Ежегодно 19 января православный мир празднует Крещение. В этот день существует популярная традиция — окунаться в прорубь. И в последние годы ее популярность только набирает обороты. Окунаться в ледяную воду начали не только верующие люди, но и те, кто хочет развлечься или отдать дань моде. Однако врачи не рекомендуют делать это неподготовленным людям. Портал Amic.ru поговорил с главным врачом Алтайского краевого центра медицинской профилактики Татьяной Репкиной о том, кому нельзя купаться в проруби и какие риски это несет.
По словам Татьяны Репкиной, окунание в прорубь — это не то же самое, что и закаливание.
"Закаливание — это очень полезная процедура, но в единственном случае: если оно проводилось регулярно, а не один раз в году, 19 января. Да, закаливание холодной водой снижает риск простудных заболеваний. Но окунуться в прорубь раз в году — это другое, к таким стрессам организм должен готовиться постепенно. И позволить себе это могут только исключительно здоровые люди", — рассказала главврач.
Существуют заболевания, при которых окунаться в прорубь категорически противопоказано, так как это может привести к летальному исходу. К таким относятся:
- хронические и соматические заболевания;
- гипертония;
- гипотония;
- болезни сердечно-сосудистой системы;
- сахарный диабет;
- высокий уровень сахара в крови;
- патологии дыхательной системы (туберкулез, пневмония и т.д.);
- заболевания пищеварительной системы (язва, гепатит, энтероколит).
Татьяна Репкина настаивает на том, что перед погружением в прорубь обязательно нужно проконсультироваться с врачом.
"Только врач сможет сказать, выдержит ли организм такую нагрузку. Универсального рецепта, как готовиться к окунанию, нет. Но можно точно сказать, что если человек не закаливался в течение года, то погружение может привести к тяжелым для здоровья человека последствиям", — рассказывает врач.
Но если окунаться в прорубь вам не противопоказано, то перед погружением лучше размяться. Также врачи советуют раздеваться постепенно, чтобы тело привыкло к окружающей температуре.
Еще врачи советуют проверить на прочность лестницу в прорубь, чтобы избежать падений.
Пить алкоголь перед погружением категорически запрещено, это грозит более сильным замерзанием сосудов после окунания и даже их разрывом.
Вот несколько советов, чтобы погружение в прорубь прошло максимально безопасно и без негативных последствий для человека:
- ни в коем случае нельзя прыгать в прорубь вперед головой, погружение нужно начинать с ног, а входить в воду следует постепенно.
- плавать в проруби не рекомендуется.
- по словам Татьяны Репкиной, пребывать в воде следует не более минуты, это чревато переохлаждением организма.
- После купания нужно сразу же растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду.
- Лучше сразу перейти в теплое место, сесть в машину или зайти погреться в специально сооруженное для этого место.
- Рекомендуется выпить чашку горячего чая. А вот от алкоголя лучше воздержаться.
Нет. Как мы уже сказали, погружаться в воду нужно постепенно, и желательно делать это по грудь.
Холодная вода вызывает спазм всех артерий, включая коронарные мозговые артерии. Это может привести к инсульту или даже к летальному исходу.
"В прошлом году в Москве 47-летняя женщина окунулась в прорубь, ей стало плохо и ей диагностировали инсульт. Это колоссальный стресс. Окунание — это русская рулетка, потому что никто не знает, выдержит ли организм это купание, человек должен быть подготовлен к этому", — заявила Татьяна Репкина.
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