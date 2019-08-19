Что нельзя делать в Яблочный Спас?

Что нужно делать в Яблочный Спас?

Верующие в этот день идут в церковь. В храмах проводятся праздничные молебны.

Многие прихожане несут с собой корзинки с фруктами, обычно с яблоками и виноградом. Священник после службы благословляет урожай. Кстати, те, кто не смог освятить мед во время Медового Спаса, могут сделать это на Яблочный.

Обязательно нужно съесть хоть одно яблочко. Считается, что это может поправить здоровье.

Считалось, что чем щедрее будет милостыня бедному в этот день, тем добрее отнесется Бог к усопшим близким человека.