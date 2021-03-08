Как называются дни масленичной недели?
Масленица делится на два периода: Узкая (с понедельника по среду) и Широкая (с четверга по воскресенье).
Дни масленичной недели носят следующие названия:
- понедельник – "Встреча";
- вторник – "Заигрыш";
- среда – "Лакомка";
- четверг – "Разгуляй";
- пятница – "Тещины вечерки";
- суббота – "Золовкины посиделки";
- воскресенье – "Прощеное воскресенье".
Что принято делать в каждый день масленичной недели?
Для каждого дня масленичной недели существуют свои традиции.
- Понедельник – "Встреча". В этот день проходит встреча Масленицы. Люди делают соломенное чучело Масленицы, на месте для гуляний сооружают горки, снежные крепости. Также в этот день заготавливают продукты к праздничному столу. Хозяйки пекут блины. Первый блин отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников. Невестки навещают своих родителей.
- Вторник – "Заигрыш". В этот день начинаются масленичные гулянья: народ катается с горок, на санях и на каруселях. Но большинство обрядов в этот день сводится к сватовству: молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе вторую половинку. Считалось, что если сосватаешь невесту на Масленицу, свадьба как раз на Красную горку скажется.
- Среда – "Лакомка". В этот день все пекут блины и ходят в гости. Зятья идут поесть блинов к тещам, а тещи всячески показывают им свое расположение.
- Четверг – "Разгуляй". В этот день начинается Широкая Масленица. Раньше с этого дня люди переставали работать и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые песни.
- Пятница – "Тещины вечерки". В этот день свое гостеприимство проявляет зять: теща идет к нему на блины. Причем теща идет в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовит угощение.
- Суббота – "Золовкины посиделки". В этот день родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает родственников. В этот день золовке преподносят подарок от родни невестки.
- Воскресенье – "Прощеное воскресенье". В этот день заканчивается масленичная неделя. Все просят друг у друга прощения за вольные или невольные обиды. Вечером этого дня проходят широкие гулянья со сжиганием чучела Масленицы.
- Если накануне Масленицы идет дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз – лето будет нежарким и урожай будет хорошим.
- Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйка испечет, то и урожая не будет.
- Если на Масленицу идет снег – будет урожай гречки.
- Если блины получаются красивые и пышные, то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают – к неприятностям.
- Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.
- Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.
- На Масленицу старое простить – в жизнь новое впустить.
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