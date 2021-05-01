Сегодня, 1 мая 2021 года, в Алтайском крае открывается большой праздник, посвящённый цветению сибирской сакуры – цветению маральника. Всего несколько дней ярко-розовые цветы будут удивлять своей красотой. Как водится, многие граждане захотят взять с собой "на память" веточку цветущего маральника – и пострадают от этого. Рассказываем почему.
В соответствии с законом Алтайского края, маральник запрещено выкапывать из мест его обитания и пересаживать на личные участки. За это вам также грозит штраф.
Согласно краевому закону, уничтожение растений, занесённых в Красную книгу Алтайского края, а также их незаконная продажа, приобретение, перевозка, пересылка, хранение и другие виды использования без соответствующего на то разрешения влечёт административную ответственность.
В соответствии со ст. 40 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" в случае уничтожения растений, занесённых в Красную книгу региона размер штрафа составляет:
для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
для юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
На территории Алтайского края вам всё равно придётся заплатить за это штраф. Закон гласит, что под эту статью попадают растения независимо от того, на территории какого субъекта они были собраны, поскольку здесь подразумевается не только изъятие растения из природной среды, но и дальнейший его оборот.
То есть если вы, находясь на территории Республики Алтай, решили собрать букет – себе или на продажу, или выкопать кустик, то заехав на территорию Алтайского края, вы становитесь нарушителем данной статьи краевого закона.
А потому организаторы праздника Алтайтурцентр призывают гостей не выкапывать и не ломать маральник на букеты, а увозить с собой только красивые фотографии и радостные впечатления.
Комментарии
Польза от него какая?
Зато на базарах вениками продают и никого не штрафуют.
На Спартаке с 2мя ведрами сидела.
У нас строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.
Семь лямов (согласно сайта "zakupki.gov" краевые власти "освоили" из народных денег на этот выдуманый праздник
Окель такая щедрость для нашего умирающего региона ???
У меня на даче растет, вырвать на всякий случай?