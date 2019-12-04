Служение Богу

До трех лет девочка жила со своей семьей в Назарете. Когда ей исполнилось три года, с пением священных песен и зажженными свечами родители в сопровождении близких и родных отвели дочь в Иерусалимский храм. Их путь занял три дня.

У входа путников встретили священники во главе с архиереем. В храм вела лестница длиной в 15 высоких ступеней. Марию поставили на первую ступень, оставшиеся 14 она быстро преодолела сама, чем удивила всех присутствующих.

Затем Марии было позволено войти в Святая святых – внутренний алтарь, место, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Этим была явлена ее особая роль в судьбе человечества. В храме Мария под надзором и руководством благочестивых наставниц, обучавших ее Священному Писанию, проводила время за молитвой и рукоделием.

Когда девушке исполнилось 15 лет, ей предстояло выбрать храм и выйти замуж. На это она сообщила, что решила остаться навсегда девой. Тогда священник Захария предложил родственнику, престарелому плотнику Иосифу, стать опекуном Марии. Ее родители к тому моменту уже умерли. Чтобы исполнить закон, он должен был формально обручиться с ней, но на деле – стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет.