Если вы хотите освятить их в храме, то начинайте приготовления уже сегодня, в Чистый четверг. Однако есть важный момент: нельзя приступать к готовке до тех пор, пока не будут закончены все дела по дому. Если вы планируете провести генеральную уборку, то сначала займитесь ею.

Яйца принято красить утром в Великий (он же Чистый) четверг. Куличи можно выпекать, например, в субботу утром. Обычно освящение еды в храме происходит вечером в субботу или ранним воскресным утром.

Если же вы решили печь куличи в Чистый четверг, то вполне можете этим заняться.

Кстати, напоминаем, что в этом году из-за пандемии коронавируса лучше отказаться от похода в храм. Даже священники рекомендуют остаться дома в Великий праздник, утверждая, что в этом нет никакого греха.