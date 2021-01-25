Может ли ребенок не ходить в школу в сильный мороз?

Может. Если вы считаете, что на улице слишком холодно, можете оставить ребенка дома. Никаких санкций от администрации школы за это не будет.

Несколько лет назад в Алтайском крае существовала градация, при какой минусовой температуре отменяются занятия у младших школьников, при какой – у старшеклассников. Теперь занятия не отменяются, даже если на улице минус сорок градусов. Но если родители опасаются, что ребенок по пути замерзнет, то имеют полное право оставить его дома.