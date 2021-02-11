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Как в Лаврентьев день лечили зрение

, ИА "Амител"
Рассказываем о народном празднике Лаврентьев день
Фото: photosight.ru

Фото: photosight.ru

11 февраля – народный праздник Лаврентьев день. Другие названия праздника: Лаврентий, Герасим, Морозобитная былинка, Битье морозное. Рассказываем, что было принято делать в этот день.

Кто такой Лаврентий?

Лаврентий Туровский – епископ Русской православной церкви, епископ Туровский. Воспитанный родителями в православной вере, юноша отказался от суетной жизни и принял монашеский постриг с именем Лаврентий. Около 1150 года, желая подвигов монашеских и получив благословение настоятеля, он отправился пешком в Киев, где подвизался в Киево-Печерском монастыре. Здесь, получив благословение игумена обители, он затворился в крохотной келии и, пребывая в безмолвии и строгом воздержании, пресекал он слезами молитвы своей различные искушения. В 1182 году был возведен на кафедру Туровскую и стал преемником святителя Кирилла. После кончины святителя Кирилла Туровского Лаврентий стал его полноправным преемником. 

Лаврентьев день: народные традиции 11 февраля

Лаврентьев день считался днем ведьм. По поверью, ведьмы выходили в этот день, чтобы испортить и сделать бесплодной землю на поле и огороде, навести порчу на человека. Колдуньи делали специальные заломы сухой травы. Тот, кто по незнанию или неосторожности срежет такой залом, тяжело заболеет или умрет. Чтобы оградить себя от ведьм, нужно было по направлению четырех частей света воткнуть в землю чертополох. 

В этот день святому Лаврентию молились люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что Лаврентий может улучшить зрение и исцелить от слепоты. Также Лаврентию молились об изгнании бесов и об избавлении от сглаза – дурного влияния злых людей, от которого и здоровье портится, и настроение ухудшается.

Молодые девушки в этот день бежали к ближайшему роднику и умывались. Тогда до следующего Лаврентьева дня они оставались красивыми и здоровыми.

Народные приметы в Лаврентьев день

  • Если дым из печной трубы валит столбом, то скоро потеплеет.
  • Красная луна – к сильному ветру.
  • Если в Лаврентьев день на небе молодая луна, то погода этого дня повторится в первой половине следующего месяца. Если же новолуние – во второй половине.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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