27 сентября христиане отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В чем заключается его важность для верующих и какой смысл он в себе несет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня связан с Иисусом Христом и относится к 12 важнейшим (помимо Пасхи). Праздник установлен в память обретения царицей Еленой Креста Господня, что относят к 326 году. Католики, кстати, и представители других конфессий празднуют его 14 сентября – эта разница объясняется отличием календарей. 27 сентября актуально для тех христиан, которые пользуются юлианским и новоюлианским календарями, ведущими свой отсчет от рождества Христова.
Существует легенда о том, что ярый христианин император Византии Константин как-то получил божье знамение и решил отыскать крест, на котором распяли Иисуса Христа. На поиски отправилась его мать – царица Елена. Уехав в Иерусалим, после долгих расспросов она остановилась на трех крестах. Понять, какой из них действительно связан со Спасителем, помогло чудо – подлинная реликвия была животворящей и исцеляющей.
В честь находки артефакта император приказал построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова, который включает Голгофу и Гроб Господень. Освятили его 13 (26) сентября, а праздник пришелся на следующий день – 14 (27) сентября.
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