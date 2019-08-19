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Вопрос дня



Что нельзя делать в Яблочный Спас и как правильно его отмечать?

, ИА "Амител"
Преображение Господне и Яблочный Спас верующие отмечают 19 августа
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru


Яблочный Спас всегда отмечают 19 августа. А еще в этот же день верующие отмечают Преображение Господне – один из 12 непереходящих церковных праздников. У этого дня очень много традиций и примет. Рассказываем, как он появился, как его нужно отмечать и что в этот день нельзя делать.

1
Когда и почему начали праздновать Яблочный Спас?
Яблочный Спас отмечали еще наши предки – славяне, которые посвящали свой урожай богу Спасу. До Яблочного Спаса на Руси не ели яблоки. С него же начинали есть яблоки, варить яблочное варенье и разные кушанья.
2
Почему праздник Яблочный Спас называют еще Преображение Господне?
19 августа Церковь отмечает Преображение Господне – один из 12 непереходящих праздников. Согласно библейскому преданию, в этот день Иисус позвал трех своих учеников с собой на гору Фавор и стал там молиться. И его ученики увидели преображение Сына Господа: одежды Иисуса вдруг стали белыми, лицо осветилось, словно солнце. Иисус запретил своим ученикам рассказывать об этом событии, но велел собирать яблоки, чтобы их освятить.
3
Что нужно делать в Яблочный Спас?

Верующие в этот день идут в церковь. В храмах проводятся праздничные молебны.

Многие прихожане несут с собой корзинки с фруктами, обычно с яблоками и виноградом. Священник после службы благословляет урожай. Кстати, те, кто не смог освятить мед во время Медового Спаса, могут сделать это на Яблочный.

Обязательно нужно съесть хоть одно яблочко. Считается, что это может поправить здоровье.

Считалось, что чем щедрее будет милостыня бедному в этот день, тем добрее отнесется Бог к усопшим близким человека.

4
Что нельзя делать в Яблочный Спас?

Так как Спас выпадает в Успенский пост, то верующим нужно отказаться от употребления в пищу мяса и молока.

Нельзя есть яблоки до освящения, особенно женщинам. Вообще считается, что если женщина съела яблоко до Яблочного Спаса, она принимает на себя страшный грех первой женщины Евы.

Очень строгий запрет на вкушение яблок касался родителей, у которых погиб ребенок: считалось, что если родители съедят яблочко до Яблочного Спаса, их дитя на том свете останется без подарка.

Нельзя оставлять зерно неубранным после Яблочного Спаса. Даже дождь после этого спаса называли "хлебогной".

Нельзя в этот день шить: "Кто на Спас шьет, тот все время слезы льет", – говорили в народе.

5
Какие народные приметы связаны с Яблочным Спасом?

– Если откусить фрукт после его освящения и сразу загадать желание, оно быстро сбудется.

– Считалось, что с этого дня осень вступала в свои права: "Яблочный Спас – ушло лето от нас", "Во второй Спас нужно брать рукавицы про запас".

– Если в этот день человеку на руку дважды села муха, это значило исполнение желаний. При этом муху ни в коем случае нельзя сгонять или убивать.

– Какая погода будет на Яблочный Спас, таким будет и январь, считали в народе.


Комментарии

19.08.2019 09:01
- гость -

А это всё правда или фейк? Например, про то, что тёткам яблоко есть нельзя....

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