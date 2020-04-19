19 апреля 2020 года православные христиане отмечают Светлую Пасху. Об истории праздника знают почти все. Также о том, что нужно в этот день делать и что ставить на стол. А вот о том, что в этот день делать нельзя, знают немногие. Amic.ru рассказывает об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что нельзя делать в праздник Пасхи? В праздник Пасхи нельзя грустить, ссориться с ближними. Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей. Важно помнить, что Пасха длится не один день, а всю неделю. И все это время Церковь рекомендует своим прихожанам радоваться, ходить в гости, приглашать к себе, угощать и помогать страждущим.

2 Можно ли употреблять алкоголь на Пасху? На Пасху разрешается есть и пить все. Важно делать это умеренно. Если же вы знаете, что вам трудно себя ограничивать, лучше к алкоголю не притрагиваться. Главная радость в этот праздник – духовная.

3 Можно ли работать на Пасху? Интерактивное путешествие по главным загадкам росписи "Тайная вечеря" 14 фактов о знаменитой работе великого итальянского художника Леонардо да Винчи в интерактивном таймлайне от Amic.ru Как правило, работать на Пасху выпадает людям со "скользящим графиком" – пожарным, врачам, спасателям, полицейским и пр. Священники говорят, что ничего страшного в этом нет. Важно делать свою работу добросовестно и это будет гораздо более угодно Богу, нежели праздное времяпрепровождение.

4 Можно ли убирать дом на Пасху? Прямого запрета на это, конечно, нет. Однако делать это все-таки нежелательно. Разумеется, вы можете мыть посуду, убирать квартиру. Но генеральную уборку лучше отложить на другой день.

5 Можно ли мыться на Пасху? Священники говорят, что великий праздник следует встречать уже полностью подготовленным, чистым и вымытым. В то же время нет никаких прямых запретов или ограничений на мытье, а чистота тела всегда приветствуется.



По словам священнослужителей, православный праздник – это в первую очередь день, который мы посвящаем Богу, а потому следует по возможности отказываться от отвлекающих мероприятий.

6 Можно ли венчаться на Пасху? Венчаться на Пасху нельзя. Нельзя и всю Светлую неделю. В эти дни все внимание верующих должно быть уделено радости за Воскресение Христа, а не личным делам.