В Алтайский край пришли аномальные морозы. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до -40 градусов. В связи с этим особенно актуальным является вопрос: отпускать ли ребенка в школу или оставить дома. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Может ли ребенок не ходить в школу в сильный мороз?
Может. Если вы считаете, что на улице слишком холодно, можете оставить ребенка дома. Никаких санкций от администрации школы за это не будет.
Несколько лет назад в Алтайском крае существовала градация, при какой минусовой температуре отменяются занятия у младших школьников, при какой – у старшеклассников. Теперь занятия не отменяются, даже если на улице минус сорок градусов. Но если родители опасаются, что ребенок по пути замерзнет, то имеют полное право оставить его дома.
Нужно ли предупреждать учителя, если ребенок остался дома?
Обязательно. Утром родители должны связаться с классным руководителем или администрацией школы и предупредить, что ребенок в школу не придет. А затем уже нужно будет передать письменное заявление, в котором указать, что в такой-то период такой-то ученик отсутствовал в школе из-за сильных морозов. Это делается для того, чтобы администрация школы точно знала, что с вашим ребенком ничего плохого не случилось.
А занятия в школах не отменят из-за морозов?
Нет. Все школы Алтайского края должны работать в штатном режиме. Это тоже сделано, чтобы обезопасить детей. Ведь не все родители могут оставить ребенка одного дома, ну или кто-то может пойти в школу "по привычке". Отправить ученика обратно домой в таком случае — подвергнуть его опасности: вдруг он не сможет попасть домой и замерзнет, или по пути получит обморожение. Поэтому школы будут работать, а преподаватели – вести уроки как обычно с теми детьми, которые придут.
Впрочем, ситуации могут возникнуть разные, а поэтому, уважаемые родители, лучше узнайте, будут ли уроки у классного руководителя вашего ребенка, либо позвоните в администрацию школы.
Мой ребенок остался дома. Нужно ли ему выполнять какие-то задания, если уроки все же были?
Если не хотите, чтобы ваш ребенок отстал от класса, то нужно. в этом случае школьнику придется самостоятельно (ну или с вашей помощью) изучать учебный материал. Пройденные темы, а также домашние задания можно узнать через информационную систему "Сетевой край. Образование", либо связавшись с учителем.
То есть, я все же могу отправить ребенка в школу, несмотря на мороз?
Конечно, можете. Не приходить на занятия в первую очередь разрешили тем детям, которые живут далеко от школы и по пути могут обморозиться. Если вы живете рядом со школой, особых причин оставаться дома нет. Но обратите внимание: на период аномальных холодов школьников начальных классов родителям лучше провожать детей в школу и, по возможности, домой. Все-таки у детей очень тонкая кожа и они не очень чувствительны к морозу, а потому легко получают обморожения. Особенно, если по пути заиграются на горке. Взрослый может вовремя подтянуть шапку, поправить шарф и проследит, чтобы ребенок сразу отправился домой.
Но если вы понимаете, что не можете проводить/встретить ребенка, перед тем, как отправлять его в школу, убедитесь, что он тепло одет.
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Комментарии
в деревне я бы еще подумал
а в городе можно
только вот чтото не топят в школах +16+18
в садике тепло, а школы экономят?
- 35 это ж разве морозы?
А в школе - да, топить надо!
Мне мой сегодня написал:"Я сегодня не пошел в школу,так как максимально лень было идти" За честность-не наказываю.
с одной стороны- можно, но встречать родители малышей обязаны, сама видела-дети не понимают, что они уже мёрзнут, а когда понимают-уже поздно, обморозились...в школе прохладно, в мороз иногда ломаются пушки тепловые
некоторые родители думают, что учителя в мороз класс закрывают на клюшку м прям отдыхааааааааюююююют, нет, учителя на работе
но совет- думайте о безопасности в морозы
действительно зануда
Да, в мороз учителя прям отдыхаааают, если детей нет.