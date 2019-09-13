Пятница, выпавшая на 13-е число, наводит суеверный ужас на многих людей. Кто-то отказывается от важных переговоров и даже от операций. А некоторые и вовсе берут отгул, чтобы провести этот день дома. Большинство, конечно, относится к этому довольно равнодушно. Хотя любую неприятность в этот день и они готовы "свалить" на пятницу 13-е. Редакция Amic.ru собрала приметы и запреты, касающиеся этого дня. Сразу подчеркиваем: не надо слепо следовать чужим рекомендациям. Сбывается то, во что верите сами.
Версий очень много. Редакция Amic просто поражена их разнообразием. Итак, еще до христианства древние римляне считали, что число 13 несет разрушение и несчастья. Позднее стали говорить, что именно в пятницу 13-го ведьмы и разная нечисть устраивали свой большой бал – шабаш, на который прилетал сам Сатана.
Также некоторые утверждают, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод и угостила им Адама, за что люди и были изгнаны из Рая, другие же уверены, что именно в этот день Каин убил Авеля и так на Земле появилась Смерть. В общем, на самом деле точного ответа на этот вопрос нет. Но болтают всякое.
Были. И на самом деле немало. Так, именно в пятницу, 13 октября 1307 года, король Франции Филипп IV приказал арестовать всех членов ордена тамплиеров. По традиции того жестокого времени, практически всех арестованных страшно пытали и казнили путем сожжения заживо.
13 декабря 1907 потерпела крушение шхуна "Томас Лаурсон" – один из самых крупных кораблей того времени.
13 июня 1947 года в США разбился авиалайнер Douglas C-54. Погибли 50 человек.
13 мая 1949 года под Новосибирском разбился авиалайнер Ил-12. Погибли 25 человек.
13 октября 1972 года около Москвы разбился авиалайнер Ил-62. Погибли 174 человека.
13 января 2012 года произошло крушение лайнера Costa Concordia, на борту которого находилось более 4000 пассажиров и членов экипажа.
13 ноября 2015 года произошли кровавые теракты в Париже.
Что нельзя делать в пятницу 13-го?
Каждый для себя решает сам, ориентируясь на свои внутренние установки и суеверия. Но чаще всего суеверные люди уверены, что в этот день нельзя:
- садиться за руль и отправляться в дальнюю дорогу – путешествие будет полно неприятностей;
- мыться и стричь ногти;
- садить или пересаживать растения – они не будут расти и могут погибнуть;
- одалживать деньги – есть риск, что вам их не вернут;
- некоторые стараются на этот день не назначать собеседования;
- перед сном в ночь на пятницу 13-е нельзя долго глядеться в зеркало;
- играть свадьбы;
- оглядываться, когда вы уходите с работы в пятницу 13-го. (Это "нельзя" нам в редакции больше всех понравилось.)
И еще, говорят, что приметы, связанные с черными кошками и пустыми ведрами в этот день особенно верны, а компьютерные вирусы особенно агрессивны. И да, в некоторых странах врачи откладывают операции, назначенные на этот день.
На самом деле просто – живите. А если серьезно, не стоит поддаваться разным суевериям, настройтесь на хорошее и отнеситесь к этому дню как к самому обычному. Психологи говорят, что многие неприятности притягиваем мы сами, когда заранее настраиваемся на что-то плохое.
Разыграйте друзей и коллег, посмотрите хорошие фильмы, послушайте хорошую музыку. И еще: несколько лет назад голландские ученые исследовали, какие события происходят в пятницу 13-го. И оказалось, что этот день даже безопаснее всех прочих. Так как люди ведут себя с большей осторожностью, чем обычно.
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