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Петров пост – 2019: когда начинается, сколько дней длится и как его соблюдать

, ИА "Амител"
Строгий пост держат по средам и пятницам. По понедельникам разрешается горячая пища без масла, в остальные дни масло допустимо

Петров пост – самый непредсказуемый пост у православных христиан. Он может длиться 8 дней, а может и 42 дня. Почему Петров пост такой непостоянный, когда он начнется в 2019 году, как его правильно соблюдать – об этом узнаете в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Почему Петров пост называют апостольским?
Петров пост именуют апостольским, так как установлен он был в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Именовать пост "петропавловским" было сложно для произношения, в связи с этим пост стали  называть по имени апостола, которое произносится первым.
2
Когда появился этот пост?
Об этом посте христиане знали с первых веков существования церкви.
Первые упоминания о нем встречаются еще в Апостольских постановлениях. В III веке этот пост никак не связывался с апостолами и считался компенсационным. Другими словами, те, кто по состоянию здоровья не мог держать Великий пост, должны были пройти это испытание сейчас. Тогда пост длился от Недели всех святых до Успения.

Примерно в 1000 году пост разбили на две части. Первый его период стал заканчиваться в День Петра и Павла, 12 июля по новому стилю. Вторая часть компенсационного поста стала Успенским постом, который следовало начинать держать с 14 августа.
3
Когда начнется Петров пост в 2019 году?
Петров пост напрямую относится к дате празднования Пасхи. Начинается он всегда в понедельник, через неделю после Дня Святой Троицы. А завершается из года в год 12 июля, в День Петра и Павла. В связи с этим апостольский пост может длиться шесть недель, а может всего восемь дней. 

В 2019 году Петров пост начнется 24 июня. Получается, что в этом году он продлится 18 дней. 
4
Что можно, а что нельзя есть в Петров пост?

Петров пост не так строг, как Великий. Во время Петрова поста запрещается употреблять в пищу мясные и молочные продукты, а в среду и пятницу нужно отказаться от рыбы.

В субботу, воскресенье разрешается употребление вина в умеренном количестве. Хотя церковь все же рекомендует отказаться от него.

В церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи, который отмечается 7 июля, можно есть рыбу вне зависимости от того, на какой день недели он выпадает. День апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля, не входит в пост. Но если этот день выпадает на среду или пятницу, он также является постным, но нестрогим – разрешена пища с растительным маслом и рыба.

Меню Петровского поста:

Понедельник – разрешается горячая пища без масла. Тушеные овощи, грибы, каши, супы. Можно приготовить холодные постные щи, окрошку, рассольник или сварить кашу с добавлением сухофруктов.
Вторник – допускаются блюда из рыбы и морепродуктов, крупы, грибы, приготовленные с маслом.
Среда – сухоядение. Постящиеся могут употреблять в пищу хлеб, крупы, свежие овощи, сухофрукты, мед и орехи. Вода в неограниченном количестве.
Четверг – допускается употреблять в пищу рыбу, морепродукты, супы, грибы. Можно сварить кашу с добавлением растительного масла. Не возбраняется сочетать крупы со свежими овощами, зеленью.
Пятница – сухоядение. Постящиеся могут употреблять в пищу хлеб, крупы, свежие овощи, сухофрукты, мед и орехи. Вода в неограниченном количестве.
Суббота – церковь разрешает есть рыбу, грибы, блюда с растительным маслом.
Воскресенье – разрешается есть постную пищу с маслом и рыбу.


 


Комментарии

12.06.2017 09:24
- гость -

Столько постов и всяких ограничений.
Такое ощущение, что это богатые придумали, чтобы морить бедных.
Или такие жертвы нужны Богу?
Если вспомнить что творили средневековые епископы, то не удивительно, что они могли изнурять людей постами для своего удовольствия.
А голодные крепостные должны пахать сутками.

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12.06.2017 09:28
- гость -

Так и дети , и больные страдали от этого получается.
И сейчас многие изнуряют себя до болезни.
Бог этого не требует ведь.

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24.06.2019 06:51
- гость -

Сматрите не изнурите себя до самого конца, бедняги. Красной рыбой и фруктами с мёдом и орехами. Очень сильно можно замучать себя, очень.

0  0
24.06.2019 06:52
- гость -

Смотрите*

0  0
24.06.2019 08:22
месный

12.06.2017 09:24
- гость -

походу попы всё придумали, чтобы им больше досталось

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