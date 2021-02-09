Кто такой Златоуст?

Иоанн Златоуст почитается церковью как один из трех Вселенских святителей и учителей – наравне с Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн был блестящим проповедником. За свой ораторский дар он и получил прозвище Златоуст (златые уста). Родился Иоанн в знатной антиохийской семьи. Воспитывала мальчика мать, которая не жалела сил и средств на его образование. Учителем Иоанна был знаменитый оратор Ливаний. Восхищенный способностями отрока, оратор назвал его единственным своим приемником.

После учебы Иоанн работал адвокатом и его красноречие и сила убеждения принесли ему большую известность. Крестился Иоанн уже в зрелом возрасте и после смерти матери четыре года прожил в обители, а потом два года жил в уединении в пещере. После этого двадцать лет служил в Антиохии священником. Проповеди его настолько впечатляли верующих, что слава Златоуста распространилась на весь мир и ему предоставили возглавить кафедру Константинопольского архиепископа. Иоанн прославился не только как блестящий оратор, но и как суровый и яркий обличитель несправедливости. Его любили прихожане и ненавидели власти. дважды его приговаривали к изгнанию. В первый раз, в 403 году, после приговора в городе произошло сильное землетрясение. Власти испугались и упросили Иоанна вернуться. Но же через два месяца изгнали вновь.

Три года он жил в городе Кукузе, а потом три месяца пешком его гнали через горы в Питиунт. В Команах усталый и изможденный Златоуст увидел мученика Василиска, который пообещал: "Завтра мы будем вместе". Утром святой причастился и мирно скончался.

Произведения Иоанна Златоуста признаются исследователями как важнейшие источники по истории Антиохии IV века.