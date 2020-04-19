19 апреля 2020 года православные христиане отмечают Светлую Пасху. Об истории праздника знают почти все. Также о том, что нужно в этот день делать и что ставить на стол. А вот о том, что этот день делать нельзя, знают немногие. Amic.ru рассказывает об этом в рубрике "Вопрос- ответ".
Что нельзя делать в праздник Пасхи?
В праздник Пасхи нельзя грустить, ссориться с ближними. Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей. Важно помнить, что Пасха длится не один день, а всю неделю. И все это время церковь рекомендует своим прихожанам радоваться, ходить в гости, приглашать к себе, угощать и помогать страждущим.
Можно ли употреблять алкоголь на Пасху?
На Пасху разрешается есть и пить все. Важно делать это умеренно. Если же вы знаете, что вам трудно себя ограничивать, лучше к алкоголю не притрагиваться. Главная радость в этот праздник — духовная.
Можно ли работать на Пасху?
Как правило, работать на Пасху выпадает людям со "скользящим графиком" — пожарным, врачам, спасателям, полицейским и пр. Священники говорят, что ничего страшного в этом нет. Важно делать свою работу добросовестно и это будет гораздо более угодно Богу, нежели праздное времяпрепровождение.
Можно ли убирать дом на Пасху?
Прямого запрета на это, конечно, нет. Однако делать это все-таки нежелательно. Разумеется, вы можете мыть посуду, убирать квартиру. Но генеральную уборку лучше отложить на другой день.
Можно ли мыться на Пасху?
Священники говорят, что великий праздник следует встречать уже полностью подготовленным, чистым и вымытым. В то же время нет никаких прямых запретов или ограничений на мытье, а чистота тела всегда приветствуется.
По словам священнослужителей, православный праздник – это в первую очередь день, который мы посвящаем Богу, а потому следует по возможности отказываться от отвлекающих мероприятий.
Можно ли венчаться на Пасху?
Венчаться на Пасху нельзя. Нельзя и всю Светлую неделю. В эти дни всё внимание верующих должно быть уделено радости за Воскресение Христа, а не на личных делах.
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Можно ли ездить на кладбище на Пасху?
Пасха считается самым радостным христианским праздником, который вытесняет из скорбь и печаль. В этот день христиане празднуют победу жизни над смертью. Христос даровал людям жизнь вечную. И вся Пасхальная седмица призывает верующих радоваться вхождению в вечность, в соединение со Христом.
А потому, все-таки, лучше съездить на кладбище в другой день. Например, на Радоницу, когда Церковь поминает умерших. Радоница — это вторник второй недели после Пасхи.
Кстати, во время Светлой недели в храмах не проводят заупокойные службы.
Комментарии
Бред сивой кобылы. Не позорьте Христа и Его смерть за нас.
Важно делать свою работу добросовестно и это будет гораздо более угодно Богу, нежели праздное времяпрепровождение.
Вот это правильно. А то - работать нельзя, мыться нельзя))
Можно делать все то же самое что в любой другой день. И в бане мыться и уборку дома делать и работать, потому что это не запрещено УК РФ.
А можно ли петь на Пасху "Мурку"?
8.04.2018 09:25
...потому что пока это не запрещено УК РФ.
Может 19 апреля что вы там курите
Бог, един, а Пасох, черт знает сколько, празднуется по земному шару в разные даты. Вопрос, а настоящая Пасха, на самом деле, настоящая? Фикция, все это.
Бог, един, а Пасох, черт знает сколько, празднуется по земному шару в разные даты. Вопрос, а настоящая Пасха, на самом деле, настоящая? Фикция, все это.