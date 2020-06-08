Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле

День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня. Это один из главных христианских праздников, который выпадает на 51-й день после Пасхи. С этим днем в народе связано множество традиций, примет и даже запретов. Один из главных – нежелательны все работы на земле. Рассказываем, как нужно правильно отмечать Духов день и что сегодня нельзя делать.
Как говорится в Святом Писании, на 50-й день после Пасхи на апостолов сошел Святой Дух. Произошло это в Иерусалиме во время молитвы апостолов. Вдруг раздался небесный гром, поднялся сильный ветер, а с неба опустились языки пламени. После этого апостолы заметили, что они умеют исцелять больных, пророчествовать и говорить на разных языках. Эти умения ученики Христа получили для того, чтобы могли нести Слово Божье в разные страны.
Интересно, что в православии Духов день отмечают на 51-й день после Пасхи, а католики – на 50-й.
Наши предки запрещали купаться в Духов день. Считалось, что нарушивших запрет унесут русалки.
Многие в наше время в Духов день стараются не заниматься вязанием, шить, стирать, убирать и даже работать. Однако со стороны Церкви нет никаких запретов. Более того, по мнению Церкви, нет никакого греха в том, что человек находится на службе или выполняет неотложное дело.
Рано утром после Троицы верующие умывались ключевой водой, чтобы прогнать болезни и защититься от зла.
В Духов день в деревнях женщины проводили таинство кормления земли. Они выходили в поле, где стелили нарядные скатерти и выставляли разные кушанья. После трапезы кусочки пирогов и блинов раскладывали по полю и присыпали землей. Считалось, что это поможет родиться более богатому урожаю.
В этот день в дом приносили березовые ветви – считалось, что вместе с ними вносишь в дом благодать. А еще в этот день собирали травы и цветы, чтобы их засушить, так как верили, что в Духов день все растения наделены целительной силой.
А вот еще такие приметы о погоде связаны с этим днем:
- Какая погода будет на Духов день – такая продержится ближайшие 40 дней;
- После Духова дня устанавливается на улице жара;
- Если в этот день идет дождь – лето и осень будут теплыми и солнечными.
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