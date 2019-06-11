Оказывается, темная одежда больше защищает от солнца, чем белая, между кремами с фактором SPF 15 и SPF 50 почти нет разницы, зато большая разница между солнцем в разных странах и в разное время года. О том, как правильно загорать, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала дерматовенеролог Диагностического центра Алтайского края Дарья Сметанина.
Загар – это защитная реакция кожи на воздействие ультрафиолетового излучения. Это излучение не видно человеческому глазу, не ощущаемо на коже, но оно есть и может быть опасным.
При воздействии ультрафиолетовых лучей кожа активно вырабатывает меланин. Это пигмент, который создает щит – защиту от солнца. За счет него кожа темнеет.
"Частое и долгое нахождение на солнце чревато раком кожи. Ультрафиолет признан канцерогенным, то есть преобразующимся в рак. Роль ультрафиолета в формировании основных типов рака кожи доказана", – рассказала Дарья Сметанина.
Кроме того, загар старит, и это происходит очень быстро. Сначала кожа становится сухой и обезвоженной, потом появляются морщинки, пигментные пятна, родинки, из-за разрушения коллагена кожа теряет эластичность, становится дряблой.
Главные правила загара:
- Первое пребывание на солнце в сезоне не должно быть более 5 минут.
- Не стоит загорать в полуденные часы, лучше либо до 10 часов утра, либо после 16 часов.
- Тень от тентов, зонтиков, деревьев не полностью защищает от ультрафиолета.
- Отражение света от песка и воды усиливает загар, так что загореть можно даже в воде.
- Обязательно используйте солнцезащитный крем и солнцезащитную одежду (подробнее об этом читайте ниже).
Обязательно, подчеркивает Дарья Сметанина. Тип средства не имеет особого значения: лосьон, крем или спрей.
"Главное при выборе средства – не цена, а маркировки. На упаковке должен быть указан SPF фактор (Sun Protection Factor). Он должен быть не менее 15. Кстати, разница между SPF 15 и SPF 50 совсем небольшая. Первый фактор защищает кожу на 93%, второй на 98%. Стоит еще понимать, что SPF – это защита только от ультрафиолетовых лучей типа B. А есть еще лучи типа A. Фактор защиты от них на маркировке обозначается как UVA+", – рассказала врач.
Обязательна защита и кожи лица. Фактор SPF в креме для лица должен быть всегда: в любую погоду, в любое время года. Помните, что солнцезащитный крем не наносится на кожу вокруг глаз, а потому обязательно выходите на солнце в солнцезащитных очках.
Имеет значение и то, как мы наносим крем. А делать это надо толстым слоем (только на зону лица, шеи и декольте нужно не менее чайной ложки средства), не втирая в кожу и обновляя каждые два часа нахождения на солнце и после каждого купания. Кстати, в США запретили писать на упаковке "водостойкий", ибо таких средств просто не существует. Любой крем теряет свойства через 40 минут в воде.
Помните, что солнцезащитный крем не полностью защищает от солнца, так что и с ним загореть можно.
Есть несколько советов, многие из них неожиданные:
- Одежда должна быть из льна или хлопка. Шелк и синтетика вообще не защищают от солнца.
- Одежда темных цветов лучше защищает кожу от ультрафиолетового излучения. Да-да, долгое время считалось, что белое лучше защищает от солнца. Но многочисленные исследования показали, что это не так. Так, синий и красный цвета эффективнее в защите от ультрафиолета, чем белый и желтый. Но только если краситель натуральный.
- Мокрая одежда усиливает воздействие солнца. Намокая, плетение нити пропускает ультрафиолет, а вода его еще и фокусирует.
Есть такое понятие UPF (Ultraviolet Protection Factor) – это фактор защиты одежды. Он означает, сколько единиц ультрафиолета может проникнуть через ткань. Например, если UPF – 50, то только одна единица ультрафиолета из 50 может проникнуть в кожу через эту одежду, а все остальные задержит ткань. Встретить такую маркировку можно на одежде для активного отдыха многих спортивных брендов.
Например, неокрашенный лен имеет UPF около 10, а окрашенный темными красителями – 50.
Посчитайте, сколько родинок на теле. Если их более 25 штук, то загорать не рекомендуется. Родинка считается опасной, если у нее неравномерный цвет, она не симметрична, размером более 6 мм, быстро растет, есть покраснение вокруг родинки, зуд, болевые ощущения, появилось новое образование. Если есть такие симптомы – о загаре не может быть и речи и вам срочно нужно показаться врачу.
Кстати, в Диагностическом центре медики используют метод дерматоскопии. Это безопасный и безболезненный способ оценки родинки.
Не рекомендуется загорать и с угревой болезнью. Молодые люди с этой проблемой даже специально загорают, думая, что кожа на солнце станет лучше. Но это миф, говорит Дарья Сметанина. При загаре происходит утолщение кожи, мертвые чешуйки эпидермиса закрывают устья сальных желез, и сало не может свободно выходить на поверхность кожи. Так что загар приводит к обострению ситуации.
"Осенью есть определенный наплыв пациентов с проблемой акне после интенсивного загара. Я не рекомендую загорать людям с угревой болезнью", – сказала Сметанина.
Еще загар противопоказан людям с первым и вторым фототипами: светлая кожа, голубые, серые или зеленые глаза, на солнце кожа быстро обгорает или, наоборот, вообще не загорает.
У детей пониженная выработка меланина, защита от солнца у них слабее, чем у взрослых. Доказано, что дети, получившие солнечный ожог, больше имеют склонность к раку кожи.
Средство от солнца обязательно должно быть детским (смотрите на упаковке). Надевайте на ребенка широкополую шляпу, защитную одежду (какую именно, смотрите выше).
Для детей в возрасте до 6 месяцев вообще не существует средств защиты от солнца, так что им загар противопоказан.
Солнце везде разное, говорит дерматовенеролог. Для его определения существует специальный показатель – ультрафиолетовый индекс. И узнать его можно в развернутых прогнозах погоды.
Например, в Алтайском крае в июле индекс ультрафиолета около 5. Это достаточно много. В Испании, Австралии, Бразилии он может доходить до 12.
Если этот индекс превышает 3, то обязательно надо использовать солнцезащитное средство.
По словам Дарьи Сметаниной, солярий – это признанный канцероген. Любители такого вида загара подвержены раку кожи больше остальных: люди, посещающие солярий более 10 сеансов в год, в семь раз чаще заболевают раком кожи. Никакой пользы от "искусственного солнца" нет.
Специалист рекомендует отказаться от посещения солярия, особенно подросткам. Тут дело не только в воздействии на кожу ультрафиолета.
"Есть даже особая зависимость – загарозависимость. Медики доказали, что при регулярном длительном посещении солярия растет уровень циркулирующего в крови бета-эндорфина, что вызывает желание загорать все больше и больше", – рассказала доктор.
Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 1 августа 2018 года.
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Комментарии
А, где брать витамин D? Покупать у Фармкомпаний!!!
Все солнцезащитные средства - это гора химии, которой мы обмазываем и себя и своих детей, а потом удивляемся откуда онкология и аутоиммунные заболевания. Губим себя и кормим фармоиндустрию
вы уверены? где доказательства вашей теории? Вам не кажется, что планета просто пытается избавиться от надоедливого паразита, коим представляются люди, чтобы самой окончательно не погибнуть, поэтому, разрушает организм только ей известным способом, чтобы "противоядия" не нашли.
1.08.2018 08:47
Витамин
Он синтезируется в достаточном количестве, если вы просто находитесь немного на улице, не паля себя на пляже. Это миф.
1.08.2018 09:31
- гость -
Вы такую чушь несете.
Солнцезащитные средства это реальная помощь!!!!!
Говорю вам, как провизор с очень светлой кожей с родинками.
Причем брать надо недешевые в новексе, а нормальные
(гарнер 50 спф хорош, ла рош позе тоже 50)