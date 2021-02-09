Покровитель отчаявшихся и защитник от бед: так называли верующие святого Иоанна Златоуста, праздник которого отмечают 9 февраля. Златоуст работал адвокатом и прославился своим красноречием, а потом ушел в священники и вошел в историю яркими проповедями. Власти настолько ненавидели святого, что дважды изгоняли его из города. В народе же его любили и до сих пор обращаются за помощью, когда надо "за ум взяться". Только голову сегодня мыть запрещено. Почему — читайте в нашем обзоре.
После учебы Иоанн работал адвокатом и его красноречие и сила убеждения принесли ему большую известность. Крестился Иоанн уже в зрелом возрасте и после смерти матери четыре года прожил в обители, а потом два года жил в уединении в пещере. После этого двадцать лет служил в Антиохии священником. Проповеди его настолько впечатляли верующих, что слава Златоуста распространилась на весь мир и ему предоставили возглавить кафедру Константинопольского архиепископа. Иоанн прославился не только как блестящий оратор, но и как суровый и яркий обличитель несправедливости. Его любили прихожане и ненавидели власти. дважды его приговаривали к изгнанию. В первый раз, в 403 году, после приговора в городе произошло сильное землетрясение. Власти испугались и упросили Иоанна вернуться. Но же через два месяца изгнали вновь.
Три года он жил в городе Кукузе, а потом три месяца пешком его гнали через горы в Питиунт. В Команах усталый и изможденный Златоуст увидел мученика Василиска, который пообещал: "Завтра мы будем вместе". Утром святой причастился и мирно скончался.Произведения Иоанна Златоуста признаются исследователями как важнейшие источники по истории Антиохии IV века.
Женщины в этот день пекли пироги. Чаще всего на стол подавали открытый пирог с мясом, рыбой или грибами.
В этот день старались избегать порезов, ожогов и прочих травм: считалось, что это к несчастью. А еще 9 февраля не советовали делать покупки, дарить подарки и мыть голову. По мнению людей, в этот день ведьмы могли навести сильную порчу на человека с помощью воды и всяких предметов.
- Стекла потеют – к теплу.
- Облака идут против ветра – к снегу.
- Если после метелей у снежных сугробов гребни закруглены, то это предвещает добрый урожай.
- Родившиеся 9 февраля, считаются истинными хранителями домашнего очага. Они умеют быть мудрыми и создавать счастье вокруг себя. В качестве талисмана им подходит алмаз.
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