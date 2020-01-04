Новый год прошел, подарки раскрыты, все "спасибо" сказаны. Пришла пора включить здоровый рационализм и подумать о делах насущных. Вероятно, многие "обросли" не очень нужными подарками. Рассказываем, что делать с вещами, которые вам не нужны, и можно ли заработать на сувенирах.
Мягкие игрушки, пожалуй, можно назвать одним из самых распространенных сувениров. Их можно преподнести детям, юным девушкам, да и вполне взрослым дамам. И если малышня будет рада такому сюрпризу, то взрослые люди скорее сделают вид, что обрадовались.
Расстаться с мягкими игрушками не так уж и сложно. Если у вас есть знакомые с маленькими детьми, то плюшевых собак или мишек можно передарить им.
Еще один вариант – продать на "Авито". Вот только если это не красивый огромный мишка или другая дорогая игрушка, то продажа вряд ли будет выгодной. На сайтах бесплатных объявлений стоимость мягких игрушек начинается от 50-ти рублей.
Лучший подарок – это книга. С этим утверждением никто спорить не собирается. При условии, что вам подарили по-настоящему хорошее произведение. Если же речь идет о той литературе, которую вы не признаете как жанр, то ситуация несколько иная.
Например, вы не переносите ироничные детективы или кулинарные рецепты из серии "101 секрет хорошей хозяйки", а, возможно, вам достанется руководство, как изменить свою жизнь за семь дней.
С такими книгами можно расстаться. Продать это вряд ли получится (хотя попытаться можно). Однако лучше оставить эту литературу на остановке, на столике в кофейне, вокзале или на лавочке в сквере.
Не все гаджеты одинаково полезны. Иногда такой подарок может и не обрадовать. Например, если мужчине дарят четвертый видеорегистратор или третью умную бритву. Подарок дорогой, даритель, скорее всего, старался. В этом случае не хочется обидеть того, кто вручил презент, но и оставлять дорогую и ненужную вещь тоже смысла нет.
В этом случае оптимальный вариант – продать. Как на сайте объявлений, так и отнести обратно в магазин. Но в последнем случае придется просить чек.
Таким образом, вы можете продать что-то ненужное и купить то, что давно хотели.
Не самый полезный подарок, по мнению многих, это ежедневник. Исключения, конечно, бывают. Однако далеко не все обрадуются такому презенту. Его также можно продать. Или передарить. Только убедитесь, что человек действительно любит вести ежедневник и планировать с помощью органайзера.
И опять же – лучше не открывать упаковку, если не собираетесь оставлять подарок у себя.
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