а-Моэд). В других городах праздник длится восемь дней, из них выходные – два первых и два заключительных.

Это праздник паломничества, но принято также проводить массовые экскурсии и поездки по стране,  в особенности в Иерусалим.

Готовятся к празднику заранее и начинают с генеральной уборки. Но это не просто уборка, хозяйка должна убрать из дома всё квасное (муку, соусы, злаки и всё остальное, где в процессе приготовления происходит брожение).

Утром накануне праздника мужчины-первенцы символически постятся, а вечером вся семья наряжается в белое, собирается за ужином и читает Пасхальную Агаду.

Главный символ Песаха – мацу (сухие пресные лепёшки).

В первый день в синагогах проводят торжественное богослужение. В последний день читают молитву поминания погибших (Хазкарат Нешамот).

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Комментарии

10.04.2017 07:51
Дюша Метёлкин

"Это произошло ночью 14-го числа месяца нисана. Тогда погибли все первенцы Египта, кроме еврейских."
а теперь напишите - по какой причине это произошло.... интересная "добрая" история - обещаю вам...

10.04.2017 07:58
месный

почему пасху строжайше запрещено праздновать раньше пьесаха?

10.04.2017 08:21
- гость -

Настоящее, подлинное звучание названия этого праздника Песах. У него есть ещё и другое имя, если не ошибаюсь «хатамацот». Это древнееврейский праздник, еврейский праздник, установленный в честь того, что в этот день древнееврейский бог, отмщая египтянам за какие-то мелкие бытовые неудобства, которые они причиняли евреям, перебил, умертвил, уничтожил всех младенцев-первенцев в Земле египетской. Еврейские же дети в ту ночь, когда происходили эти массовые убийства младенцев, остались живы по той простой причине, что евреи намазали кровью баранов свои двери и ангел, который совершал убийства, обходя дома, принюхивался к двери и понимал, что ему сюда заходить не надо и надо идти дальше. Эту хитрость с бараньей кровью подсказал евреям их бог. То есть Песах – Пасха означает буквально «прошед мимо» или «прошедший мимо».

10.04.2017 08:23
- гость -

«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской от первенца фараона до первенца узника, находившегося в темнице». «И встал фараон ночью сам и все рабы и весь Египет и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы маленького мертвеца». То есть, как всегда в христианстве, сплошное повальное человеколюбие. Связь этого события и главного христианского праздника теологически тоже очень чётко установлена. Здесь причины в жертвенной крови, в торжестве евреев и в других вопросах. Церковники, правда, как-то очень стесняются этого факта и избегают разговоров на эту тему с той же настойчивостью и аккуратностью, с которой они избегают вопросов по поводу обрезания Иисуса Христа. Хотя, какие уж могут быть тайны и недоговоренности между своими людьми. Странная застенчивость.

10.04.2017 09:36
- гость -

Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр. Сирии

10.04.2017 09:43
СОК

Христианство навязали евреи, чтобы гоев держать в узде. У славян были Перун, Дадж-бог и прочие.
Потому и страдают Иваны, не помнящие родства....

10.04.2017 09:52
- гость -

- гость - 10 апреля 2017 г.
09:36
Иисус таки был не евреем, а из народностей, проживавших на территории совр.
Сирии
---
Ну конечно. Если папа-еврей, и мама-еврейка, то сын, несомненно - русский.

10.04.2017 09:53
- гость -

10.04.2017 09:43
СОК
Потому и страдают Иваны, не помнящие родства....
---
А чем вам не нравится древнее еврейское имя Иван?

10.04.2017 12:47
- гость -

Папа и мама евреями не были.

10.04.2017 13:23
- гость -

10.04.2017 12:47
- гость -
Папа и мама евреями не были.
---
Папа его, по одной версии - плотник Иосиф. По другой - Сам Б-г Яхве. Или бог евреев мог иметь другую национальность? Ну, с мамой нет никаких разночтений: Мария - девушка из хорошей еврейской семьи. Даже сегодня с такой родословной Иешуа может рассчитывать на алию.

14.03.2018 08:17
- гость -

Кровавый песах...

14.03.2018 08:57
- гость -

Иесус родился в следствии непорочного зачатия. Технически он может быть любой начиональности.

14.03.2018 09:08
- гость -


14.03.2018 08:57
- гость -
У евреев национальность считается по матери. Так что таки да, еврей.

14.03.2018 09:14
- гость -




14.03.2018 08:57
- гость -
У евреев национальность считается по матери. Так что таки да, еврей.
-----------------
Вопрос в том, является ли она матерью, в случае если вынашивает ЧУЖУЮ оплодотворенную яйцеклетку. Это к тому, что зачатие было непорочным.

14.03.2018 12:58
- гость -

Согласно мифологии яхве - тёмное божество, которому поклонялись древние семиты. Ну и за каким нам тут это все пополизируют?

14.03.2018 14:38
djusha67


14.03.2018 09:14
- гость -
Не просто евреем он был, но и иудеем по вере...Мы каждый новый гол отмечаем его обрезание...

31.03.2018 13:04
- гость -

10.04.2017 09:43
СОК

Все таки в школе нужно было хотя бы раз в неделю в школу захаживать. Да и книг сейчас море выпускают, если при совке бред навязывали читать - сейчас есть время наверстать упущенное.

31.03.2018 13:10
Павсекакий

"У евреев национальность считается по матери."
----
Это у евереев. Почему русские стали считать как евреи?

31.03.2018 13:17
- гость -

не радует

31.03.2018 16:34
- гость -

36 дня месяца Дайлетъ (8 апреля по с.л.), во всех Родах Православных, Славян и Ариев, Русичей отмечают Праздник ПАСХЕТЪ ( Путь Асами Ходяше Есть Твердо Сотворяша). Это день памяти о 15 летнем переселении наших Великих Предков из Даарии в Рассению и Беловодье.(с)

31.03.2018 18:58
Вася Пупкин

31.03.2018 16:34
- гость

Сам то понял, что написал?!

2.04.2018 18:46
Александр

Пэсах, Пасха или Пасхетъ, вы главное в доме генеральную уборку не забудьте сделать (один раз в год), как этого требуют традиции этих праздников, о всезнающие земляки. А кем там был по национальности Йешуа-а-Ноцри, не всё ли равно? Аминь (т.е. в переводе с иврита "верую".

27.03.2021 07:42
- гость -

Скажите, а погромы таки будут ?

27.03.2021 07:48
- гость -

"Сколько тут нацистов, забывших, что живут в еврейской стране на еврейской земле", - Шапиро, лейба для из гоев "соловьев".

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