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Генплан принят: как будет развиваться Барнаул до 2036 года

, ИА "Амител" , Вячеслав Кондаков
Рассказываем о новой редакции генерального плана столицы Алтайского края

Фото: letim-visoko.ru

Депутаты Барнаульской городской Думы на сессии, 30 августа, приняли новый проект генерального плана краевой столицы. Этот документ определит вектор развития города до 2036 года. Предварительный проект уже был представлен вниманию участников городского градостроительного совета. В 2017-м году проект генплана развития Барнаула был отправлен на доработку, так как во время общественных слушаний горожане высказались против предложенного места для нового полигона бытовых отходов. Документ в новой редакции исправляет все недочеты. О том, зачем нужен генеральный план развития городу и как в соответствии с ним изменится Барнаул в ближайшие два десятилетия – читайте в материале ИА "Амител" .

1
Что такое генеральный план населенного пункта и зачем он нужен?

Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития населенного пункта. То есть именно в соответствии с ним в городе проводят функциональное зонирование территории. Цель генплана – обеспечить устойчивое развитие населенного пункта, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, а также природных, экологических, экономических, социальных и других факторов. Важная составляющая генплана – согласование интересов Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и других субъектов в сфере градостроительной деятельности на территории поселения.

Таким образом, это очень важный градостроительный документ, который четко показывает, как и где будет застраиваться населенный пункт. В России каждое поселение обязано иметь утвержденный генеральный план.

2
Зачем Барнаулу нужен новый генеральный план?

Как пояснил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Дёмин, обновление документов территориального планирования связано с необходимостью синхронизировать действующий генеральный план города, утвержденный решением Барнаульской городской Думы в 2010 году, с соответствующими федеральными и региональными документами и привести в соответствие с Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный план Барнаула предусматривает развитие открытой планировочной структуры с прямоугольной транспортной сеткой улиц, позволяющей органично связать все районы города между собой, выйти на внешние направления.

3
Кем был разработан новый генплан развития Барнаула?
Проект генерального плана для Барнаула разработал ОАО "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития Гипрогор". У плана два проектных периода: первая очередь – 2021 год, расчетный срок – 2036 год. По словам заместителя председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Сергея Боженко, предложения генерального плана направлены на сохранение и развитие сложившейся на протяжении многих десятилетий планировочной структуры не только города Барнаула, но и всего городского округа в целом.
4
И как, согласно новому генплану, должен измениться Барнаул?

Согласно прогнозам, численность населения городского округа Барнаул к 2036 году составит порядка 740 тысяч человек. Среди наиболее значимых предложений генплана в городской администрации выделяют формирование:

  • обхода с мостом через Обь, который свяжет автомобильные дороги федерального и регионального значения, проходящие по территории городского округа;

  • магистральных улиц общегородского значения по улице Антона Петрова и улице Юрина, строительству автомобильного тоннеля в створе улицы Георгия Исакова под железнодорожными путями и Привокзальной площадью с выходом на проспект Красноармейский;

  • магистрали по улице Власихинской с расширением дороги;

  • магистрали вдоль берега реки Оби со строительством путепровода через подъездные железнодорожные пути (улица Промышленная);

  • магистрального направления от улицы Попова до федерального автодорожного обхода (улица Ковыльная);

  • дополнительных выходов магистралей на Павловский тракт (пробивка проспекта Коммунаров, улицы Северо-Западной).

    Условно город поделен на семь территорий: Центральный планировочный район, Правобережный планировочный район, Западный планировочный район, Северо-Западный планировочный, Нагорный планировочный район, Северный промышленный район, Власихинский промышленный район.

Проект генплана предполагает максимальное высвобождение центра города от промышленных, коммунально-складских предприятий с использованием высвободившихся территорий под строительство жилья, развития коммерческой и социальной инфраструктуры. Что касается исторической части краевой столицы, то разработчики генплана предлагают строить здания не выше четырех этажей.

Вдоль берега Оби предложено обустроить санаторно-курортную зону или разместить базы отдыха, лыжные базы, организовать лесопарки. Вдоль проспекта Калинина, улиц Кулагина, Северо-Западной – предприятия малого бизнеса промышленной специализации, а также организовать общественную и деловую направленности. Территорию между проспектами Ленина, Космонавтов и Павловским трактом до улицы Малахова выделяют в качестве зоны капитальной застройки. Предусматривается пробивка улицы Северо-Западной до Павловского тракта, что поможет улучшить транспортные связи между кварталами.

По мнению разработчиков документа, территория микрорайона поселок Ильича является неблагоприятной для жилой застройки из-за близости северного промышленного узла и затопляемости паводком. А поэтому проект предлагает жилую застройку данного микрорайона оставить только на амортизационный период. Но в перспективе, с развитием транспортной инфраструктуры и размещением в непосредственной близости новой портовой зоны, эта территория может стать интересной для застройки.

5
Как новый генплан решает "мусорный" вопрос?
Из-за споров по поводу размещения полигона ТБО генеральный план Барнаула не был принят в 2017 году. Существующий ныне барнаульский полигон ТБО заполнен на 80%, поэтому просто необходимо найти новую территорию под складирование отходов. Разработчики генплана внимательно изучили ситуацию и пришли к выводу, что на территории городского округа мест под новый полигон нет. Поэтому под него предлагаются территории Первомайского и Павловского районов. Кроме того, предложено построить в границах городского округа Барнаул мусоросортировочный завод мощностью до 150 тысяч тонн в год. К этому уже проявил интерес регоператор барнаульской зоны компания "ЭКО-Комплекс".
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.09.2018 09:14
Пионер

Вы дайте отчет, что сделано, что нет согласно ГенПлану 2010. Пока это больше похоже на отмывание бабла при проектировании Нью-Васюков.

0  0
29.09.2018 10:45
Андр


Бездари. Серый лысый город. Так правят равнодушные серые чинуши.

0  0
30.08.2019 12:15
krash

Даже читать лень. веры в генплан нет. и вообще, где разум строить какие то планы на больше чем 10 лет вперед,, а тут на много больше. жизнь стремительно меняется. это вам не СССР со своими пятилетками. И то пятилетки - а тут до 36го года!! села кучка отбросов, решили сделать ТАК, срало как населению будет лучше. захотели вот они вокзал переделать, да так, чтоб было еще неудобнее, и будут делать - а то, что эти средства лучше было бы пустить на постройку транспортных развязок для уменьшения пробок и количества ДТП с пешеходами - на это класть - такая наша власть.

0  0
30.08.2019 12:21
Filin

мусоросортировочный какое десятилетие обещают

0  0
30.08.2019 12:45
- гость -

30.08.2019 12:15
krash
По сообщениям которые вы пишите молодой человек вам не более 22-25 лет, и то с тяжело упущенным образованием. Вы потре*лЯтель по жизни наверное, живете одним днем, и рассуждаете как тот Шариков очень уверенно и без мозгов. А стратегия планирования обязана быть, без нее мы получили уже то что Барнаул считается в плане архитектурного безвкусия. Когда в сложившийся архитектурный ансамбль втыкаются такие современные "свечки", загруженность дорог была рассчитана без учета прироста машин...и т.д. Как я знаю Сергей Боженко очень грамотный специалист, и он не сломился под напором "бизнесменов" которые лоббировали свои проекты в открытом формате плюя на архитектуру в целом. Пришлось его даже заменить на более молодого архитектора...но это так лирика. Стратегия НУЖНА!

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30.08.2019 13:02
месный

30.08.2019 12:45
- гость -

Прикинь мы все потрле*лЯтели : возух потре*ляем, воду, еду разную кому какая нравиться, одежду, бензин-солярку и т.д. - нельзя жить и не потреблять ни чего!
Вам вашего образования не упущенного не достаточно это понимать?

Вы бы хоть подписались , а то вас никак не отличить от других никто.

0  0
30.08.2019 13:03
- гость -

За последние 10 лет мы получили все гадости какие только могли. Барнаул теперь в архитектурном плане полный отстой, да и для жизни крайне неудобен. Барнаульцы уже ничего не решают. Решает кучка людей которые считают себя властью, а управляют ими люди с толстыми кошельками.

0  0
30.08.2019 13:11
- гость -

И два гектара леса в бору на вертолетную площадку для Томенко вырубят. А когда народ возмущаться начнет, чинуши скажут - "это в генплане заложено, вы же его не оспаривали. площадке быть!"

0  0
30.08.2019 13:21
- гость -

Стесняюсь спросить, не понял, где все-таки будет помойка? Ну и мусорный завод до кучи?

0  0
30.08.2019 13:22
месный

30.08.2019 13:11
- гость -

На самом деле вертолётную площадку около краевой больницы понять просто, чтобы побыстрее доставить туда пациента если вдруг , что случись. Через пробки с аэропорта можно и не довезти.

0  0
30.08.2019 13:24
- гость -

На крышу пусть садятся

0  0
30.08.2019 13:25
- гость -

30.08.2019 13:22
месный
На самом деле если использовать современный вертолет для перевозок, то и 2 гектара не надо вырубать. Он во двор больницы приземлится сможет

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30.08.2019 13:36
- гость -

30.08.2019 13:25
- гость -

лес вырубить дешевле, а вертолет можно старый подлатать, как с трамваем делают

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