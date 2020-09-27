Как праздник появился?

Существует легенда о том, что ярый христианин император Византии Константин как-то получил божье знамение и решил отыскать крест, на котором распяли Иисуса Христа. На поиски отправилась его мать – царица Елена. Уехав в Иерусалим, после долгих расспросов она остановилась на трех крестах. Понять, какой из них действительно связан со Спасителем, помогло чудо – подлинная реликвия была животворящей и исцеляющей.

В честь находки артефакта император приказал построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова, который включает Голгофу и Гроб Господень. Освятили его 13 (26) сентября, а праздник пришелся на следующий день – 14 (27) сентября.