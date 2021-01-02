В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Это значит, что очень многие из нас, решившись на прогулку, рискуют получить обморожение. А самый распространенный "совет" при обморожении – интенсивно растирать пораженный участок. Однако врачи утверждают, что этого делать категорически нельзя. Amic.ru вместе с заведующим ожоговым отделением КГБУЗ "Городская больница № 3" Виктором Сигитовым выяснили, какие еще мифы об обморожении существуют.
МИФ. На самом деле обморожения бывают и при плюсовых температурах.
По словам Виктора Сигитова, существует понятие "иммерсионное обморожение", которое может возникнуть даже при температуре 0 градусов.
"К примеру, когда люди попадают в воду, у них происходит переохлаждение организма. Это ведет к спазму сосудов конечностей. Организм делает это для того, чтобы спасти главные органы – голову и сердце. В итоге к конечностям крови поступает меньше и они отмерзают. Есть понятие "траншейная стопа" – когда влажность и нулевая температура вызывает гангрену стопы с последующим обморожением".
Если у вас тесная обувь, обморозить ногу очень легко даже при температуре 0 градусов. Опасны такие температуры и людям с сахарным диабетом. Так что проявляйте осторожность, советует врач.
ПРАВДА. Особенно, если у людей понижена чувствительность. Чаще всего этим страдают люди с сахарным диабетом или после инфаркта и инсульта – тех заболеваний, где повреждены сосуды. Не "чувствуют мороза" и маленькие дети. Поэтому следить за ними нужно очень внимательно.
"Есть особенности организма, когда у человека понижена чувствительность. У детишек, к примеру, высокая чувствительность и быстрое промерзание. Но тем не менее порог чувствительности снижается в связи с тем, что у них тонкая кожа, покровы, ткани гораздо меньше, чем у взрослого человека. Поэтому отморожение происходит быстро, и они быстро перестают чувствовать щечки, носик, выступающие ушки", – говорит Виктор Сигитов.
МИФ. На самом деле этого делать на морозе категорически нельзя.
Врач отмечает, что в снегу находится много бактерий, которые при попадании на травмированное место могут привести к инфекции.
"Также кристаллы льда наносят травму и, помимо того, что у человека уже поражена кожа, снег наносит дополнительную механическую травму. А варежкой вы можете сместить промерзшие сосуды, от этого возможны ссадины и многое другое. Да и варежки не совсем стерильны. Лучше зайти в теплое помещение, чтобы согреться", – констатирует собеседник.
МИФ. Ни в коем случае этого делать нельзя. Обмороженный участок теряет чувствительность, и если опустить обмороженную руку (или ногу) в горячую воду или положить на батарею, можно получить ожог. Кроме того, резкий перепад температур может привести к еще большему поражению кожи и сосудов.
Лучше окружите обмороженный участок сухим теплом: нагрейте полотенце на батарее и оберните им руку. А если на месте обморожения появились пузыри, то желательно наложить повязку, вызвать скорую помощь или самим ехать в травмпункт.
МИФ. Делать это также ни в коем случае нельзя. Алкоголем нельзя ни растирать обмороженный участок, ни принимать его "для сугреву" внутрь. По словам Виктора Сигитова, при растирании пораженный участок подвергается механическим повреждениям. А подвыпившие люди теряют чувствительность к холоду, что приведет к еще большим проблемам.
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