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Не мыть голову и спасаться от отчаяния. Как отмечают Златоустьев огонь 9 февраля

, ИА "Амител"
Народные приметы о счастье на 9 февраля
Фото: photoforum.ru

Фото: photoforum.ru

Покровитель отчаявшихся и защитник от бед: так называли верующие святого Иоанна Златоуста, праздник которого отмечают 9 февраля. Златоуст работал адвокатом и прославился своим красноречием, а потом ушел в священники и вошел в историю яркими проповедями. Власти настолько ненавидели святого, что дважды изгоняли его из города. В народе же его любили и до сих пор обращаются за помощью, когда надо "за ум взяться". Только голову сегодня мыть запрещено. Почему — читайте в нашем обзоре.

1
Кто такой Златоуст?
Иоанн Златоуст почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей – наравне с Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн был блестящим проповедником. За свой ораторский дар он и получил прозвище Златоуст (златые уста). Родился  Иоанн в знатной антиохийской семьи. Воспитывала мальчика мать, которая не жалела сил и средств на его образование. Учителем Иоанна был знаменитый оратор Ливаний. Восхищенный способностями отрока, оратор назвал его единственным своим приемником.

После учебы Иоанн работал адвокатом и его красноречие и сила убеждения принесли ему большую известность. Крестился Иоанн уже в зрелом возрасте и после смерти матери четыре года прожил в обители, а потом два года жил в уединении в пещере. После этого двадцать лет служил в Антиохии священником. Проповеди его настолько впечатляли верующих, что слава Златоуста распространилась на весь мир и ему предоставили возглавить кафедру Константинопольского архиепископа. Иоанн прославился не только как блестящий оратор, но и как суровый и яркий обличитель несправедливости. Его любили прихожане и ненавидели власти. дважды его приговаривали к изгнанию. В первый раз, в 403 году, после приговора в городе произошло сильное землетрясение. Власти испугались и упросили Иоанна вернуться. Но же через два месяца изгнали вновь.

Три года он жил в городе Кукузе, а потом три месяца пешком его гнали через горы в Питиунт. В Команах усталый и изможденный Златоуст увидел мученика Василиска, который пообещал: "Завтра мы будем вместе". Утром святой причастился и мирно скончался.

Произведения Иоанна Златоуста признаются исследователями как важнейшие источники по истории Антиохии IV века.
2
О чем молятся Иоанну Златоусту?
Иоанну Златоусту в народе было принято молиться о просвещении разума и о постижении духовной грамоты, а также об избавлении  от отчаяния и грусти, искали у него утешения от бед. Верующие просили святого помочь в поиске жизненного пути. А еще  — от избавления от зубной боли. Был даже специальный наговор, с помощью которого заговаривали зубы на здоровье на весь год. Он звучал так: "Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели". 
3
Златоустьев огонь: как в народе отмечали 9 февраля?
В этот день люди с особым вниманием относились к домашнему очагу, отсюда и пошло еще название праздника: Златоустьев огонь. 9 февраля было принято чтить печной огонь, который выступал как замена живительного солнечного света в зимнее время. Люди призывали в свой дом здоровье и достаток, а на поля – плодородие. Причем печь в этот день следовало растапливать особым образом: чтобы разом загорелись все поленья в очаге, тогда устье печи становилось золотым. А для этого заранее сушили дрова да щипали лучину. 
Женщины в этот день пекли пироги. Чаще всего на стол подавали открытый пирог с мясом, рыбой или грибами. 

В этот день старались избегать порезов, ожогов и прочих травм: считалось, что это к несчастью. А еще 9 февраля не советовали делать покупки, дарить подарки и мыть голову. По мнению людей, в этот день ведьмы могли навести сильную порчу на человека с помощью воды и всяких предметов.
3
Народные приметы в Златоустьев огонь
  • Стекла потеют – к теплу.
  • Облака идут против ветра – к снегу.
  • Если после метелей у снежных сугробов гребни закруглены, то это предвещает добрый урожай.
  • Родившиеся 9 февраля, считаются истинными хранителями домашнего очага. Они умеют быть мудрыми и создавать счастье вокруг себя. В качестве талисмана им подходит алмаз.

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