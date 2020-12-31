Что делать при сильном ушибе или переломе?

При ушибе или переломе без смещения нужно приложить холод, доступными средствами попытаться поменьше двигаться, обратиться, если это нужно, в травмпункт или поликлинику в дежурный день.

А вот если это вывих или перелом со смещением, то обязательно вызывайте скорую или обращайтесь в травмпункт (ближайший по месту жительства). Попытайтесь обездвижить травмированное место.

Не рекомендуется пытаться вправлять самому, прогревать или "вообще ничего не делать" более трех дней.

Если же перелом открытый или есть рана, то нужно прижать кровоточащее место. При остановке кровотечения аккуратно промыть и замотать произвольно чистым бинтом (не обязательно стерильным). Если все получилось, обратиться в травмпункт самостоятельно или в дежурный день в поликлинику. Если нет – звоните в скорую.

Если не умеете накладывать жгут или забыли, как это делается, то лучше просто поплотнее замотайте, поскольку неправильно наложенный жгут, в том числе слабо затянутый, усугубит ситуацию.

Не рекомендуется подставлять рану под воду, замазывать мазью или заклеивать клеем (пытаться вынуть из раны клей и вымывать мазь отдельное "удовольствие" и для вас, и для медсестры), заливать погуще зеленкой, пытаться зашить самому, замотать поплотнее лейкопластырем и потом никуда не пойти, а также останавливать кровь пальцами или ватой.