19 января православный мир праздновал Крещение Господне. В каждом уголке России верующие окунались в прорубь и набирали святую воду. Рассказываем, как теперь использовать крещенскую воду, как хранить и что с ней делать нельзя.
Святую воду можно пить. Верующие считают, что она помогает сохранить или поправить здоровье. Как сообщает православный журнал "Фома", вода, освященная в храме, сохраняет в себе благодать Божью. Святую воду принято пить натощак или вечером перед сном, при этом наливать ее нужно в отдельную посуду. И не старайтесь выпить побольше. Хватит нескольких глотков.
Святую воду можно использовать для освящения и очищения своего жилья. Для этого нужно побрызгать легонько ею стены и углы.
Святой водой можно умываться. Только не стоит лить воду литрами, как из умывальника. Достаточно немного набрать ее в ладонь и протереть лицо. Некоторые верующие считают, что святая вода способна снять порчу или сглаз, а некоторые, напротив, утверждают, что ею умываются для того, чтобы соприкоснуться с дарованным источником Божьей благодати.
Умыться святой водой может некрещеный человек и даже мусульманин. Пить ее могут все, кто верит в ее благодатное действие. Главное – делать это с верой и должным благоговением.
Если вы набрали слишком много святой воды, то можно поделиться с родственниками, друзьями или соседями.
Нельзя святой водой мыть полы, окна, посуду. Вообще нельзя использовать святую воду для хозяйственных нужд. Даже испортившуюся воду выливают в места, где не ходят ногами.
Святую воду не стоит пить из бутылки, так как это проявление неуважения к святыне.
Нельзя давать святую воду животным, так как принимать ее нужно осознанно, с верою и благоговением, а животные смысл этого действия вряд ли могут понять. А вот окропить животное святой водой можно.
Нельзя добавлять святую воду в чай или варить суп. Святая вода – это не вкусовая добавка, а святыня, и пить ее надо не между делом, а осознанно, с молитвой.
Нельзя принимать ванну из святой воды, так как ее попадание в канализацию считается неуважительным отношением.
Комментарии
а вот может ли поп отличить святую воду от не святой?
Если нет - то и никакой святой водя нет!
#мракобесие