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Вопрос дня



Зима-холода. Отправлять ребенка в школу в сильные морозы?

, ИА "Амител"
Несколько лет назад в школах в морозы отменяли занятия. А как сейчас?
Школьник/Фото: Russiaru.net

Школьник/Фото: Russiaru.net

В Алтайский край пришли аномальные морозы. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до -40 градусов. В связи с этим особенно актуальным является вопрос: отпускать ли ребенка в школу или оставить дома. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Может ли ребенок не ходить в школу в сильный мороз?

Может. Если вы считаете, что на улице слишком холодно, можете оставить ребенка дома. Никаких санкций от администрации школы за это не будет.

Несколько лет назад в Алтайском крае существовала градация, при какой минусовой температуре отменяются занятия у младших школьников, при какой – у старшеклассников. Теперь занятия не отменяются, даже если на улице минус сорок градусов. Но если родители опасаются, что ребенок по пути замерзнет, то имеют полное право оставить его дома.

2
Нужно ли предупреждать учителя, если ребенок остался дома?
Обязательно. Утром родители должны связаться с классным руководителем или администрацией школы и предупредить, что ребенок в школу не придет. А затем уже нужно будет передать письменное заявление, в котором указать, что в такой-то период такой-то ученик отсутствовал в школе из-за сильных морозов. Это делается для того, чтобы администрация школы точно знала, что с вашим ребенком ничего плохого не случилось.
3
А занятия в школах не отменят из-за морозов?

Нет. Все школы Алтайского края должны работать в штатном режиме. Это тоже сделано, чтобы обезопасить детей. Ведь не все родители могут оставить ребенка одного дома, ну или кто-то может пойти в школу "по привычке". Отправить ученика обратно домой в таком случае — подвергнуть его опасности: вдруг он не сможет попасть домой и замерзнет, или по пути получит обморожение. Поэтому  школы будут работать, а преподаватели – вести уроки как обычно с теми детьми, которые придут.

Впрочем, ситуации могут возникнуть разные, а поэтому, уважаемые родители, лучше узнайте, будут ли уроки у классного руководителя вашего ребенка, либо позвоните в администрацию школы.

4
Мой ребенок остался дома. Нужно ли ему выполнять какие-то задания, если уроки все же были?
Если не хотите, чтобы  ваш ребенок отстал от класса, то нужно. в этом случае школьнику придется самостоятельно (ну или с вашей помощью) изучать учебный материал. Пройденные темы, а также домашние задания можно узнать через информационную систему "Сетевой край. Образование", либо связавшись с учителем. 
5
То есть, я все же могу отправить ребенка в школу, несмотря на мороз?
Конечно, можете. Не приходить на занятия в первую очередь разрешили тем детям, которые живут далеко от школы и по пути могут обморозиться. Если вы живете рядом со школой, особых причин оставаться дома нет. Но обратите внимание: на период аномальных холодов школьников начальных классов родителям лучше провожать детей в школу и, по возможности, домой. Все-таки у детей очень тонкая кожа и они не очень чувствительны к морозу, а потому легко получают обморожения. Особенно, если по пути заиграются на горке. Взрослый может вовремя подтянуть шапку, поправить шарф и проследит, чтобы ребенок сразу отправился домой.

Но если вы понимаете, что не можете проводить/встретить ребенка, перед тем, как отправлять его в школу, убедитесь, что он тепло одет.
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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.02.2019 09:14
- гость -

в деревне я бы еще подумал
а в городе можно

только вот чтото не топят в школах +16+18
в садике тепло, а школы экономят?

4.02.2019 09:52
- гость -

- 35 это ж разве морозы?
А в школе - да, топить надо!

4.02.2019 10:19
Ируся

Мне мой сегодня написал:"Я сегодня не пошел в школу,так как максимально лень было идти" За честность-не наказываю.

4.02.2019 10:21
Зануда

с одной стороны- можно, но встречать родители малышей обязаны, сама видела-дети не понимают, что они уже мёрзнут, а когда понимают-уже поздно, обморозились...в школе прохладно, в мороз иногда ломаются пушки тепловые
некоторые родители думают, что учителя в мороз класс закрывают на клюшку м прям отдыхааааааааюююююют, нет, учителя на работе
но совет- думайте о безопасности в морозы

4.02.2019 10:25
- гость -

действительно зануда

4.02.2019 11:54
- гость -

Да, в мороз учителя прям отдыхаааают, если детей нет.

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