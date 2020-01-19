Как подготовить себя к окунанию в прорубь?

Татьяна Репкина настаивает на том, что перед погружением в прорубь обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

"Только врач сможет сказать, выдержит ли организм такую нагрузку. Универсального рецепта, как готовиться к окунанию, нет. Но можно точно сказать, что если человек не закаливался в течение года, то погружение может привести к тяжелым для здоровья человека последствиям", — рассказывает врач.

Но если окунаться в прорубь вам не противопоказано, то перед погружением лучше размяться. Также врачи советуют раздеваться постепенно, чтобы тело привыкло к окружающей температуре.

Еще врачи советуют проверить на прочность лестницу в прорубь, чтобы избежать падений.

Пить алкоголь перед погружением категорически запрещено, это грозит более сильным замерзанием сосудов после окунания и даже их разрывом.