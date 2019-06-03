И в чем преимущество цифрового вещания?

В цифровом формате используется технология передачи телевизионного изображения и звука по воздуху с применением цифровых методов формирования и передачи сигналов.

В отличие от аналогового телевещания цифровые технологии позволяют передавать изображение и звук в высоком качестве, которое не меняется в зависимости от расстояния от передающей станции до приемника.

В цифровом телевидении помимо самих каналов можно просматривать программу телепередач, а также, что немаловажно, получать сигналы о чрезвычайных ситуациях.

И еще один очень важный аргумент в пользу цифрового эфирного телевидения – это количество телевизионных каналов. Вместо одного аналогового канала на той же частоте можно будет передавать несколько цифровых. Это означает увеличение количества разнообразных каналов и программ для зрителей. Кроме того, переход на цифровое телевещание в перспективе позволит россиянам смотреть программы высокой четкости (HD-телевидение).

Также важное преимущество цифрового формата – это его доступность. Зрителям цифрового эфирного телевидения не придется платить абонентскую плату за телепросмотр.

Кроме того, в зависимости от модели цифровой приставки или телевизора вам будут доступны дополнительные возможности: телепрограмма, чтение телетекста, запись программ, ограничение просмотра каналов детьми и другие функции.