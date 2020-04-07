Почему на Благовещенье нельзя надевать новую одежду и мыть голову

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых любимых праздников у православных христиан, он появился в память о чудесном явлении архангела Гавриила Деве Марии. Рассказываем, что это за благая весть, причем тут птицы и можно ли работать в этот день.
Название праздника происходит от словосочетания "благая весть". Считается, что именно в этот день Господь отправил к деве Марии архангела Гавриила, который сообщил ей, что скоро она станет Матерью Спасителя мира.
Но праздник широко отмечали и древние славяне. Считалось, что в этот день после долгой зимы просыпались земля и природа, а птицы приносили весть о том, что скоро лето. Люди жгли костры, водили хороводы и пели песни.
Не стоит копаться в огороде и особенно шить, вязать, плести. Есть поверье, что даже грешников в аду перестают мучить, и в этот день дают им отдых и свободу. Но если вы вынуждены идти на смену, грехом считаться ваша работа не будет.
Нельзя в Благовещение в первый раз надевать новую одежду, считается, что она быстро сносится. Не стоит одалживать или брать в долг деньги и вещи, даже близким: в народе говорили, что это приведет к потере здоровья, покоя, благополучия.
Не рекомендуется даже мыть голову и стричься – не будет счастья, были уверены наши предки. А еще на Благовещение нельзя начинать новое дело и ругаться с кем-либо. В противном случае успеха в делах лишишься.
Традиционно в этот день всем верующим рекомендуют сходить в церковь. В храмах выпекают просфоры (пресный церковный хлеб), освещают их и дают пришедшим на службу людям. А еще освещают воду и соль. Считается, что они обладают особой силой и помогают быстрее выздоравливать при заболеваниях. Однако в условиях пандемии коронавируса лучше остаться дома и посмотреть трансляции служб онлайн. Их ведут во многих храмах России. Главное, чтобы в этот день вы могли уделить время молитвам и хорошим делам.
Также Благовещение считается днем покоя и свободы. На Руси праздник так и назывался – День покоя. Это к вопросу об ограничении труда и работы. Лучше провести день в гармонии собой и близкими, делать что-то приятное душе, быть смиренным, молчаливым и обратить свои мысли к Богу.
А еще в этот день принято выпускать из клеток птиц, чаще голубей или жаворонков, чтобы они "попросили" у Бога за тех, кто дал им свободу. Наши предки в этот день зазывали весну: разжигали костры, водили вокруг них хороводы и пели, пекли из теста фигурки птиц.
Читайте также в сюжете: Великий пост
Комментарии