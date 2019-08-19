Понедельник, 19 Август, 08:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66
€ 73,22
Обь
167см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Вопрос дня



Что нельзя делать в Яблочный Спас и как правильно его отмечать?

, ИА "Амител"
Преображение Господне и Яблочный Спас верующие отмечают 19 августа
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru


Яблочный Спас всегда отмечают 19 августа. А еще в этот же день верующие отмечают Преображение Господне – один из 12 непереходящих церковных праздников. У этого дня очень много традиций и примет. Рассказываем, как он появился, как его нужно отмечать и что в этот день нельзя делать.

1
Когда и почему начали праздновать Яблочный Спас?
Яблочный Спас отмечали еще наши предки – славяне, которые посвящали свой урожай богу Спасу. До Яблочного Спаса на Руси не ели яблоки. С него же начинали есть яблоки, варить яблочное варенье и разные кушанья.
2
Почему праздник Яблочный Спас называют еще Преображение Господне?
19 августа Церковь отмечает Преображение Господне – один из 12 непереходящих праздников. Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус позвал трех своих учеников с собой на гору Фавор и стал там молиться. И его ученики увидели преображение Сына Господа: одежды Иисуса вдруг стали белыми, лицо осветилось, словно солнце. Иисус запретил своим ученикам рассказывать об этом событии, но велел собирать яблоки, чтобы их освятить.
3
Что нужно делать в Яблочный Спас?

Верующие в этот день идут в церковь. В храмах проводятся праздничные молебны.

Многие прихожане несут с собой корзинки с фруктами, обычно с яблоками и виноградом. Священник после службы благословляет урожай. Кстати, те, кто не смог освятить мед во время Медового Спаса, могут сделать это на Яблочный.

Обязательно нужно съесть хоть одно яблочко. Считается, что это может поправить здоровье.

Считалось, что чем щедрее будет милостыня бедному в этот день, тем добрее отнесется Бог к усопшим близким человека.

4
Что нельзя делать в Яблочный Спас?

Так как Спас выпадает в Успенский пост, то верующим нужно отказаться от употребления в пищу мяса и молока.

Нельзя есть яблоки до освящения, особенно женщинам. Вообще считается, что если женщина съела яблоко до Яблочного Спаса, она принимает на себя страшный грех первой женщины Евы.

Очень строгий запрет на вкушение яблок касался родителей, у которых погиб ребенок: считалось, что если родители съедят яблочко до Яблочного Спаса, их дитя на том свете останется без подарка.

Нельзя оставлять зерно неубранным после Яблочного Спаса. Даже дождь после этого спаса называли "хлебогной".

Нельзя в этот день шить: "Кто на Спас шьет, тот все время слезы льет", – говорили в народе.

5
Какие народные приметы связаны с Яблочным Спасом?

– Если откусить фрукт после его освящения и сразу загадать желание, оно быстро сбудется.

– Считалось, что с этого дня осень вступала в свои права: "Яблочный Спас – ушло лето от нас", "Во второй Спас нужно брать рукавицы про запас".

– Если в этот день человеку на руку дважды села муха, это значило исполнение желаний. При этом муху ни в коем случае нельзя сгонять или убивать.

– Какая погода будет на Яблочный Спас, таким будет и январь, считали в народе.


Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:30
Золотая середина: топ-менеджер АО "Альфа-Банк" о развитии офисной сети и онлайн-услуг 0
08:11
Акция "Живи, лес!" стартует в Барнауле 30 августа 0
07:45
Можно ли купить квартиру в Барнауле по ценам 2018 года 0
07:30
Лучших дворников и сантехников назвали в Барнауле 0
06:42
Первые снимки в истории фотографии 0
06:16
Что нельзя делать в Яблочный Спас и как правильно его отмечать? 0
22:59
Опубликовано видео с места убийства подростком своей семьи под Ульяновском 0
21:51
Клубы дыма поднялись над Новосибирском от горящего ресторана PuppenHaus 2
20:56
Ульяновский подросток убил всю свою семью и оставил записку 5
19:59
Ученые подсчитали численность львов в Африке и пришли к неутешительному выводу 1
19:36
Должников с 2020 года будут извещать об ограничении выезда из России 0
18:55
От +9 до +28: погода в Алтайском крае на 19 августа 0
18:44
Уроженец Барнаула победил на чемпионате мира по танковому биатлону 7
17:48
Курящим россиянам предлагают снижать зарплату исходя из числа перекуров 12
17:22
Полицейские поймали бийчанина, исчезавшего после покупки телефонов в рассрочку 0
16:59
Жительница Казахстана родила с разницей в 2,5 месяца из-за анатомических особенностей 0
16:38
Здание ЦУМа продают в Новоалтайске за 49,5 млн рублей вместе с землей 3
15:47
Россиянам предложили трезвые корпоративы и тесты на алкоголь на работе 6
14:59
"Немного громко". Стены "Шишковки" разрушили в Барнауле 0
14:32
Пьер Ришар на юбилей принял в гости барнаульскую семью 0
13:58
1,2 млн доз вакцины от гриппа завезут в Алтайский край 0
13:32
Яркое авиашоу показали барнаульцам в День авиации. Фото и видео 4
12:58
Многоэтажку с просевшим фундаментом в Оби обвешали маяками 1
12:22
Жителям Горно-Алтайска компенсируют расходы на приставки к ТВ 3
11:43
Два ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Барнауле 0
11:11
"Динамо-Барнаул" закрепилось на втором месте в зоне "Восток" 0
10:31
Хорохордин анонсировал снижение тарифов на электроэнергию 0
09:56
"Уходил от погони". Покореженную "Ладу" нашли в Барнауле 2
09:29
Проезд через Новосибирск с Чуйского тракта хотят сделать платным 7
08:55
Жителя Горно-Алтайска оштрафовали на 350 тысяч рублей за неуплату налогов 1
08:30
Население Барнаула растет за счет миграции 1
07:27
Приют "Ласка" провел в центре Барнаула День бездомных животных 1
07:08
Сладкая зима: готовим варенье из яблок несколькими необычными способами 1
06:41
Мудрое очарование: фото восхитительной Кароль Буке 1
06:20
Сезон грибов. Что делать, если вы заблудились в лесу? 6
06:01
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят 0
22:09
Автобус врезался в здание в Перми. Один человек погиб, 10 пострадали 0
21:25
Пожар в отеле в Одессе унес жизни девяти человек 0
20:32
Расшифровка переговоров пилотов севшего в поле А321 появилась в СМИ 0
19:49
Роспотребнадзор напомнил права авиапассажира при задержке рейса 0
19:12
Автобус со знаком "Дети" попал в ДТП в спальном районе Барнаула 2
18:51
Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет 1
18:33
Девушка упала с 50-метровой скалы во время свидания в Якутии и выжила 1
17:41
Двух солдат осудили в Крыму на 46 млн рублей за случайный пуск ракеты 4
16:48
Алтайские спасатели вернулись домой после тушения лесных пожаров в Красноярском крае 2
16:13
21 житель Алтайского края заразился энцефалитом от укуса клещей 3
15:46
Серьезное ДТП произошло в центре Барнаула днем в субботу 3
15:03
Крупный центр обработки данных построят в Барнауле 5
14:30
Власти Алтая запустили в небо вертолет с митрополитом и иконами для борьбы с пожарами 36
14:00
Минобрнауки опровергло информацию о закрытии школ в Алтайском крае 5
13:42
Жарче, чем на Алтае: температура в Арктике впервые поднялась до 35 градусов 0
13:05
Дорожники восстановили проезд по Чуйскому тракту на Алтае 0
12:35
Экономисты, психологи и дизайнеры: какие профессии выбирают в вузах Алтая 2
12:05
При губернаторстве Виктора Томенко в Алтайском крае закрыли 17 школ 11
11:37
Свалку собачьих трупов обнаружили в лесу под Бийском 1
11:03
Россиянам разрешили устанавливать на автомобили нестандартные номера 0
10:34
"День мясного гурмана" пройдет 17 августа в Барнауле 3
10:00
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе 0
09:31
МЧС объявило о высокой пожароопасности в Алтайском крае 0
08:49
Туман помешал принять самолет из Москвы в аэропорту Барнаула 4
08:37
Автор музыки к фильмам Тарковского и Михалкова привезет в Барнаул сюиту об Алтае 1
08:01
Гребля на 500 миллионов: что сделают в Барнауле ради этапа Кубка мира 2021 года 11
07:34
Бешеный бык и Вито Корлеоне: великие роли великого Роберта Де Ниро 3
06:32
Когда твой дом – улица. Барнаульские коты в объективе Amic.ru 2
06:00
Скоро будет нечего ремонтировать: в Новоалтайске приводят в порядок дороги 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.