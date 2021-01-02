Обморожение можно не заметить

ПРАВДА. Особенно, если у людей понижена чувствительность. Чаще всего этим страдают люди с сахарным диабетом или после инфаркта и инсульта – тех заболеваний, где повреждены сосуды. Не "чувствуют мороза" и маленькие дети. Поэтому следить за ними нужно очень внимательно.

"Есть особенности организма, когда у человека понижена чувствительность. У детишек, к примеру, высокая чувствительность и быстрое промерзание. Но тем не менее порог чувствительности снижается в связи с тем, что у них тонкая кожа, покровы, ткани гораздо меньше, чем у взрослого человека. Поэтому отморожение происходит быстро, и они быстро перестают чувствовать щечки, носик, выступающие ушки", – говорит Виктор Сигитов.