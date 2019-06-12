12 июня отмечается важный государственный праздник – День России, который по ошибке часто называют Днем независимости. Что это за патриотический праздник, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Этот документ уравнял права всех граждан, политических партий и общественных организаций. Также утвердил принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Спустя год прошли первые в истории России всенародные прямые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. А еще через год 12 июня стало праздничной датой, которая именовалась День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ.
Этот день стал официально нерабочим, а в 1994 году был объявлен государственным праздником.
12 июня 1998 года президент Ельцин предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Но официальное название закрепилось за праздником лишь в 2002 году.
Несколько опросов различных аналитических центров ежегодно показывают, что более 50% россиян не знают, какой праздник мы отмечаем 12 июня, и относятся к нему просто как к дополнительному выходному дню.
Впервые материал был опубликован 23 мая 2017 г.Читайте также в сюжете: День России-2019
Комментарии
Ну и празднуйте... Будь они прокляты "святые" 90-ые...
НЕПОНЯТНЫЙ ПРАЗДНИК!
В общем, День независимости государства от народа...
День оседлания России Борькиной кодлой.