Что можно делать со святой водой?

Святую воду можно пить. Верующие считают, что она помогает сохранить или поправить здоровье. Как сообщает православный журнал "Фома", вода, освященная в храме, сохраняет в себе благодать Божью. Святую воду принято пить натощак или вечером перед сном, при этом наливать ее нужно в отдельную посуду. И не старайтесь выпить побольше. Хватит нескольких глотков.

Святую воду можно использовать для освящения и очищения своего жилья. Для этого нужно побрызгать легонько ею стены и углы.

Святой водой можно умываться. Только не стоит лить воду литрами, как из умывальника. Достаточно немного набрать ее в ладонь и протереть лицо. Некоторые верующие считают, что святая вода способна снять порчу или сглаз, а некоторые, напротив, утверждают, что ею умываются для того, чтобы соприкоснуться с дарованным источником Божьей благодати.

Умыться святой водой может некрещеный человек и даже мусульманин. Пить ее могут все, кто верит в ее благодатное действие. Главное – делать это с верой и должным благоговением.

Если вы набрали слишком много святой воды, то можно поделиться с родственниками, друзьями или соседями.